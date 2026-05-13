जागतिक ब्लड प्रेशर दिन 2026: डोकेदुखीपासून छातीत दुखण्यापर्यंत; उच्च रक्तदाबाची लक्षणे ओळखा आणि वेलेटी स्वतःला वाचवा

इतिहास आणि महत्त्व
जागतिक उच्च रक्तदाब लीगने २००५ मध्ये जागतिक उच्च रक्तदाब दिनाची स्थापना केली. उच्च रक्तदाबाला अनेकदा ‘सायलेंट किलर’ (शांतपणे जीव घेणारा) म्हटले जाते, कारण गंभीर गुंतागुंत निर्माण होईपर्यंत त्याची स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत. उच्च रक्तदावाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. हा दिवस दरवर्षी १७ मे रोजी साजरा केला जातो आणि उच्च रक्तदाबाच्या वाढत्या समस्येकडे जागतिक लक्ष वेधतो.
२०२६ ची संकल्पना काय आहे?
जागतिक उच्च रक्तदाब लीगने या वर्षीची संकल्पना” एकत्रितपणे उच्च रक्तदाबावर नियंत्रण! अशी जाहीर केली आहे. ही। संकल्पना उच्च रक्तदाबाचा सामना करण्यासाठी सामूहिक कृतीच्या सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करते. उच्च रक्तदाब ही एक अशी स्थिती आहे जी अनेकदा लक्षात येत नाही, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आरोग्याच्या गंभीर गुंतागुंती निर्माण होऊ शकतात. हे आरोग्यसेवा व्यावसायिक, काळजीवाहक आणि रुग्ण यांच्यातील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.
सामान्य लक्षणे
उच्च रक्तदाबाला अनेकदा ‘लक्षणविरहित आजार’ म्हटले जाते, कारण तो गंभीर होईपर्यंत बऱ्याच लोकांना त्याची लक्षणे जाणवत नाहीत. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये, खालील चिन्हे दिसू शकतात. डोकेदुखी, चक्कर येणे, श्वास लागणे छातीत दुखणे, अंधुक दृष्टी, नाकातून रक्त येणे, थकवा किंवा गोंधळ.
प्रतिबंधात्मक उपाय