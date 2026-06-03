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ऑर्केस्ट्रा बारवर एपीएमसी पोलिसांची कारवाई; ८ महिला आणि ३ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:20 PM IST
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सारांश

नवी मुंबईतील एपीएमसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एमएच-43 ऑर्केस्ट्रा बारवर पोलिसांनी धाड टाकत ११ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. गोपनीय माहितीनुसार बारमध्ये महिला कर्मचारी ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अशोभनीय हावभाव करत असल्याचे समोर आले होते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

सावन वैश्य | नवी मुंबई – : एपीएमसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एमएच-43 ऑर्केस्ट्रा बारवर सोमवारी पोलिसांनी धाड टाकून आठ महिला आणि तीन कर्मचाऱ्यांसह एकूण 11 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. बारमध्ये महिलांकडून अश्लील हावभाव व बिभत्स प्रकार करून ग्राहकांना आकर्षित केले जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएच-43 बारमध्ये महिला कर्मचारी तोकडे कपडे परिधान करून ग्राहकांसमोर अश्लील हावभाव करत असल्याची गोपनीय माहिती एपीएमसी पोलिसांना प्राप्त झाली होती. या माहितीची खातरजमा केल्यानंतर पोलिसांनी सोमवारी बारवर छापा टाकला.

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कारवाईदरम्यान आठ महिला ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अश्लील व बिभत्स चाळे करत असल्याचे निदर्शनास आले. यानंतर पोलिसांनी संबंधित आठ महिलांना ताब्यात घेतले. तसेच बारमधील संतोष शेट्टी, हरेश शेट्टी आणि पंडित हरेंदर या तीन कर्मचाऱ्यांनाही ताब्यात घेऊन त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील तपास एपीएमसी पोलीस करीत आहेत. पदभार स्वीकारताच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांची धडाकेबाज कारवाई एपीएमसी पोलीस ठाण्याचे नवनियुक्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आबासाहेब पाटील यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच दिवशी ही कारवाई केल्याने परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.

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अजय शिंदे यांच्या बदलीनंतर आबासाहेब पाटील यांनी एपीएमसी पोलीस ठाण्याचा कार्यभार स्वीकारला असून, पदभार घेतल्यानंतर लगेचच काही तासात एमएच-43 बारवर धाड टाकून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एपीएमसी परिसरात अनेक लेडीज बार , स्पा आणि लॉज कार्यरत असून, काही ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत असतात. अशा पार्श्वभूमीवर झालेली ही कारवाई बार चालकांसाठी इशारा मानली जात असून, भविष्यातही अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर कृत्यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे संकेत पोलिसांकडून मिळत आहेत.

Web Title: Apmc police raid orchestra bar case registered against 8 women and 3 employees

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:20 PM

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