Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Bmc Election 2026 Since Before Mumbai Even Knew Devendra Fadnaviss Name We Have Been Uddhav Thackeray Taunts Fadnavis

Uddhav Thackeray News: ‘मुंबईला देवेंद्र फडणवीसांचे नाव माहिती नव्हते तेव्हापासून’; उद्धव ठाकरेंनी डिवचलं

भाजप आणि शिंदे गटावर हल्लाबोल करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस, अमित साटम यांच्यासारख्या नेत्यांना महापालिका आणि मंत्रालयाचा मार्ग शिवसेनेनेच दाखवला.

Updated On: Jan 13, 2026 | 05:08 PM
Uddhav Thackeray on BMC Election 2026:

Uddhav Thackeray on BMC Election 2026:

Follow Us:
Follow Us:
  • महापालिका निवडणुकांसाठी अवघे चार दिवस उरले आहेत
  • मुंबईच्या विकासात भाजपचा काडीचा संबंध नाही
  • देवेंद्र फडणवीस हे नाव मुंबईला माहिती नव्हतं तेव्हापासून आम्ही कोस्टल रोडची तयारी सुरु केली होती
Uddhav Thackeray Criticized Devendra Fadnavis: मुंबई महानगरपालिकेसह इतर महापालिका निवडणुकांसाठी अवघे चार दिवस उरले आहेत. सर्व राजकीय पक्षांकडून प्रचारसभांचा धडाका सुरू आहे. सर्व पक्षांचा प्रमुख नेत्यांकडून पक्षाची भूमिका मतदारांपर्यंत पोहचवले जात आहेत. यंदाच्या निवडणुकांची चुरसही चांगलीच वाढली आहे. या सगळ्यातच माजी मुख्यमंत्री ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार हल्ला केला आहे. (BMC Election 2026)

“मुंबईचा कोस्टल रोड आम्ही केल्याचा दावा करत देवेंद्र फडणवीस  हे नाव मुंबईला माहिती नव्हतं तेव्हापासून आम्ही कोस्टल रोडची तयारी सुरु केली होती, अशा शब्दांत उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांना असा टोला लगावला. आम्ही मुंबईत विविध सेवा-सुविधा सुरू केल्या मुंबईच्या विकासात भाजपचा काडीचा संबंध नाही, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपलाही धारेवर धरलं आहे. त्याचवेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची शिवसेना ही तर शाहसेना झाली आहे. भाजपला महाराष्ट्रातील मराठी मते फोडायची असल्यामुळेच त्यांनी शिंदेंना फोडल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. (Municipal Election 2026) 

Mahayuti Mumbai Manifesto : महायुतीचा मुंबईसाठी जाहीरनामा प्रसिद्ध; मराठी माणसांसाठी केल्या

भाजपकडून विकास आणि मराठी माणसांच्या मुद्द्यावरून होत असलेल्या टीकेला उत्तर देताना शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली. भाजप सध्या ज्या प्रकारचा विकास राबवत आहे, तो विकास नसून विनाश आहे, असा आरोप त्यांनी केला. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “आम्हाला विकास नको असा आरोप केला जातो, तो चुकीचा आहे. आम्हाला विकास हवा आहे, पण नियोजनशून्य विकास मुंबईला विनाशाकडे घेऊन जात आहे.” तसेच, “शिवसेना नसती, तर भाजपला मंत्रालय दिसले असते का?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

भाजप आणि शिंदे गटावर हल्लाबोल करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “देवेंद्र फडणवीस, अमित साटम यांच्यासारख्या नेत्यांना महापालिका आणि मंत्रालयाचा मार्ग शिवसेनेनेच दाखवला. मंत्रिपद कुणी दिलं? फडणवीस पहिल्यांदा कुणाच्या पाठिंब्याने मुख्यमंत्री झाले?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. “आज यांच्या हातात जास्तीत जास्त सत्ता आहे. मात्र, त्यांनी मराठी माणसासाठी नेमकं काय केलं? मराठी माणसाला घर नाकारणारेच आता आम्हाला विचारत आहेत की आम्ही मराठी माणसांसाठी काय केलं?” अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी भाजपसह शिंदे गटाच्या शिवसेनेवरही जोरदार टीका केली.

West Bengal ED Raid: कोलकाताहून आय-पीएसीच्या गोवा कार्यालयात २० कोटी रुपये पोहोचले…

दरम्यान आज महायुतीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंवर पलटवार केला. महायुतीचा वचननामा सादर करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना थेट ओपन चॅलेंज दिले. उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणात विकासाचा मुद्दा दाखवून दिल्यास पाच हजार रुपये देईन, असे आव्हान फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “आमच्या भाषणांपैकी ९५ टक्के भाग विकासावर आधारित असतो. मात्र उद्धव ठाकरे विकास दाखवत नाहीत. हिंदुत्व हा आमचा मुद्दा आहे आणि त्यावर आम्हाला अभिमान आहे. त्यांनी लवकरच मला एक लाख रुपये पाठवावेत. कारण माझ्या भाषणात केवळ विकास असतो. हे पैसे मी लाडक्या बहिणींना देईन,” असेही त्यांनी नमूद केले.

 

Web Title: Bmc election 2026 since before mumbai even knew devendra fadnaviss name we have been uddhav thackeray taunts fadnavis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 03:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?
1

‘ईसीआयनेट’ या एकात्मिक डिजिटल प्लॅटफॉर्मचे उद्घाटन! निवणूक आयोग होणार अधिक पारदर्शक?

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
2

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
3

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा
4

BMC Mayor Reservation : मुंबईवर कोण करणार ‘राज’? आरक्षण जाहीर होताच ‘या’ महिला नेत्यांची रंगली चर्चा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM