Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • All Parties Are Preparing Vigorously For The Zilla Parishad Elections In Tasgaon Taluka

तासगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी, परंपरागत गट; नव्या चेहऱ्यांची कसोटी

तासगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 03:41 PM
तासगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी, परंपरागत गट; नव्या चेहऱ्यांची कसोटी

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
  • तासगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी
  • परंपरागत गट, नव्या चेहऱ्यांची कसोटी
  • इच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढली
तासगाव/मिलिंद पोळ : तासगाव तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. आमदार रोहित पाटील आणि माजी खासदार संजय पाटील यांचे दोन्ही गट तुल्यबळ मानले जात असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून या दोन गटांमध्ये पारंपारिक आणि चुरशीच्या लढती होत आल्या आहेत. यंदाही हीच लढत निर्णायक ठरण्याची शक्यता असतानाच, भाजपनेही आपली ताकद आजमावण्याचा निर्धार केल्याने निवडणूक अधिकच बहुरंगी झाली आहे.

या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका या कार्यकर्त्यांच्या ताकदीवर लढवल्या जाणाऱ्या निवडणुका मानल्या जात असताना, निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना आणि नव्या दमाच्या सर्वसामान्य कुटुंबातील कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी, अशी अपेक्षा आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. गावपातळीवर संघटन उभे करणारे, आंदोलनात पुढे राहणारे आणि निवडणुकीच्या काळात पक्षासाठी झटणारे कार्यकर्तेच या निवडणुकांचा खरा कणा असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, काही ठराविक नेतेमंडळी आपल्या किंवा आपल्या कुटुंबातील सदस्यांची पदाधिकारी म्हणून वर्णी लागावी यासाठी प्रयत्नशील असतात, अशी कुजबुज कार्यकर्त्यांमध्ये ऐकू येत आहे. त्यामुळे घराणेशाही विरुद्ध निष्ठावंत कार्यकर्ता हा मुद्दा यंदाच्या निवडणुकीत अप्रत्यक्षपणे केंद्रस्थानी येत आहे. नेतृत्वाने यंदा व्यापक विचार करून कार्यकर्त्यांच्या भावनांना प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

या दोन पारंपारिक गटांसोबतच भाजपकडूनही संघटन मजबूत करण्याच्या दृष्टीने हालचाली वेग घेत असून, नव्या व तरुण चेहऱ्यांना संधी दिल्यास मतदारांमध्ये सकारात्मक संदेश जाईल, असे मत पक्षांतर्गत वर्तुळातून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे भाजपची भूमिका पारंपारिक राजकारणाला कितपत आव्हान देऊ शकते, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष आहे.

एकीकडे १६ तारखेपासून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, अनेक इच्छुकांनी प्रशासनाकडून उमेदवारी अर्जांची खरेदी केली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात उमेदवारीची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

हे सुद्धा वाचा : शिरूरमध्ये अनपेक्षित राजकीय घडामोडी; दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र तर भाजप…

एकीकडे जुनी राजकीय समीकरणे, तर दुसरीकडे बदलाची अपेक्षा व्यक्त करणारा कार्यकर्ता वर्ग या दोहोंच्या संघर्षातूनच यंदाच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा निकाल आकाराला येणार असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे तासगाव तालुक्यात ही निवडणूक केवळ सत्तेची नाही, तर नेतृत्व, निष्ठा आणि नव्या संधींच्या कसोटीची ठरणार, हे मात्र निश्चित.

Web Title: All parties are preparing vigorously for the zilla parishad elections in tasgaon taluka

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 03:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार
1

अफवांना थारा देऊ नका, संघटनात्मक ताकदीवरच…; आमदार रोहित पाटील यांचा निर्धार

ईश्वरपूरच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे खंडेराव जाधव बिनविरोध; स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर
2

ईश्वरपूरच्या उपनगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे खंडेराव जाधव बिनविरोध; स्वीकृत नगरसेवकांची नावे जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM