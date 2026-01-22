Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

Political News: कल्याण-डोंबिवली मनपा निवडणुकीत भाजपचा स्ट्राईक रेट ९२.६% राहिला आहे. शिवसेनेने जास्त जागा जिंकल्या असल्या तरी भाजपची कार्यक्षमता सरस ठरली आहे.

Updated On: Jan 22, 2026 | 08:46 PM
मुंबई , दि. 22 ( प्रतिनिधी): मुंबई शेजारच्या ठाणे जिल्ह्यातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या महत्वाच्या कल्याण डोंबिवली मनपामध्ये उत्तम निकाल लागल्या नंतरही कोणाचा महापौर बसणार यावरून वाद रंगताना दिसत असून त्यात मनसेला जवळ करून एकनाथ शिंदेंचे पुत्र व खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी भाजपावर थोड्या प्रमाणात कुरघोडी केली आहे. पण जर निकालाचे चित्र स्ट्राईक रेटच्या कोनातून पाहिले तर भारतीय जनता पक्षाची कामगिरी शिवसेनेपेक्षा अधिक सरस झाल्याचे दिसून येते. खरेतर आधी धुफूस झाल्या नंतरही केंद्रीय नेतृत्वाच्या आदेशा नंतर तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व भाजपाचे प्रांताध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली व कल्याण डोंबिवलीची निवडणूकही महायुती म्हणून लढण्याचा निर्णय झाला.

तिथल्या 129 नगरसेवकांच्या जागांपैकी भाजपाने 54 जागा लढवल्या तर शिवेसनेने 65 जागा लढवल्या. भाजपाने 54 पैकी पन्नास जागा जिंकताना तब्बल 92.6 टक्के इतका जबर स्ट्रार्ईक रेट गाठला. तर एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला 65 पैकी 53 ठिकाणी जय मिळाला. म्हणजेच सेनेचा स्ट्राईक रेट हा 81.5 टक्के इतका राहिला.

भाजपाने त्यांच्या पेक्षा लढवलेल्या जागांपैकी दहा टक्के अधिक ठिकामी विजय खेचून आणला ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही याकडे स्थानिक भाजपा नेते लक्ष वेधत आहेत. जरी डॉ. श्रीकांत शिंदे हे महायुतीचाच माहपौर होईल असे वारंवार जरी सांगत असले तरी, प्रत्यक्षात त्यांचे काही निराले डाव असावेत अशी शंका घेण्यास वावा आहे. शिवसेनेने अचानक गट स्थापनेच्या टप्प्यावर मनसेचे स्थानिक नेते माजी आमदार राजू पाटील यांना सोबत घेत, पाच नगरसेवकांच्या मनसे गटाचे समर्थन शिंदे सेनेसाठी मिळवल्याने पुन्हा प्रश्नचिन्ह तयार झाले आहे.

KDMC Politics: मनसेचा शिंदेंना पाठिंबा, राज ठाकरे नाराज? संजय राऊतांनी कल्याण-डोंबिवलीतील ‘त्या’ निर्णयावर फोडला बॉम्ब

केडीएमसीमध्ये महायुतीच्या विजयाची लाट निर्विवाद आहे, परंतु आकडेवारी युतीमधील खऱ्या नेतृत्वाचे चित्र स्पष्ट करते. शिवसेनेने जास्त जागा लढवल्या असल्या तरी, भाजपने जागांची निवड आणि प्रचारामध्ये अचूक नियोजन करून कमी उमेदवारांतूनही उत्कृष्ट निकाल दिला याचीही नोंद भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही घेतलेली आहे, याकडेही जाणकार लक्ष वेधतात. या निकालातून असेही स्पष्ट होते आहे की अधिक कार्यक्षमता, उमेदवारांचा चांगला दर्जा, उपलब्ध संसाधनांचा योग्य वापर आणि मतदारांशी असलेली मजबूत नाळ यातून भजापाने घवघवित यश संपादन केले आहे.

जाणकार असेही सांगतात की अधिक स्ट्राईक रेटमध्येच कल्याण डोंबिवलीचा खरा बिग बॉस कोण हे स्पष्ट होते आहे. जर भाजपाने स्वबळावर ही निवडणूक लढवली असती तर त्यांचेच स्पष्ट बुहमत प्रस्थापित झाले असते, पण युतीचा धर्म भाजपाने पाळला. आता जवळपास बरोबरीने जागा मिळवलेल्या भारतीय जनता पक्षाला केडीएमसीच्या सत्तेत तितकाच मोठा व स्पष्ट वाटा देणे हे ही नैसर्गिक न्यायाच्य दृष्टीने योग्य ठरते.

कल्याण-डोंबिवलीत श्रीकांत शिंदेंना एकाकी घेरण्याचा भाजपाचा डाव

Published On: Jan 22, 2026 | 08:46 PM

Topics:  

