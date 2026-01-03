Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Amravati News: मंत्री निवडणुकीत मस्त! हजारो विद्यार्थी गणवेशाविना त्रस्त

राज्यात जिल्हा परिषद व नगर परिषद शाळांतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले असताना, आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमधील हजारो विद्यार्थी मात्र पाच महिने उलटूनही गणवेशाविना शिक्षण घेत आहेत.

Updated On: Jan 03, 2026 | 05:54 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

राज्यात जिल्हा परिषद व नगर परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच गणवेश मिळाले असताना, आदिवासी विकास विभागाच्या अखत्यारितील आश्रमशाळांमधील हजारो विद्यार्थी मात्र आजही गणवेशाविना शिक्षण घेत आहेत. शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन जवळपास पाच महिने उलटले असूनही अद्याप विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे किमान प्रजासत्ताक दिनापूर्वी तरी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नववर्षाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात भर! पालघर जिल्ह्यातील शाळांमध्ये करण्यात आले पुस्तकांचे वितरण

राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या अंतर्गत एकूण ४९७ आश्रमशाळा कार्यरत असून, त्यामध्ये २ लाख ४ हजार ४५८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यावर्षी विविध टप्प्यांत आश्रमशाळांचे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले. अमरावती विभागातील मराठवाड्यातील २९ आश्रमशाळा १६ जून, तर विदर्भातील ५३ आश्रमशाळा २७ जून रोजी सुरू झाल्या. सध्या शैक्षणिक सत्र संपण्यास अवघे काही महिने शिल्लक असताना देखील विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळालेल्या नाहीत.

अमरावती विभागातील विविध आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. अकोला, किनवट, पांढरकवडा, कळमनुरी, संभाजीनगर, पुसद आणि धारणी या प्रकल्पांमधील शाळांमध्ये हजारो मुले-मुली वास्तव्यास आहेत. मात्र या विद्यार्थ्यांना गणवेश, नाईट ड्रेस, पीटी गणवेश, जोडे, मोजे यांसारख्या मूलभूत सुविधा वेळेत मिळालेल्या नाहीत.

विद्यार्थ्यांना गणवेशासह इतर सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. यासाठी जून महिन्यात ११५ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया नाशिक येथील कार्यालयामार्फत राबविण्यात आली होती. मात्र, इतका मोठा निधी मंजूर होऊनही अद्याप गणवेशाचा पुरवठा न झाल्याने या निविदेचे नेमके काय झाले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

राज्यातील ३० आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत ४९७ आश्रमशाळा आणि ४९० वसतिगृहे असून, वसतिगृहांची एकूण प्रवेश क्षमता सुमारे ५८ हजार इतकी आहे. या वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर आवश्यक साहित्य मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. मात्र प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना कोणताही पुरवठा न झाल्याने पालकांमध्ये तसेच शिक्षकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, आदिवासी विकास मंत्री सध्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त असल्याने विभागातील या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. आदिवासी समाजाच्या शिक्षणासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला असतानाही, विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा वेळेत न मिळणे ही बाब चिंताजनक असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.

आता विद्यार्थिनींना मिळणार १००% मोफत शिक्षण! स्त्री शिक्षणाचा जागर

शासनाने तातडीने लक्ष घालून आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश व इतर सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा काही सामाजिक संघटनांकडून दिला जात आहे.

Web Title: Amravati news ministers are enjoying the elections

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 03, 2026 | 05:54 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

थंडी ओसरल्यानंतर पर्यटन आराखडे सुरू! पहिली पसंती ‘टिपेश्वर’ला, सुन्ना गेटवर होतंय वाघाचे दर्शन
1

थंडी ओसरल्यानंतर पर्यटन आराखडे सुरू! पहिली पसंती ‘टिपेश्वर’ला, सुन्ना गेटवर होतंय वाघाचे दर्शन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM