Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Baramati Plane Crash Breaking: बारामतीत पुन्हा विमान अपघात;सुदैवाने वैमानिक सुरक्षित

Baramati Plane Crash Breaking रेड बर्ड कंपनीचे हे दोन आसनी प्रशिक्षण विमान तांत्रिक बिघाडामुळे गोजुबाबी गावाजवळ कोसळले.उड्डाणादरम्यान विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला होता.

Updated On: May 13, 2026 | 11:22 AM
Baramati Plane Crash News,

बारामतीत पुन्हा विमान अपघात; सुदैवाने वैमानिक सुरक्षित

Follow Us:
Follow Us:

Baramati Plane Crash : बारामतीत पुन्हा एकदा विमान अपघात झाल्याची बातमी समोल आली आहे. गोजुबावी गावच्या जवळ रेडबर्ड फ्लाईट अॅकॅडमीचे एक शिकाऊ विमान कोसळले.  अर्धा तासापूर्वी झालेल्या या अपघातात विमानाचे मोठे नुकसान झाले  असले तरी विमानातील शिकाऊ वैमानिक सुरक्षित असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. बारामतीत सातत्याने होणाऱ्या या विमान अपघातांच्या मालिकांमुळे  प्रशिक्षणादरम्यानच्या तांत्रिक सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.  घटनास्थळी स्थानिक नागरिक आणि मदतकार्य पोहोचले आहे.

प्राथमिक माहितीनुसार, रेड बर्ड कंपनीचे हे दोन आसनी प्रशिक्षण विमान तांत्रिक बिघाडामुळे गोजुबाबी गावाजवळ कोसळले.  उड्डाणादरम्यान विमानाच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला होता. वैमानिकाने प्रसंगावधान दाखवत सुरक्षित लँडिंगचा प्रयत्न केला, मात्र बारामतीच्या गोजुबाबी परिसरात विमानाचे जोरदार लँडिंग झाले.  या अपघातात कोणतेही मोठे नुकसान किंवा जीवितहानी झालेली नाही.   स्थानिक रहिवाशांनी विमान वेगाने खाली येताना पाहिले, तेव्हा घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली होती. माहिती मिळताच पोलीस आणि प्रशासकीय पथकेही घटनास्थळी दाखल झाली. एक तांत्रिक पथक सध्या विमानाची तपासणी करत आहे.

Water Shortage in Pune: पुणे जिल्ह्याच्या पाणी टंचाईवर प्रशासनाचा ‘मास्टर प्लॅन’; ३५ कोटी ७४ लाखांचा आराखड्याला मंजूरी

 

मिळालेल्या माहितीनुसार,  जानेवारी महिन्यात ज्या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान कोसळले होते. ज्या  अपघातात अजित पवार यांचा मृत्यू झाला होता. त्याच ठिकाणी पुन्हा एकदा विमान कोसळल्याने संपूर्ण बारामतीत पुन्हा एकदा चिंतेचे सूर उमटू लागले आहेत.  प्रशिक्षण कर्तव्यावर असलेल्या वैमानिकाच्या लक्षात सकाळी ८:४० च्या सुमारास गोजुबावी गावाजवळ विमानात तांत्रिक बिघाड झाला. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटातचहा अपघात झाला.

महत्त्वाची बाब म्हणजे   वैमानिकाने प्रसंगावधान राखत  विमान निवासी भागापासून दूर नेण्याचा प्रयत्न केला. पण  विमानाचे इंजिन बंद पडले. पण विमान कोसळण्यापूर्वीच तो विमानातून बाहेर पडला.  यात कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही. स्थानिक आणि पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून त्यांनी तपास सुरू केला आहे.

Pune Ring Road Project: १४,२०० कोटींचा मेगा प्रोजेक्ट; पुणे रिंग रोड प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा

यापूर्वी याच गावात झालेल्या विमान अपघातात अजित पवार यांचा मृत्यू झाला होता. २८ जानेवारी रोजी, व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे चालवले जाणारे बॉम्बार्डियर लिअरजेट ४५ विमान बारामती विमानतळाजवळ कोसळले होते. विमान मुंबईहून बारामतीला जात होते आणि त्यात अजित पवार व इतर चार जण होते, ज्यांचा अपघातात मृत्यू झाला.

तपासाची प्रगती कितपत झाली आहे?

अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर जवळपास चार महिन्यांनी, बंगळूर पोलिसांनी त्यांचे पुतणे रोहित पवार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ‘झिरो एफआयआर’ नोंदवला आहे. रोहित पवार यांनी राज्य सरकार गंभीर आरोप केले आहेत. काका अजित पवार यांना संपवण्यासाठीच हा अपघाताचा कट रचला गेल्याचा गंभीर आरोप रोहित पवार यांनी केला आहे. या अपघाताची २६ फेब्रुवारी रोजी बारामती पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.  पण पोलिसांनी FIR  नोंदवून घेतला नाही. सुरक्षा नियमांचे पद्धतशीर उल्लंघन आणि कामकाजातील घोर निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचा आरोप रोहित पवारांकडून करण्यात आला आहे.

Web Title: Baramati plane crash breaking redbird flight academy accident aircraft crash

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 13, 2026 | 10:19 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण
1

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM