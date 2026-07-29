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चविष्टही आणि पौष्टिकही! क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी ठरेल आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 29, 2026 | 08:51 PM IST
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सारांश

Quinoa Vegetable Khichdi Recipe: तुम्हालाही वजन कमी करण्यासाठी काहीतरी हेल्दी आणि टेस्टी खाण्याची इच्छा होतेय, मग ही क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी रेसिपी नक्की ट्राय करा.

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विस्तार

दररोजच्या आहारात काहीतरी चविष्ट आणि पौष्टिक खायचे असेल, तर क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. पारंपरिक खिचडीला हेल्दी ट्विस्ट देणारी ही रेसिपी प्रोटीन, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध आहे. वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करण्याबरोबरच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही हा पदार्थ उपयुक्त मानला जातो. कमी तेलात आणि कमी वेळात तयार होणारी ही खिचडी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडू शकते. चला तर जाणून घेऊयात क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडीची झटपट रेसिपी.

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क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडीसाठी लागणारे साहित्य

  • १ कप क्विनोआ (स्वच्छ धुऊन)
  • ½ कप मूगडाळ
  • १ गाजर (बारीक चिरलेले)
  • ½ कप हिरवे मटार
  • ७ ते ८ फरसबी (चिरलेली)
  • १ लहान कांदा (बारीक चिरलेला)
  • १ टोमॅटो (चिरलेला)
  • १ चमचा जिरे
  • १ चमचा आले-लसूण पेस्ट
  • ½ चमचा हळद
  • ½ चमचा लाल तिखट (ऐच्छिक)
  • चवीनुसार मीठ
  • १ ते २ चमचा तूप किंवा तेल
  • ३ ते ४ कप पाणी
  • कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस

कृती

सर्वप्रथम क्विनोआ आणि मूगडाळ स्वच्छ धुऊन घ्या. कुकरमध्ये तूप किंवा तेल गरम करून त्यात जिरे घाला. जिरे तडतडल्यावर कांदा आणि आले-लसूण पेस्ट परतून घ्या. त्यानंतर टोमॅटो, गाजर, फरसबी आणि मटार घालून दोन ते तीन मिनिटे शिजवा. आता हळद, तिखट आणि मीठ घालून मिश्रण एकजीव करा. त्यात धुतलेले क्विनोआ आणि मूगडाळ घालून हलके परता. शेवटी आवश्यक तेवढे पाणी घालून कुकरचे झाकण लावा आणि ३ ते ४ शिट्ट्या होईपर्यंत शिजवा. कुकरचा दाब उतरल्यावर खिचडी हलक्या हाताने ढवळा. वरून कोथिंबीर, थोडे तूप आणि लिंबाचा रस घालून गरमागरम सर्व्ह करा.

या खिचडीचे आरोग्यदायी फायदे

क्विनोआमध्ये उच्च दर्जाचे वनस्पतीजन्य प्रोटीन, फायबर आणि अनेक आवश्यक खनिजे असतात. भाज्या आणि मूगडाळ यांचा समावेश असल्यामुळे ही खिचडी पचनासाठी हलकी, पोटभर राहणारी आणि संतुलित आहाराचा उत्तम भाग ठरते. नियमित व्यायाम करणारे, वजन नियंत्रणात ठेवू इच्छिणारे आणि पौष्टिक आहार घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ही रेसिपी चांगला पर्याय मानली जाते.

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Web Title: Quinoa vegetable khichdi recipe health benefits protein rich food

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Published On: Jul 29, 2026 | 08:51 PM

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