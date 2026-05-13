Hantavirus: नक्की कुठून सुरू झाला हंता व्हायरस? किती धोकादायक, या नावामागील काय आहे कहाणी

क्रूझमुळे विषाणूचा प्रसार
अटलांटिक महासागरातून प्रवास करणाऱ्या एका क्रूझ शिपमधून हंताव्हायरस जगभर पसरला आहे. या विषाणूमुळे तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे, तर इतर अनेक जण संक्रमित झाले आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, हा विषाणू विशेष धोकादायक नाही कारण तो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरत नाही.
Hantavirus Update : जगावर दुसऱ्या महामारीचे संकट? अटलांटिकमध्ये क्रूझवर Hantavirus चा उद्रेक, ३ जणांच्या मृत्यूनंतर WHO चा ‘अलर्ट’
या देशांतील प्रवाशांना हंताव्हायरसची लागण झाली आहे:
हंताव्हायरस दोन प्रकारांमध्ये आढळतो. तो प्रामुख्याने मूत्रपिंडांवर हल्ला करतो. हा विषाणू गंभीर असू शकतो, परंतु त्याचा मृत्यूदर १% ते १५% पर्यंत कमी आहे. तथापि, ‘न्यू वर्ल्ड हंताव्हायरस’ नावाचा एक धोकादायक प्रकार देखील आहे, जो अमेरिकेत आढळतो. हंताव्हायरसमुळे कार्डिओपल्मोनरी सिंड्रोम नावाचा श्वसनसंस्थेचा आजार होतो. या आजारामुळे फुफ्फुसांमध्ये द्रव जमा होतो, ज्यामुळे ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण होते. याचा मृत्यूदर ३५% ते ५०% आहे, ज्यामुळे तो अत्यंत धोकादायक ठरतो.
Hantavirus : हळूहळू होणारा मृत्यू, रहस्यमय ताप आणि फुफ्फुसांमध्ये पाणी; जाणून घ्या किती धोकादायक आहे हंता विषाणू?
हंताव्हायरस कसा पसरतो
हा विषाणू बहुतेकदा उंदरांमुळे पसरतो. तो उंदरांच्या विष्ठा आणि मूत्रातून हवेद्वारे पसरू शकतो (जे या विषाणूचे बळी ठरतात). श्वसनमार्गाच्या संपर्कातून मानवांना हंताव्हायरसचा संसर्ग होऊ शकतो. यामुळे दोन गंभीर आजार होऊ शकतात: श्वसनसंस्थेचा आजार, ज्यामुळे फुफ्फुसांचे नुकसान होऊ शकते. दुसरे म्हणजे, अंतर्गत रक्तस्त्राव आणि मूत्रपिंड निकामी होणे (किडनी फेल्युअर) होऊ शकते. हा आजार उंदरांच्या चाव्यातूनही पसरू शकतो.
हंताव्हायरसचा इतिहास
कोरियन युद्धादरम्यान, सैनिकांमध्ये एक विषाणू पसरला होता. सैनिक तापाने मरण पावले. त्या काळात या विषाणूवर जागतिक स्तरावर चर्चा झाली. १९९३ मध्ये, हा विषाणू अमेरिकेतही वेगाने पसरला. या विषाणूचा मुख्यतः फुफ्फुसांवर परिणाम होत असे. हंता विषाणूला भौगोलिक स्थानावरून नाव देण्यात आले. हा विषाणू सर्वप्रथम हंतान नदीजवळील उंदरांमध्ये आढळला. शास्त्रज्ञांनी हा विषाणू उंदरांमधून वेगळा केला. ज्या नदीत हा विषाणू आढळला, त्या नदीच्या नावावरून त्याला नाव देण्यात आले.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.