Nylon Manja Ban : आता पतंग उडविणे पडणार महागात! मांजाचा वापर आणि विक्रीवर होणार कारवाई

नायलॉन मांजा वापरून पतंग उडवणे जीवघेणे आणि पर्यायवरणासाठी धोकादायक आहे. त्यामुळे त्यावर बंदी असून वापरणाऱ्यांवर आणि विक्रेत्यांवर मोठा दंड, तसेच सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

Updated On: Jan 10, 2026 | 02:32 PM
अमरावती: नायलॉन आणि सिंथेटिक मांजा हा केवळ पतंग उडविण्याचा धागा नसून तो थेट माणूस, प्राणी आणि पक्ष्यांच्या जीवावर उठलेले प्राणघातक शत्र ठरत आहे. मकरसंक्रांतीच्या तोंडावरही जिल्ह्यात नायलॉन मांजाचा वापर सर्रास सुरू असल्याचे चित्र आहे. मुंबई उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नायलॉन मांजाच्या उत्पादन, विक्री, साठवणूक व वापरावर बंदी घालत कारवाईचे आदेश दिले, असतानाही शहरात केवळ किरकोळ कारवाया झाल्यात.

न्यायालयीन आदेशानुसार नायलॉन मांजाचा साठा किंवा वापर करताना आढळून आल्यास संबंधितास सहा महिने तुरुंगवास व दहा हजार रुपयांचा दंड, तर उत्पादन, विक्री किंवा विक्रीसाठी वाहतूक करताना आढळल्यास तीन ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास व अंदाजे एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावणार आहे. शिवाय अमरावती ग्रामीण पोलिस दलाने नायलॉन मांजाच्या विक्री किंवा साठवणुकीसाठी तब्बल अडीच लाख रुपयांचा दंड आणि वापरासाठी ५० हजारांचा दंड प्रस्तावित केला आहे. तरीही प्रत्यक्षात बंदी घातलेला मांजा खुलेआम विकला जातो आहे. या पाश्र्श्वभूमीवर मात्र अमरावती ग्रामीण पोलिसांनी ठोस पावले उचलत कारवाईचा इशारा दिला आहे.

नायलॉन मांजाचा वापर गंभीर गुन्हा

नायलॉन मांजासंबंधीचे गुन्हे हे सत्र न्यायालयात चालविले जातात. त्यामुळे हा गंभीर गुन्हा आहे. पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी अमरावती ग्रामीण भागात नायलॉन मांजाचा वापर, विक्री किंवा साठवणूक अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही, असे आदेश दिलेत. शहरात मात्र मनपा व पोलिस प्रशासनाकडून पतंग व मांजा विक्री प्रतिष्ठानांची तपासणी सुरू आहे. यात पोलिस विभागाकडून काही प्रमाणात कारवाया करण्यात आल्यात. परंतु, मनपाकडून कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.

लोणी, वरुडात पकडला नायलॉन मांजा

गुरुवारी (दि. ८) लोणी पोलिस ठाणे हद्दीत मनोहर गोविंदराव ढेंबरे (रा. लोणी) याला पतंग उडविताना रंगेहाथ पकडले. नागरिकांच्या जीवाला धोका असल्याची जाणीव असूनही नायलॉन मांजाचा वापर केल्याने त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याच दिवशी वरूड येथे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने बंगला चौक परिसरात छापा टाकून शे. कदीर शे. बशीर (रा. वरूड) याच्या दुकानातून विक्रीसाठी साठवलेला प्रतिबंधित नायलॉन मांजा जप्त केला, एकूण ५१ रिल्स असा २३०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला. आरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल केला.

Published On: Jan 10, 2026 | 02:32 PM

