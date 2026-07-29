चविष्टही आणि पौष्टिकही! क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी ठरेल आरोग्यासाठी सुपरफूड; जाणून घ्या रेसिपी

दररोजच्या आहारात काहीतरी चविष्ट आणि पौष्टिक खायचे असेल, तर क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. पारंपरिक खिचडीला हेल्दी ट्विस्ट देणारी ही रेसिपी प्रोटीन, फायबर, जीवनसत्त्वे आणि खनिजांनी समृद्ध आहे. वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करण्याबरोबरच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठीही हा पदार्थ उपयुक्त मानला जातो. कमी तेलात आणि कमी वेळात तयार होणारी ही खिचडी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडू शकते. चला तर जाणून घेऊयात क्विनोआ-व्हेजिटेबल खिचडीची झटपट रेसिपी.
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क्विनोआमध्ये उच्च दर्जाचे वनस्पतीजन्य प्रोटीन, फायबर आणि अनेक आवश्यक खनिजे असतात. भाज्या आणि मूगडाळ यांचा समावेश असल्यामुळे ही खिचडी पचनासाठी हलकी, पोटभर राहणारी आणि संतुलित आहाराचा उत्तम भाग ठरते. नियमित व्यायाम करणारे, वजन नियंत्रणात ठेवू इच्छिणारे आणि पौष्टिक आहार घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी ही रेसिपी चांगला पर्याय मानली जाते.
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