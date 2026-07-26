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कोटींचे मालक आहेत भारताचे नवे शिक्षण मंत्री! प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीतून समोर आली Pralhad Joshi यांची संपत्ती

Updated On: Jul 26, 2026 | 01:43 PM IST
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सारांश

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या एकूण संपत्तीची माहिती आणि आर्थिक पार्श्वभूमी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या अधिकृत प्रतिज्ञापत्रानुसार प्रल्हाद जोशी आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे एकूण किती जंगम व स्थावर मालमत्ता आहे?

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • कोटींचे मालक आहेत भारताचे नवे शिक्षण मंत्री!
  • प्रतिज्ञापत्रातील आकडेवारीतून आली समोर
  • Pralhad Joshi यांची किती आहे संपत्ती?
Pralhad Joshi Net Worth: जंतरमंतरवरील आंदोलनाने दिल्लीसह संपूर्ण देश दणाणला. कॉकरोच जनता पार्टी म्हणजे CJP च्या आंदोलनामध्ये संपूर्ण देशातील युवकांनी सरकारला प्रश्न विचारत शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला. या दणदणीत विरोधानंतर शेवटी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधानांना त्यांचा राजीनामा द्यावा लागला. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांचा राजीनामा मान्य केला. आता भारताचे नवे शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी पदभार स्विकारला आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का? भारताचे नवे शिक्षण मंत्री देखील आहेत कोटींचे मालक. जाणून घेऊयात किती आहे संपत्ती.

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भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात २१ कोटींहून अधिक रुपयांची मालमत्ता असल्याचं जाहीर केली आहे. जोशी हे कर्नाटकातील धारवाड लोकसभा मतदारसंघाचे भाजप खासदार आहेत. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवार म्हणून नामांकन दाखल करताना त्यांनी आपल्या मालमत्तेचा खुलासा केला.

नामांकन दाखल करताना किती संपत्ती जाहीर?

नामांकन दाखल करताना, प्रल्हाद जोशी यांनी स्वतःच्या नावावर २.७२ कोटी रुपये, पत्नी ज्योती यांच्या नावावर ५.९३ कोटी रुपये आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलगी अनन्या जोशीच्या नावावर ३२.०३ लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता जाहीर केली.

हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे की, केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे ११.२४ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता आणि त्यांच्या पत्नीची ८६.३९ लाख रुपयांची स्थावर मालमत्ता आहे. जोशी सध्या शिक्षण आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे मंत्री आहेत.

माजी शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची एकूण संपत्ती किती ?

शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिलेल्या धर्मेंद्र प्रधान यांची एकूण संपत्ती ₹६.९२ कोटी म्हणजे अंदाजे १.२ दशलक्ष डॉलर इतकी आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये जंगम आणि स्थावर अशा दोन्ही मालमत्तांचा समावेश आहे. निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे अंदाजे ₹२ कोटी म्हणजे अंदाजे २ दशलक्ष डॉलर इतक्या किमतीची मालमत्ता आहे. यामध्ये बँक खात्यातील शिल्लक, गुंतवणूक, वाहने, सोने-चांदी आणि अनेक जंगम मालमत्तांचा समावेश आहे. स्थावर मालमत्तेमध्ये त्यांच्या मालकीची जमीन आणि एक घर आहे. नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून सीजेपीच्या आंदोलकांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.

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Web Title: New education minister pralhad joshi net worth and property details marathi

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Published On: Jul 26, 2026 | 01:43 PM

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