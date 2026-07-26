रविवार, 26 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • An Incident Has Occurred In Which A Jawan From The State Reserve Police Force Committed Suicide

विठूरायाच्या दारात जवानाची आत्महत्या, महापूजेवेळीच घडला थरार; स्वतःवर गोळ्या झाडून संपवलं जीवन

Updated On: Jul 26, 2026 | 01:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

वारीसाठी आलेल्या लाखो वारकरी आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या राज्य राखीव पोलीस दलातील एका जवानाने स्वतःवर बंदुकीने गोळ्या झाडून आपले जीवन संपवले आहे.

विठूरायाच्या दारात जवानाची आत्महत्या, महापूजेवेळीच घडला थरार; स्वतःवर गोळ्या झाडून संपवलं जीवन

संग्रहित फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पंढरपूर : आषाढी एकादशीच्या पावन पर्वावर संपूर्ण पंढरपूर विठ्ठलमय झाले असतानाच एक अत्यंत धक्कादायक आणि दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. वारीसाठी आलेल्या लाखो वारकरी आणि भाविकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या राज्य राखीव पोलीस दलातील एका जवानाने स्वतःवर बंदुकीने गोळ्या झाडून आपले जीवन संपवले आहे. ऐन महापूजेच्या वेळी घडलेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण पोलिस दलासह पंढरपुरात मोठी खळबळ उडाली आहे.

 

महापूजेवेळीच घडला थरार

शासकीय महापूजेच्या वेळीच काळजाचा ठोका चुकवणारा थरार घडला. रामेश्वर ध्रुपद साबणे (वय ३०) असे आत्मबलिदान देणाऱ्या दुर्दैवी जवानाचे नाव आहे. ते मूळचे परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड येथील रहिवासी होते. आषाढी एकादशीचला पहाटे अडीचच्या सुमारास विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा सुरू होती. त्यावेळी ड्युटीवर तैनात असलेल्या रामेश्वर यांनी सर्व्हिस रायफलमधून स्वतः वर गोळ्या झाडल्या. गोळीबाराचा आवाज होताच परिसरात तैनात असलेल्या इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, गंभीर दुखापत झाल्याने रामेश्वर साबणे यांचा जागीच मृत्यू झाला होता.

हे सुद्धा वाचा : कला शिक्षक भरतीवरून राज्यात तीव्र संताप; शासनाच्या तुटपुंज्या जागांवरून निलेश लंके अन् हेरंब कुलकर्णी आक्रमक

कौटुंबिक वादातून विवाहितेची आत्महत्या

किरकोळ कारणावरून पती-पत्नीत वाद होऊन अबोला झाला. या तणावातून नंदिनी मंगलकर (वय ४५, रा. मिरे ले-आऊट, नंदनवर) हिने घरी गळफास लावून आत्महत्या केली. याप्रकरणी नंदनवन पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करून तपास सुरू केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नंदीनीचे पती महेश व्यवसायाने आर्किटेक्ट आहे. दाम्पत्याला मुलगा आणि मुलगी आहे. मुलगा इंजिनिअरींगचे शिक्षण घेत आहे. पाच दिवसांपूर्वी पती-पत्नीत क्षुल्लक वाद झाला. नंदीनीने मनावर ताण घेतला. दोघांत अबोला आणि दुरावा वाढला. परंतु, तिला हे सहन झाले नाही. घटनेच्या दिवशी २३ जुलैला पती नेहमीप्रमाणे कामानिमित्त बाहेर होते. मुलगी शिकवणी वर्गाला गेली. तोपर्यंत मुलगा घरी आईशी बोलत होता. सासू घरातच होती. शिकवणी वर्ग सुटण्याची वेळ झाल्याने मुलगा बहिणीला आणायला गेला. दरम्यान, नंदिनीने बेडरूममध्ये ओढणीने गळफास लावून आपला जीवन प्रवास थांबवला.

हे सुद्धा वाचा : 12 दिवस, 25 कॅमेरे अन् हाती लागला आरोपी; शेवटच्या फोन कॉलने उलगडले तरुणाच्या खुनाचे गूढ

Web Title: An incident has occurred in which a jawan from the state reserve police force committed suicide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 26, 2026 | 01:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कला शिक्षक भरतीवरून राज्यात तीव्र संताप; शासनाच्या तुटपुंज्या जागांवरून निलेश लंके अन् हेरंब कुलकर्णी आक्रमक
1

कला शिक्षक भरतीवरून राज्यात तीव्र संताप; शासनाच्या तुटपुंज्या जागांवरून निलेश लंके अन् हेरंब कुलकर्णी आक्रमक

Ashadhi Ekadashi : विठ्ठलभक्तीला स्वच्छतेची जोड; सुमीत ग्रूपचा पंढरपुरात स्तुत्य उपक्रम,चंद्रभागेच्या तिरी नियमित स्वच्छता
2

Ashadhi Ekadashi : विठ्ठलभक्तीला स्वच्छतेची जोड; सुमीत ग्रूपचा पंढरपुरात स्तुत्य उपक्रम,चंद्रभागेच्या तिरी नियमित स्वच्छता

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट; उप अग्निशमन अधिकारी चिपाडेंवर निलंबनाची टांगती तलवार
3

मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेप्रकरणी मोठी अपडेट; उप अग्निशमन अधिकारी चिपाडेंवर निलंबनाची टांगती तलवार

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी
4

Ahilyanagar : आषाढीनिमित्त अहिल्यानगरच्या संत बुवाजी बुवा मंदिरात भक्तांची गर्दी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विठूरायाच्या दारात जवानाची आत्महत्या, महापूजेवेळीच घडला थरार; स्वतःवर गोळ्या झाडून संपवलं जीवन

विठूरायाच्या दारात जवानाची आत्महत्या, महापूजेवेळीच घडला थरार; स्वतःवर गोळ्या झाडून संपवलं जीवन

Jul 26, 2026 | 01:46 PM
कोटींचे मालक आहेत भारताचे नवे शिक्षण मंत्री! प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीतून समोर आली Pralhad Joshi यांची संपत्ती

कोटींचे मालक आहेत भारताचे नवे शिक्षण मंत्री! प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीतून समोर आली Pralhad Joshi यांची संपत्ती

Jul 26, 2026 | 01:43 PM
भारताची सुवर्ण कामगिरी! फायनलमध्ये पाकिस्तान चारिमुंड्या चित; टीम इंडियाने जिंकले FIH Youth Hockey5s आशियाई विजेतेपद

भारताची सुवर्ण कामगिरी! फायनलमध्ये पाकिस्तान चारिमुंड्या चित; टीम इंडियाने जिंकले FIH Youth Hockey5s आशियाई विजेतेपद

Jul 26, 2026 | 01:38 PM
War Alert: युद्धसंघर्षाचा अग्निकुंड आणखी पेटणार; कॅस्पियन समुद्रात युक्रेनचा इराणी लष्करी जहाजावर भीषण हल्ला; तेहरानचा संताप

War Alert: युद्धसंघर्षाचा अग्निकुंड आणखी पेटणार; कॅस्पियन समुद्रात युक्रेनचा इराणी लष्करी जहाजावर भीषण हल्ला; तेहरानचा संताप

Jul 26, 2026 | 01:38 PM
‘Mann Ki Baat’मध्ये पंतप्रधान मोदींचा कारगिल वीरांना सलाम; अजून कोणते 5 मुद्दे मांडले जाणून घ्या…

‘Mann Ki Baat’मध्ये पंतप्रधान मोदींचा कारगिल वीरांना सलाम; अजून कोणते 5 मुद्दे मांडले जाणून घ्या…

Jul 26, 2026 | 01:30 PM
Chandrapur News: चंद्रपुरात 6.57 लाख पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण; संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण

Chandrapur News: चंद्रपुरात 6.57 लाख पशुधनाचे लसीकरण पूर्ण; संसर्गजन्य आजारांपासून संरक्षण

Jul 26, 2026 | 01:28 PM
Amravati News: विमानतळाच्या नाईट लॅण्डिंगला तांत्रिक अडथळे! नागरिकांचा हिरमोड; डीव्हीओआर यंत्रणा सज्ज तरीही प्रतीक्षा कायम

Amravati News: विमानतळाच्या नाईट लॅण्डिंगला तांत्रिक अडथळे! नागरिकांचा हिरमोड; डीव्हीओआर यंत्रणा सज्ज तरीही प्रतीक्षा कायम

Jul 26, 2026 | 01:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

AHILYANAGAR : विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना जाब विचारणारच खा. निलेश लंकेंचा तीव्र एल्गार

Jul 25, 2026 | 03:22 PM
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा