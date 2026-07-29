Ashwini Mahangade : ‘मैं जितने आया ही नहीं, मैं…’,अभिनेत्री अश्विनी महांगडेने थेट चिखलात उतरून केली भातलागवड; व्हिडीओ व्हायरल

मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री अश्विनी महांगडे (Ashwini Mahangade)ही केवळ तिच्या दमदार अभिनयासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण संस्कृती आणि मातीशी असलेल्या घट्ट नात्यासाठीही ओळखली जाते. अश्विनी सोशल मीडियावर सक्रिय असून ती नेहमी गावच्या मातीशी जोडलेल्या गोष्टी चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. नुकताच तिने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यात ती भातलावणी करताना दिसत आहे.
अश्विनीने तिच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर भातलागवड करतानाचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये ती थेट चिखलात उतरून शेतकऱ्यांसोबत भाताची लागवड करताना दिसत आहे. ग्रामीण जीवनाचा आनंद घेत तिने हा अनुभव चाहत्यांसोबत शेअर केला आहे. तिच्या या व्हिडिओला चाहत्यांनी चांगलीच पसंती दिली आहे..
अश्विनीने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये ती चिखलात उतरून शेतकऱ्यांसोबत(farmer ) भाताची लागवड करताना दिसत आहे. भात लावताना ती या सगळ्याचा आनंद घेताना दिसत आहे. या व्हिडिओ सोबतच तिने काही फोटो देखील तिच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर शेअर केले आहेत. हा व्हिडिओ शेअर करताना तिने लिहिले, ”मैं जितने आया ही नहीं, मैं जीने आया हॅूं.” असं कॅप्शन तिने दिलं आहे. तसेच, “मज्जा, मस्ती, गाणी आणि सोबत काम असे सगळे लवकरच माझ्या यूट्यूब चॅनेलवर,” असं सांगत तिने चाहत्यांना नव्या व्हिडीओची उत्सुकता वाढवली आहे.अभिनयासोबतच ग्रामीण परंपरा, शेती आणि संस्कृतीशी नाळ जपणारी अश्विनी महांगडे चाहत्यांसाठी नेहमीच प्रेरणादायी ठरत असून, तिचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे.
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अश्विनी महांगडे (Ashwini Mahangade ) ही अभिनयासोबतच सामाजिक बांधिलकी आणि ग्रामीण संस्कृतीशी असलेल्या जिव्हाळ्यासाठीही ओळखली जाते. ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’ मालिकेतील तिच्या भूमिकेने तिला प्रचंड लोकप्रियता मिळवून दिली. त्यानंतर विविध मालिका, चित्रपट आणि सामाजिक कार्यातून ती सातत्याने प्रेक्षकांच्या संपर्कात राहिली आहे. आता कुसगावमध्ये घेतलेल्या भातलागवडीच्या या खास अनुभवाची संपूर्ण सफर ती तिच्या यूट्यूब चॅनेलद्वारे प्रेक्षकांसमोर आणणार असून, तिच्या या नव्या व्हिडिओची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
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