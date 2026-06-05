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तांबड्या मातीची अवैध वाहतूक करणाऱ्या डंपरवर महसूल खात्याची कारवाई

Updated On: Jun 05, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

पाटण तालुक्यात विविध ठिकाणच्या भागात शासनाच्या विविध अभियानातील प्रकल्पात लागणारे दगड माती भरावाला पुरवण्याच्या नावाखाली गौण खनिज उत्खनन चालू आहे.

तांबड्या मातीची अवैध वाहतूक करणाऱ्या डंपरवर कारवाई;

तांबड्या मातीची अवैध वाहतूक करणाऱ्या डंपरवर कारवाई;

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विस्तार

मल्हारपेठ : पाटण तालुक्याच्या कोयना काठावरून मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे माती उत्खनन व वाहतूक सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. असे असताना एका डंपरवर महसूल खात्याने कारवाई केली व तो डंपर मल्हारपेठ पोलीस ठाण्यात लावण्यात आला आहे. अशाच एका तक्रारीनंतर प्रशासनाला माहिती मिळत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवणाऱ्या मातीमाफियांना पाठीशी घालण्याचे काम करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी होत आहे.

पाटण तालुक्यात विविध ठिकाणच्या भागात शासनाच्या विविध अभियानातील प्रकल्पात लागणारे दगड माती भरावाला पुरवण्याच्या नावाखाली गौण खनिज उत्खनन चालू आहे. तालुक्यात वीट भट्टी व्यवसाय, रस्त्याची कामे याशिवाय अनेक ठिकाणी सुरू असलेली भरावाची काम यासाठी मातीची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. शासनाची कोणतीही रॉयल्टी न भरता भरमसाठ उत्खनन अनेक ठिकाणी सुरू असल्याचे बोलले जाते. यासाठी कोयना काठ पोखरला जात असून, माती उत्खनन आणि उत्खनन केलेल्या मातीची विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे.

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तालुक्यात अनेक भागात जेसीबी, पोकलनच्या साह्याने दररोज शेकडो ब्रास माती उत्खनन होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता आवश्यक ती रॉयल्टी न भरता माती उत्खनन सुरू असून, संबंधित विभागातील तलाठी आणि मंडल अधिकारी कोणत्याही प्रकारची कारवाई अथवा नोटीस पाठवत नसल्याने शासनाची तिजोरी मात्र रिकामी राहत आहे.

दिवसाढवळ्या उत्खनन सुरू

काही वेळेस दिवसाढवळ्या उत्खनन सुरू असूनदेखील ठोस कारवाई होत नाही. तर काही ठिकाणी जुजबी रॉयल्टी घेऊन त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात उत्खनन सुरू आहे. लाल मातीचे भरुन चाललेले डंपर एकापाठोपाठ एक रस्त्यावरुन कराडच्या दिशेने जातात. काही वेळेला रात्री व पहाटेच्या वेळी अशी वाहतूक सुरू असल्याचे बोलले जाते. नुकतेच मल्हारपेठ पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत अवैधरित्या लाल मातीची वाहतूक करणाऱ्या डंपरवर महसूल विभागाने कारवाई केल्याने अशा प्रकारांना दुजोरा मिळत आहे.

Web Title: Action taken against a dumper illegally transporting red soil

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Published On: Jun 05, 2026 | 01:43 PM

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