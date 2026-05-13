जागतिक ब्लड प्रेशर दिन 2026: डोकेदुखीपासून छातीत दुखण्यापर्यंत; उच्च रक्तदाबाची लक्षणे ओळखा आणि वेलेटी स्वतःला वाचवा

उच्च रक्तदाब हा आजच्या काळातील गंभीर आरोग्य समस्यांपैकी एक मानला जातो. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि वेळेवर तपासणी यांच्या मदतीने हा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.

Updated On: May 13, 2026 | 10:32 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उच्च रक्तदाबाला ‘सायलेंट किलर’ म्हटले जाते, कारण सुरुवातीला त्याची स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत.
  • मीठ कमी खाणे, संतुलित आहार घेणे आणि नियमित व्यायाम करणे रक्तदाब नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करते.
  • डोकेदुखी, चक्कर येणे आणि छातीत दुखणे ही उच्च रक्तदाबाची सामान्य लक्षणे असू शकतात.
जागतिक उच्च रक्तदाब दिन दरवर्षी १७ मे रोजी साजरा केला जातो आणि तो उच्च रक्तदाब जागरूकता महिन्याचा एक भाग आहे. उच्च रक्तदाबाबद्दल जागतिक स्तरावर जागरूकता निर्माण करणे, प्रतिबंध, निदान आणि नियंत्रणाला प्रोत्साहन देणे, तसेच वैयक्तिक, सामुदायिक आणि आरोग्य-प्रणाली स्तरांवर कृती करण्यास प्रोत्साहित करणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. जगभरात अकाली मृत्यूचे उच्च रक्तदाब हे प्रमुख टाळता येण्याजोगे कारण आहे.
जागतिक स्तरावर अंदाजे १.४ अब्ज लोक उच्च रक्तदाबाने ग्रस्त आहेत.

इतिहास आणि महत्त्व

जागतिक उच्च रक्तदाब लीगने २००५ मध्ये जागतिक उच्च रक्तदाब दिनाची स्थापना केली. उच्च रक्तदाबाला अनेकदा ‘सायलेंट किलर’ (शांतपणे जीव घेणारा) म्हटले जाते, कारण गंभीर गुंतागुंत निर्माण होईपर्यंत त्याची स्पष्ट लक्षणे दिसत नाहीत. उच्च रक्तदावाबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जातो. हा दिवस दरवर्षी १७ मे रोजी साजरा केला जातो आणि उच्च रक्तदाबाच्या वाढत्या समस्येकडे जागतिक लक्ष वेधतो.

२०२६ ची संकल्पना काय आहे?

जागतिक उच्च रक्तदाब लीगने या वर्षीची संकल्पना” एकत्रितपणे उच्च रक्तदाबावर नियंत्रण! अशी जाहीर केली आहे. ही। संकल्पना उच्च रक्तदाबाचा सामना करण्यासाठी सामूहिक कृतीच्या सामर्थ्यावर लक्ष केंद्रित करते. उच्च रक्तदाब ही एक अशी स्थिती आहे जी अनेकदा लक्षात येत नाही, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास आरोग्याच्या गंभीर गुंतागुंती निर्माण होऊ शकतात. हे आरोग्यसेवा व्यावसायिक, काळजीवाहक आणि रुग्ण यांच्यातील सहकार्याचे महत्त्व अधोरेखित करते.

सामान्य लक्षणे

उच्च रक्तदाबाला अनेकदा ‘लक्षणविरहित आजार’ म्हटले जाते, कारण तो गंभीर होईपर्यंत बऱ्याच लोकांना त्याची लक्षणे जाणवत नाहीत. तथापि, काही प्रकरणांमध्ये, खालील चिन्हे दिसू शकतात. डोकेदुखी, चक्कर येणे, श्वास लागणे छातीत दुखणे, अंधुक दृष्टी, नाकातून रक्त येणे, थकवा किंवा गोंधळ.

प्रतिबंधात्मक उपाय

  • उच्च रक्तदाब टाळणे हे साधे आणि सातत्यपूर्ण जीवनशैलीचे पर्याय निवडण्यावर अवलंबून असते. योग्य सवयींमुळे, तुम्ही केवळ तुमचा धोका कमी करू शकत नाही, तर दीर्घकाळ रक्तदाबाची पातळी निरोगी ठेवू शकता. तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येतील छोटे बदलही मोठा फरक घडवू शकतात.
  • मीठाचे सेवन कमी कराः प्रक्रिया केलेले आणि पॅकेज केलेले पदार्थ मर्यादित प्रमाणात खा आणि जेवणात अतिरिक्त मीठ घालणे टाळा.
  • संतुलित आहार घ्याः यामध्ये फळे, भाज्या, संपूर्ण धान्य आणि कमी चरबीयुक्त प्रथिनांचा समावेश करा.
  • शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहाः बहुतेक दिवशी किमान ३० मिनिटे मध्यम स्वरूपाचा व्यायाम करण्याचे ध्येय ठेवा.
  • निरोगी वजन राखाः अगदी थोडे वजन कमी केल्यानेही रक्तदाब कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
  • तणावाचे व्यवस्थापन कराः योग, ध्यान किंवा दीर्घ श्वासोच्छ्रास यांसारख्या विश्रांती तंत्रांचा सराव करा.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

 

Published On: May 13, 2026 | 10:30 AM

