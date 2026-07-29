बुधवार, 29 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Tariff Bomb Us Drops 100 Tariff Bomb On India And China Senate Makes Major Decision Regarding Russian Oil Purchases

US Tariff Bomb : भारत-चीनवर अमेरिकेचा 100% जकातीचा बॉम्ब; रशियन तेल खरेदीवर सिनेटचा मोठा निर्णय

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:52 PM IST
जाहिरात
सारांश

रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी, अमेरिकेच्या सिनेटने 'सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट ऑफ २०२६' मंजूर केला आहे. या कायद्यामध्ये भारत आणि चीनसह पाच देशांवर १००% शुल्क लादण्याची कठोर तरतूद आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • अमेरिका-रशिया निर्बंध विधेयक २०२६
  • भारतावर काय परिणाम होईल?
  • कोणाला सूट मिळू शकते?
युक्रेन संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला रोखण्यासाठी अमेरिकेने आतापर्यंतची सर्वात कठोर आर्थिक कारवाई केली आहे. अमेरिकेच्या सिनेटने मंगळवारी ‘सँक्शनिंग रशिया ॲक्ट ऑफ २०२६’ ला बहुमताने मंजुरी दिली. जर हे विधेयक लागू झाले, तर रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या देशांना लक्ष्य करून, भारत, चीन, स्लोव्हाकिया, हंगेरी आणि अझरबैजानमधून होणाऱ्या निर्यातीवर १००% पर्यंत शुल्क आकारले जाऊ शकते.

POK Election : मरियम नवाझचा बिलावलवर जोरदार हल्ला; रडून जनादेश बदलत नाही !

हे विधेयक झेलेन्स्की यांच्या उपस्थितीत मंजूर करण्यात आले.

दिवंगत सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी तयार केलेले हे महत्त्वाचे विधेयक मंगळवारी सभागृहात सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, मतदान होत असताना युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की हेदेखील कॅपिटल हिलवर उपस्थित होते.

भारतावर काय परिणाम होईल?

सध्या, भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर सुमारे १०% शुल्क आकारले जाते, तर चीनसाठी हे शुल्क १२.५% आहे. नवीन कायद्यानुसार हे शुल्क १००% पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. भारतासोबत व्यापारी तणाव असूनही अमेरिकेने या कठोर विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हे विधेयक अंमलात आले, तर अमेरिकेच्या बाजारपेठेत भारतीय उत्पादनांची किंमत दुप्पट होईल, ज्यामुळे निर्यात क्षेत्राला मोठे नुकसान होईल.

Breaking : चीन-इराणमध्ये मिसाईल लॉन्चर डील? मध्यपूर्वेत नवा पॉवर गेम..

होर्मुझ संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन तणाव

पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्ग विस्कळीत झाले असतानाच हा जकातीचा बोजा पडला आहे. इराण-अमेरिका तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतुकीच्या नाकेबंदीमुळे आखाती देशांकडून होणारा तेलपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे.

यापूर्वी भारत आपल्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ४० टक्के गरज या आखाती देशांकडून भागवत असे. या पुरवठा व्यत्ययामुळे भारतीय तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना पर्याय म्हणून रशियन कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व वाढवण्यास भाग पडले आहे.

कोणाला सूट मिळू शकते?

मात्र, या विधेयकात एक छोटी पळवाटही आहे. सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेंथल यांच्या मते, जर एखाद्या देशाने रशियाच्या एकूण गॅस निर्यातीपैकी १५ टक्क्यांपेक्षा कमी खरेदी केली, तर त्याला या मोठ्या शुल्कांमधून सूट मिळू शकते.सध्या, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करणाऱ्या भारत, चीन आणि इतर तीन देशांसाठी परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. अमेरिकेच्या सिनेटच्या या निर्णयामुळे आता एका नव्या जागतिक व्यापार युद्धाला तोंड फुटले आहे.

 

 

Web Title: Us tariff bomb us drops 100 tariff bomb on india and china senate makes major decision regarding russian oil purchases

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 29, 2026 | 08:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Oil Crisis : सौदी अरब ची अरामको पूणर्पणे ठप्प , नुकसानच नुकसान ?
1

Oil Crisis : सौदी अरब ची अरामको पूणर्पणे ठप्प , नुकसानच नुकसान ?

Breaking News : सौदीच्या तेल साम्राज्यावर ड्रोनचा हल्ला; अबकैक रिफायनरीला लक्ष्य, मध्य पूर्वेतील तणाव पुन्हा शिगेला
2

Breaking News : सौदीच्या तेल साम्राज्यावर ड्रोनचा हल्ला; अबकैक रिफायनरीला लक्ष्य, मध्य पूर्वेतील तणाव पुन्हा शिगेला

GulfCrisis: जगातली सर्वात मोठी तेल कंपनी अरामको धोक्यात ,सौदी , जिजान ,यानबूवर हुतींचे हल्ले
3

GulfCrisis: जगातली सर्वात मोठी तेल कंपनी अरामको धोक्यात ,सौदी , जिजान ,यानबूवर हुतींचे हल्ले

MBBS in Russia Fees: रशियात एमबीबीएस करणे किती स्वस्त? जाणून घ्या ट्यूशन फी आणि राहण्याचा खर्च..
4

MBBS in Russia Fees: रशियात एमबीबीएस करणे किती स्वस्त? जाणून घ्या ट्यूशन फी आणि राहण्याचा खर्च..

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Tariff Bomb : भारत-चीनवर अमेरिकेचा 100% जकातीचा बॉम्ब; रशियन तेल खरेदीवर सिनेटचा मोठा निर्णय

US Tariff Bomb : भारत-चीनवर अमेरिकेचा 100% जकातीचा बॉम्ब; रशियन तेल खरेदीवर सिनेटचा मोठा निर्णय

Jul 29, 2026 | 08:52 PM
चविष्टही आणि पौष्टिकही! क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी ठरेल आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या रेसिपी

चविष्टही आणि पौष्टिकही! क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी ठरेल आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या रेसिपी

Jul 29, 2026 | 08:51 PM
Bandhini Movie : ‘बंधिनी’ मधून उलगडणार स्त्री भावविश्वाची संवेदनशील कहाणी!

Bandhini Movie : ‘बंधिनी’ मधून उलगडणार स्त्री भावविश्वाची संवेदनशील कहाणी!

Jul 29, 2026 | 08:49 PM
सातारा अन् पंढरपुरात माजी सैनिकांसाठी साकारणार अद्ययावत संकुल! महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

सातारा अन् पंढरपुरात माजी सैनिकांसाठी साकारणार अद्ययावत संकुल! महायुती सरकारचा मोठा निर्णय; शंभूराज देसाईंची घोषणा

Jul 29, 2026 | 08:48 PM
Eating Schedule: सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत… जेवणाची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या

Eating Schedule: सकाळच्या नाश्त्यापासून ते रात्रीच्या जेवणापर्यंत… जेवणाची योग्य वेळ कोणती? जाणून घ्या

Jul 29, 2026 | 08:40 PM
Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

Nitin Gadkari: २०१६ पूर्वीच्या गाड्या अन् E20 पेट्रोल! केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे राज्यसभेत मोठे स्पष्टीकरण; काय म्हणाले?

Jul 29, 2026 | 08:31 PM
Maharashtra Rain Alert: दोन दिवस महाभयंकर संकट! कोकणात धुमशान तर घाटमाथ्यावर जोरदार ते अतिजोरदार…

Maharashtra Rain Alert: दोन दिवस महाभयंकर संकट! कोकणात धुमशान तर घाटमाथ्यावर जोरदार ते अतिजोरदार…

Jul 29, 2026 | 08:31 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

AHILYANAGAR:अहिल्यानगर जिल्हा प्राथमिक शिक्षक बँकेत भरती आणि सभासदत्वावरून रणकंदन

Jul 26, 2026 | 03:10 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा