बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Ram Gopal Varma : ‘परीक्षेत AI टूल्सना परवानगी..’, अँटी-पेपर लीक विधेयकावर राम गोपाल वर्मांचा सरकारला मोठा सल्ला

Updated On: Jul 29, 2026 | 04:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

Ram Gopal Varma : अँटी-पेपर लीक विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राम गोपाल वर्मांनी मोदी सरकारला शिक्षण व्यवस्थेबाबत मोठा सल्ला दिला. विद्यार्थ्यांना परीक्षेत AI टूल्स वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करत AI चे पाच महत्त्वाचे फायदेही सांगितले.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Ram Gopal Varma: नीट (NEET ) पेपरफुटी प्रकरणानंतर आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर केंद्र सरकारने लोकसभेत अँटी-पेपर लीक विधेयक मंजूर केले आहे. शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी सरकार कठोर पावले उचलत असताना, दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Varma) यांनी शिक्षण व्यवस्थेबाबत वेगळाच प्रस्ताव मांडला आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना परीक्षा हॉलमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) टूल्स वापरण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.

राम गोपाल वर्मा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर दोन सविस्तर पोस्ट शेअर करत पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, AI मुळे शिक्षणाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले असून, जुन्या शिक्षण पद्धतीत बदल करण्याची वेळ आली आहे.

त्यांनी म्हटले की, विद्यार्थ्यांची परीक्षा त्यांच्या पाठांतरावर नव्हे, तर AI चा वेगाने आणि सर्जनशीलतेने वापर करण्याच्या क्षमतेवर आधारित असावी. भविष्यातील रोजगाराच्या दृष्टीने हे अधिक उपयुक्त ठरेल, असे त्यांचे मत आहे.

राम गोपाल वर्मा यांनी शिक्षण धोरणात सुचवले महत्त्वाचे बदल 

राम गोपाल वर्मा यांनी शिक्षण धोरणात काही महत्त्वाचे बदल सुचवले. त्यांच्या मते, विद्यार्थ्यांना त्यांच्या तयारीनुसार परीक्षा देण्याची मुभा असावी. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचा कालावधीही विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गतीनुसार ठरवला जावा. काही विद्यार्थी सहा महिन्यांत एखादे कौशल्य आत्मसात करतात, तर काहींना त्यासाठी अनेक वर्षे लागतात. त्यामुळे सर्वांसाठी समान कालावधीचे शिक्षण योग्य नाही, असे त्यांनी नमूद केले.

NEET Re-Exam Paper Leak: नीट फेरपरीक्षेचा पेपरही ३ दिवस आधीच फुटला; रोहित पवारांचा ‘गुजरात कनेक्शन’चा दावा

AI टूल्स वापरण्याचे राम गोपाल वर्मांनी सांगितलेले पाच फायदे

  • शिक्षणाचा कालावधी आणि खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल.
  • प्रत्येक विद्यार्थ्याला वैयक्तिक AI शिक्षक उपलब्ध होईल, त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा उंचावेल.
  • विषय, शिक्षक, शिकण्याची पद्धत आणि गती यामध्ये विद्यार्थ्यांना अधिक पर्याय मिळतील.
  • विद्यार्थी व्यवस्थेला जुळवून घेण्याऐवजी शिक्षण व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार बदलेल.
  • छोट्या शहरांतील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांनाही महागड्या संस्थांतील विद्यार्थ्यांइतक्याच संधी मिळू शकतील.
Harsh Dubey NEET Controversy: कोण आहे हर्ष दुबे? ज्याच्या एका वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर पेटले ‘Reservation Hatao Andolan’!

पोस्टच्या शेवटी राम गोपाल वर्मा यांनी केवळ सुधारणा नव्हे, तर शिक्षण क्षेत्रात AI आधारित क्रांतीची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, AI मुळे पारंपरिक शिक्षण व्यवस्थेतील अनेक मर्यादा दूर होऊ शकतात आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणाचा नवा मार्ग खुला होऊ शकतो.

Web Title: Ram gopal varma on anti paper leak bill ai tools in exams marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 04:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Kapil Sibal: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी कपिल सिब्बल यांची १ कोटींची मदत; वकीलांना केले ‘हे’ मोठे आवाहन
1

Kapil Sibal: आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी कपिल सिब्बल यांची १ कोटींची मदत; वकीलांना केले ‘हे’ मोठे आवाहन

जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपलं, पण ८ वर्षांपूर्वीचं ‘हे’ गाणं पुन्हा चर्चेत; सोशल मीडियावर जबरदस्त ट्रेंड, लाखो Gen-Z बनवतायत रील्स
2

जंतर-मंतरवरील आंदोलन संपलं, पण ८ वर्षांपूर्वीचं ‘हे’ गाणं पुन्हा चर्चेत; सोशल मीडियावर जबरदस्त ट्रेंड, लाखो Gen-Z बनवतायत रील्स

Exam Reforms: देशाची परीक्षा प्रणाली नंदन नीलेकणी सुधारणार; जाणून घ्या त्यांच्या नियुक्तीमागील नेमके कारण?
3

Exam Reforms: देशाची परीक्षा प्रणाली नंदन नीलेकणी सुधारणार; जाणून घ्या त्यांच्या नियुक्तीमागील नेमके कारण?

Shreelekha Mitra Controversy: पंतप्रधान मोदींवरील आक्षेपार्ह कार्टून शेअर केल्यामुळे प्रसिद्ध अभिनेत्री अडचणीत, नेमकं प्रकरण काय?
4

Shreelekha Mitra Controversy: पंतप्रधान मोदींवरील आक्षेपार्ह कार्टून शेअर केल्यामुळे प्रसिद्ध अभिनेत्री अडचणीत, नेमकं प्रकरण काय?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ram Gopal Varma : ‘परीक्षेत AI टूल्सना परवानगी..’, अँटी-पेपर लीक विधेयकावर राम गोपाल वर्मांचा सरकारला मोठा सल्ला

Ram Gopal Varma : ‘परीक्षेत AI टूल्सना परवानगी..’, अँटी-पेपर लीक विधेयकावर राम गोपाल वर्मांचा सरकारला मोठा सल्ला

Jul 29, 2026 | 04:27 PM
Rahul Gandhi In Lok Sabha: अमित शाहांनीच विद्यार्थ्यांवर गोळीबाराचे आदेश दिले ; राहुल गांधींचा थेट गंभीर आरोप, भाजप आक्रमक

Rahul Gandhi In Lok Sabha: अमित शाहांनीच विद्यार्थ्यांवर गोळीबाराचे आदेश दिले ; राहुल गांधींचा थेट गंभीर आरोप, भाजप आक्रमक

Jul 29, 2026 | 04:17 PM
Johnson Baby Powder: बेबी पावडरमुळे कॅन्सर? सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी कंपनी देणार तब्बल इतके कोटी; घेतला मोठा निर्णय

Johnson Baby Powder: बेबी पावडरमुळे कॅन्सर? सर्व खटले निकाली काढण्यासाठी कंपनी देणार तब्बल इतके कोटी; घेतला मोठा निर्णय

Jul 29, 2026 | 04:16 PM
World Tiger Day: वाघ वाढले अन् आता जंगल कमी पडतेय! व्याघ्रसंवर्धनाचे यश की सहअस्तित्वाची नवी परीक्षा?

World Tiger Day: वाघ वाढले अन् आता जंगल कमी पडतेय! व्याघ्रसंवर्धनाचे यश की सहअस्तित्वाची नवी परीक्षा?

Jul 29, 2026 | 04:11 PM
Ashwini Mahangade : ‘मैं जितने आया ही नहीं, मैं…’,अभिनेत्री अश्विनी महांगडेने थेट चिखलात उतरून केली भातलागवड; व्हिडीओ व्हायरल

Ashwini Mahangade : ‘मैं जितने आया ही नहीं, मैं…’,अभिनेत्री अश्विनी महांगडेने थेट चिखलात उतरून केली भातलागवड; व्हिडीओ व्हायरल

Jul 29, 2026 | 04:07 PM
Ukraine-Iran : युक्रेनचा इराणी जहाजावर हल्ला; दोन युद्धे आता एकमेकांच्या उंबरठ्यावर?

Ukraine-Iran : युक्रेनचा इराणी जहाजावर हल्ला; दोन युद्धे आता एकमेकांच्या उंबरठ्यावर?

Jul 29, 2026 | 04:07 PM
Russia-Ukraine War: युक्रेनची रशियाविरोधात मोठी तयारी सुरू; झेलेन्स्की यांच्या अमेरिका भेटीचा ‘Patriot’ मिसाइल ठरला केंद्रबिंदू

Russia-Ukraine War: युक्रेनची रशियाविरोधात मोठी तयारी सुरू; झेलेन्स्की यांच्या अमेरिका भेटीचा ‘Patriot’ मिसाइल ठरला केंद्रबिंदू

Jul 29, 2026 | 04:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा