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Mumbai Local : हार्बर लाइन विस्ताराला वेग! बोरिवली कनेक्टिव्हिटीसाठी वेस्टर्न रेल्वेकडून टेंडर प्रक्रिया सुरू

Updated On: Jun 03, 2026 | 05:31 PM IST
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सारांश

मुंबईतील हार्बर लाइनच्या विस्तार प्रकल्पाला गती मिळाली असून बोरिवलीपर्यंत कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासाठी वेस्टर्न रेल्वेकडून टेंडर मागविण्यात आले आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असून, मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासही मदत होणार आहे.

हार्बर लाइन विस्ताराला वेग! बोरिवली कनेक्टिव्हिटीसाठी वेस्टर्न रेल्वेकडून टेंडर प्रक्रिया सुरू

हार्बर लाइन विस्ताराला वेग! बोरिवली कनेक्टिव्हिटीसाठी वेस्टर्न रेल्वेकडून टेंडर प्रक्रिया सुरू

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विस्तार
  • हार्बर लाइन विस्ताराला वेग!
  • बोरिवली कनेक्टिव्हिटीसाठी वेस्टर्न रेल्वेकडून टेंडर प्रक्रिया सुरू
  • प्रवाशांना कोणता फायदा?
Mumbai Local News Marathi : गोरेगाव ते बोरिवली पर्यंत हार्बर रेल्वे लाईनच्या विस्ताराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वेने मातीचा भराव आणि पूल बांधकामासाठी निविदा मागवल्या आहेत, ज्यामुळे मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प (MUTP)-3A अंतर्गत प्रस्तावित असलेल्या या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. उपलब्ध जमिनीवर बांधकाम सुरू करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

प्रवाशांना कोणता फायदा?

सध्या, हार्बर लाईनची सेवा केवळ गोरेगाव स्थानकापुरती मर्यादित आहे, त्यामुळे मालाड, कांदिवली आणि बोरिवली येथील प्रवाशांना या लाईनचा थेट लाभ मिळत नाही. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांना सीएसएमटी, वडाळा, कुर्ला, पनवेल आणि नवी मुंबईसाठी थेट लोकल ट्रेन सेवा देखील उपलब्ध होईल.

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एकूण खर्च किती?

या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹८९८.२९ कोटी आहे. यामध्ये नागरी कामांसाठी ७२७.६४ कोटी रुपये, विद्युत कामांसाठी ८८.३३ कोटी रुपये आणि सिग्नलिंग व दूरसंचार प्रणालीसाठी ८२.३१ कोटी रुपयांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत दोन मोठे आणि १६ छोटे पूल बांधले जातील. चार अभियांत्रिकी आराखडे तयार करण्यात आले असून, बहुतांश पुलांच्या आराखड्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे, तर उर्वरित प्रस्ताव मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत.

भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात

या प्रकल्पासाठी एकूण ३,६८७.७ चौरस मीटर जमिनीची आवश्यकता आहे. यामध्ये ३,३८९ चौरस मीटर खाजगी जमीन आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील २९८.७ चौरस मीटर जमिनीचा समावेश आहे. तथापि, संपूर्ण मार्गापैकी अंदाजे ३,६५० मीटरचा भाग भूसंपादन, पुनर्वसन, अतिक्रमण आणि विविध सार्वजनिक सुविधांशी संबंधित अडथळ्यांमुळे बाधित आहे. सध्या, मार्गाच्या ५४.१ टक्के म्हणजेच ३,४३० मीटरचा भाग बांधकामासाठी उपलब्ध करून देण्यात आला असून, रेल्वे टप्प्याटप्प्याने काम सुरू करण्याची तयारी करत आहे. खाजगी जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, तर महानगरपालिकेच्या जमिनीच्या मूल्यांकनाची प्रतीक्षा आहे.

१७८ कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण

रेल्वेच्या जमिनीवरील ५२० बाधित कुटुंबांची ओळख पटवण्यात आली आहे. यापैकी १७८ कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले असून, उर्वरित पात्र कुटुंबांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, ५६.८४ कोटी रुपये खर्चाने स्टेशन आणि सेवा इमारतींचे बांधकाम सुरू आहे. ६९.९८ कोटी रुपये खर्चाने पादचारी पूल, उन्नत डेक आणि स्कायवॉकचे बांधकामही सुरू आहे.

गोरेगाव ते बोरिवली हार्बर लाईनचा विस्तार
प्रकल्प खर्च – ८९८.२९ कोटी रुपये
दोन मोठे आणि १६ छोटे पूल बांधले जातील
मार्गाचा ५४.१% भाग बांधकामासाठी उपलब्ध आहे
५२० बाधित कुटुंबांपैकी १७८ कुटुंबांचे पुनर्वसन पूर्ण झाले आहे
बोरिवली, कांदिवली आणि मालाडला थेट हार्बर कनेक्टिव्हिटी मिळेल

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Web Title: Mumbai local news marathi harbour line extension borivali connectivity western railway tender

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Published On: Jun 03, 2026 | 05:31 PM

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