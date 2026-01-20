Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

जोर्वे शिवारात एक भीषण अपघात झाला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने टेम्पो थेट घरावर आदळला, ज्यामुळे घराचे नुकसान झाले. मात्र, सुदैवाने जीवितहानी झाली नाही.

Updated On: Jan 20, 2026 | 08:06 PM
Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Ahilyanagar News: चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि टेम्पो थेट घरावर आदळला, मोठी जीवितहानी टळली

Follow Us:
Follow Us:
  • जोर्वे शिवारात भीषण अपघात
  • टेम्पो थेट घरावर आदळला
  • जीवितहानी टळली
राज्यात वाहनांच्या संख्येत दिवसेंदिवस मोठी वाढ होत असून, त्याचबरोबर रस्ते अपघातांच्या घटनाही चिंताजनक पातळीवर वाढताना दिसत आहेत. अशाच एका धक्कादायक घटनेत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील जोर्वे शिवारात भरधाव ट्रक थेट एका घरावर आदळल्याचा प्रकार घडला आहे. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला असून, काही क्षणांसाठी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली असली तरी संबंधित कुटुंबाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. ही घटना वाढत्या अपघातांवर गंभीर उपाययोजनांची गरज अधोरेखित करते.

जोर्वे–रहीमपूर (ता. संगमनेर) मार्गावर रविवारी पहाटे घडलेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरून गेला. चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कोंबडीखताने भरलेला भरधाव आयशर टेम्पो थेट विहिरीचे कठडे तोडत एका घरावर आदळला. अपघाताची तीव्रता इतकी होती की काही क्षणांत मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. मात्र, टेम्पो विहिरीत अडकल्याने मोठा अनर्थ टळला आणि अनेकांचे प्राण वाचले.

सटाणा तालुक्यातील देवळाभोर येथील आयशर टेम्पो (एमएच ४१ एव्ही ६१८३) कोंबडीखताच्या गोण्या घेऊन संगमनेर तालुक्यातील खांबा येथे आला होता. काही माल उतरवल्यानंतर हा टेम्पो आश्वी–रहीमपूर मार्गे संगमनेरकडे निघाला होता.

Pune Weather: हा खेळ हवामानाचा ! पुण्यनगरीत पुढील दोन दिवस गारठा…; कसे असणार वातावरण?

धोकादायक वळण ठरले कारण

पहाटे सुमारे तीनच्या सुमारास जोर्वे शिवारातील लहानू बाळाजी जाधव यांच्या वस्तीजवळील धोकादायक वळणावर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. काही सेकंदांतच टेम्पो वेगाने पुढे घुसत महावितरणच्या ट्रान्सफॉर्मरजवळून गेला. ट्रान्सफॉर्मर थोडक्यात बचावला असला तरी त्याचे ताण तुटले. त्यानंतर टेम्पोने विहिरीचे सिमेंटचे कठडे उद्ध्वस्त करत थेट विहिरीपलीकडील जाधव यांच्या घरावर जोरदार धडक दिली.

मोठ्या आवाजामुळे परिसरातील नागरिक घटनास्थळी धावून आले. अपघातस्थळाच्या काही अंतरावर वीटभट्टीवर अनेक मजूर कुटुंबे झोपलेली होती. टेम्पो विहिरीत अडकल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

या अपघातात जाधव कुटुंबाचे मोठे नुकसान झाले आहे. घराचा पाया आणि भिंतींना मोठ्या भेगा पडल्या असून विहिरीचे कठडे, विद्युत मोटार आणि पाईपलाईन पूर्णपणे मोडीत निघाली आहे. टेम्पोमधील चालक व अन्य प्रवाशांना सुदैवाने किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत.

 

Web Title: The tempo hit the house directly at jorverahimpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 20, 2026 | 08:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
1

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?
2

Ahilyanagar News: शंकरराव गडाखांची स्वतंत्र खेळी सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची, नेवासेत राजकीय उलथापालथ अटळ?

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल
4

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

‘दगडूशेठ’ हलवाई गणपती मंदिरात उत्साह; सुवर्ण पाळण्यात गणेश जन्म सोहळा झाला संपन्न

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

गोंधळलेलं, अपूर्ण पण सुंदर प्रेम, ‘दो दीवाने सहर में’ चित्रपटातील पहिलं गाण रिलीज, ‘आसमा’मधून मिळणार प्रेमाचा नवा अनुभव

Jan 22, 2026 | 06:30 PM
‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Jan 22, 2026 | 06:29 PM
थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

थायलंडमध्ये १६ भारतीयांना बनवलं ‘गुलाम’; १८-२० तास अमानुष छळ, ओवैसींचे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुटकेसाठी साकडं

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Maharashtra Politics: खडकी–देऊळगाव राजे जिल्हा परिषदेत राजकीय घमासान; ‘या’ उमेदवारीमुळे चुरस वाढली

Jan 22, 2026 | 06:22 PM
ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Jan 22, 2026 | 06:21 PM
Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Sangali Election 2026 : महापालिका निवडणुकीत ‘नोटा’ चे बटन दाबून दर्शवली नाराजी; 31 हजार सांगलीकरांचा उमेदवारांना नकार

Jan 22, 2026 | 06:20 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM