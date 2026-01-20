Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

वारी-हिंगोणी रस्त्याची अवस्था खूप वाईट असल्याने अखेर तेथील तरुणांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्याचे डांबरीकरण न झाल्यास २४ जानेवारी रोजी वारी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे.

Updated On: Jan 20, 2026 | 08:27 PM
उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Follow Us:
Follow Us:
  • वारी-हिंगोणी रस्त्याची दयनीय अवस्था
  • रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन
  • डांबरीकरण न झाल्यास उपोषणाला बसण्याचा तरुणांचा इशारा
विकासाच्या नावाखाली मोठमोठ्या घोषणा आणि कागदोपत्री योजना मांडल्या जात असल्या, तरी कोपरगाव तालुक्यातील वारी गावातील वास्तव प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे आहे. वारी-हिंगोणी रस्त्याची अत्यंत दयनीय अवस्था आणि त्याकडे दीर्घकाळ झालेले दुर्लक्ष यामुळे अखेर वारी येथील युवकांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. रस्त्याचे तातडीने डांबरीकरण न झाल्यास शनिवार, दि. २४ जानेवारी रोजी वारी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर उपोषणाला बसण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या संदर्भात कोपरगावचे नायब तहसीलदार सातपुते तसेच ग्रामीण पोलीस निरीक्षक संदीप कोळी यांना निवेदन देत प्रशासनाला आगाऊ कल्पना देण्यात आली आहे.

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

प्रवास बनला जीवघेणा

वारी येथील प्रभाग क्रमांक ५ मधील वारी-हिंगोणी रस्ता हा शेतकरी, दूध उत्पादक, शालेय विद्यार्थी, महिला व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गावात ये-जा करण्याचा प्रमुख मार्ग आहे. मात्र सध्या या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून उघडी खडी सर्वत्र पसरलेली आहे. त्यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणे अत्यंत धोकादायक बनले आहे. विशेष म्हणजे सन १९७२ साली या रस्त्याचे खडीकरण करण्यात आले होते; त्यानंतर आजतागायत रस्त्याच्या मजबुतीकरणासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

अपघातांमध्ये वाढ

या रस्त्यावरून प्रवास करताना दुचाकी घसरून अपघात होण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. काही नागरिकांना गंभीर दुखापती झाल्या असून काहींना कायमस्वरूपी इजाही झाली आहे. लहान शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हा रस्ता विशेषतः धोकादायक ठरत आहे. पावसाळ्यात संपूर्ण रस्ता चिखलमय होऊन नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. अशा परिस्थितीतही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केवळ आश्वासनांचीच पूर्तता होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

“महाराष्ट्र भारताच्या भविष्याचे…”; दावोसमधून काय म्हणाले मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis?

तातडीने डांबरीकरणाची मागणी

संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने प्रत्यक्ष पाहणी करून रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम सुरू करावे, अशी जोरदार मागणी युवकांनी केली आहे. लेखी आदेश मिळेपर्यंत उपोषण मागे घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना आजही मूलभूत रस्त्यासाठी आंदोलन करावे लागत असल्याची बाब चिंताजनक आहे. वारी-हिंगोणी रस्त्याचा प्रश्न हा केवळ वाहतुकीपुरता मर्यादित नसून ग्रामीण जीवनमान, सुरक्षितता आणि प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेची कसोटी पाहणारा ठरत आहे.

Web Title: Bad condition of wari hingoni road youths of villege may go for hunger strike

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 08:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
1

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
2

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल
4

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM
Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Jan 22, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM