Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिलेचा विनयभंग करत तिला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूसह त्यांच्या समर्थकांना हजर राहण्याचे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:15 PM
महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

महिला विनयभंग प्रकरणी खासदार निलेश लंके यांच्या बंधूला हजर राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश

Follow Us:
Follow Us:
  • खासदार निलेश लंके यांचे भाऊ अडचणीत
  • महिला विनयभंग प्रकरणी हजार राहण्याचे औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
  • जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
महिलेचा विनयभंग करून तिला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने खासदार निलेश लंके यांचे बंधू दीपक ज्ञानदेव लंके यांच्यासह त्यांच्या दोन समर्थकांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. तसेच संबंधित आरोपींना दोन आठवड्यांच्या आत तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणात आरोपी राहुल बबन झावरे, संदीप लक्ष्मण चौधरी आणि दीपक ज्ञानदेव लंके यांनी दाखल केलेले अटकपूर्व जामिनाचे अपील न्यायालयाने नामंजूर केले. न्यायमूर्ती वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, तिघांनाही दोन आठवड्यांच्या आत तपास यंत्रणेसमोर आत्मसमर्पण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पारनेर तालुक्यातील घटना, अहिल्यानगर येथे गुन्हा दाखल

ही घटना पारनेर तालुक्यात घडली असून, याबाबतचा गुन्हा अहिल्यानगर येथील तोफखाना पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादी महिला ही अनुसूचित जातीतील असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे.

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

फिर्यादीतील आरोप गंभीर

फिर्यादीच्या माहितीनुसार, ६ जून २०२४ रोजी दुपारी सुमारे १२ वाजण्याच्या सुमारास दीपक लंके हे काही जणांसह चारचाकी वाहनातून फिर्यादीच्या घरासमोर आले. यावेळी आरोपी राहुल बबन झावरे याने फिर्यादी महिलेला जातीवाचक शिवीगाळ केली. तसेच तिचे कपडे फाडून तिचा विनयभंग करण्यात आला. यानंतर आरोपींनी तिच्या पोटात लाथ मारून तिला बेदम मारहाण केली. या घटनेत दीपक लंके आणि संदीप चौधरी यांचा सक्रिय सहभाग असल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.

अटकपूर्व जामिनावर कायदेशीर बंदी

यापूर्वी सत्र न्यायालयाने १४ जून रोजी आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. मात्र, या आदेशाविरोधात फिर्यादीने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. यावेळी उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, फिर्यादीतील आरोप प्रथमदर्शनी गंभीर स्वरूपाचे आहेत आणि घटना सार्वजनिक ठिकाणी, म्हणजेच फिर्यादीच्या घरासमोर घडली आहे.

“मुंब्र्याला हिरवं करायचं आहे…”; AIMIM नगरसेविका Sahar Sheikh अडचणीत, पोलिसांनी बजावली नोटीस

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९ अंतर्गत कलम 3(1)(r) आणि 3(1)(s) लागू होत असल्याने, अशा प्रकरणांत अटकपूर्व जामिनास कायदेशीर बंदी आहे.

युक्तिवाद कोणाकडून?

या प्रकरणात सरकारी पक्षातर्फे अ‍ॅड. आर. डी. राऊत, फिर्यादीतर्फे अ‍ॅड. ए. डी. ओस्तवाल, तर आरोपींच्या वतीने अ‍ॅड. आर. आर. करपे यांनी युक्तिवाद मांडला. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन रद्द करत, तिन्ही आरोपींना दोन आठवड्यांच्या आत आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

Web Title: Aurangabad bench orders mp nilesh lankas brother to appear in molestation case

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 22, 2026 | 09:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी
1

विमानतळ विस्ताराचा मार्ग मोकळा! ७५० शेतकऱ्यांच्या ५४ हेक्टर जमिनीची होणार ‘फायनल’ खरेदी; अधिसूचना जारी

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या
2

Ahilyanagar Crime: सावकारी जाचाचा अजून एक बळी! कर्जत तालुक्यातील घुमरी गावात शेतकऱ्याची आत्महत्या

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
3

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!
4

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
डोळ्याचे पारणे फेडणारा क्षण! Pandharpur मध्ये साजरा झाला श्री विठ्ठल-रुक्मिणी शाही विवाह

डोळ्याचे पारणे फेडणारा क्षण! Pandharpur मध्ये साजरा झाला श्री विठ्ठल-रुक्मिणी शाही विवाह

Jan 23, 2026 | 06:32 PM
संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

संजय लीला भन्साळी आणि श्रेया घोषाल एकत्र! भारतीय कथाकथनाचा प्रवास मांडणारा एक भव्य आणि भावपूर्ण प्रयोग ‘भारत गाथा’

Jan 23, 2026 | 06:16 PM
Jayakwadi Bird Census: जायकवाडीत परदेशी पाहुण्यांचा किलबिलाट! ७९ प्रजातींच्या ३२ हजार पक्ष्यांची नोंद

Jayakwadi Bird Census: जायकवाडीत परदेशी पाहुण्यांचा किलबिलाट! ७९ प्रजातींच्या ३२ हजार पक्ष्यांची नोंद

Jan 23, 2026 | 06:14 PM
…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

…आणि बाळासाहेब ठाकरेंनी चक्क मुस्लिम लीगसोबत युती केली! गोष्ट शिवसेनेच्या पहिल्या महापौरपदाच्या रस्सीखेचाची

Jan 23, 2026 | 06:10 PM
तुळजाभवानीच्या दानपेटीत चुकून पडलेले दागिने दानच समजले जातील, दानपेटीतील अंगठी प्रकरणी मंदिर संस्थानचा खुलासा

तुळजाभवानीच्या दानपेटीत चुकून पडलेले दागिने दानच समजले जातील, दानपेटीतील अंगठी प्रकरणी मंदिर संस्थानचा खुलासा

Jan 23, 2026 | 06:07 PM
डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका ठरतीये डोकेदुखी; हेकेखोरपणामुळे कोणीच राहेना शांत अन् सुखी

डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका ठरतीये डोकेदुखी; हेकेखोरपणामुळे कोणीच राहेना शांत अन् सुखी

Jan 23, 2026 | 06:06 PM
PAK vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी पाकिस्तान संघ घोषित! बाबर आझमसह ‘या’ स्टार खेळाडूचे पुनरागमन 

PAK vs AUS : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-२० मालिकेसाठी पाकिस्तान संघ घोषित! बाबर आझमसह ‘या’ स्टार खेळाडूचे पुनरागमन 

Jan 23, 2026 | 05:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM