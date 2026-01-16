Bmc Election Result 2026 Who Is The Wealthiest Candidate In The Bmc Election His Wealth Increased By 1900 Percent In 14 Years
BMC Election Result 2026: BMC निवडणुकीतील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार कोण? 14 वर्षात 1900 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती
अलिबागच्या जमिनींसोबतच त्यांनी मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित भाग असलेल्या कुलाबा येथे ₹७.९९ कोटींचा फ्लॅट ऑक्टोबर २०२१ मध्ये खरेदी केला आहे. दक्षिण मुंबईतील रिअल इस्टेटमधील ही एक मोठी गुंतवणूक मानली जाते.
BMC Election Result 2026: BMC निवडणुकीतील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार कोण? 14 वर्षात 1900 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती
Follow Us:
Follow Us:
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट हजारो कोटी रुपयांचे
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांची कोट्यवधींची संपत्ती
मकरंद नार्वेकरांची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार १२४.४ कोटी रुपयांची एकूण मालमत्ता
BMC Election Result 2026: बीएमसी निवडणूक 2026 ही मुंबईच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाची निवडणूक आहे. या निवडणुकीचे निकाल आज १६ जानेवारी २०२६ या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट हजारो कोटी रुपयांचे आहे. जे मुंबईच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी वापरले जाते. राज्यातील कोणत्याही निवडणुकीत उमेदवारांची संपत्ती हा एक प्रमुख मुद्दा पुढे येत असतो.
निवडणूक आयोगाला दिलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक उमेदवारांनी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे. यामुळे पैसा आणि राजकारण यांच्यातील संबंधांवर वाद निर्माण झाला आहे. सर्वात प्रमुख नाव म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे नेते मकरंद नार्वेकर. ते वॉर्ड क्रमांक २२६ मधून निवडणूक लढवत आहेत आणि ही त्यांची सलग तिसरी बीएमसी निवडणूक आहे. ते महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे धाकटे भाऊ आहेत. ते ४७ वर्षांचे आहेत. Municipal Elections
मकरंद नार्वेकर यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात १२४.४ कोटी रुपयांची एकूण मालमत्ता जाहीर केली आहे. या आकडेवारीवरून, त्यांना २०२६ च्या बीएमसी निवडणुकीसाठी सर्वात श्रीमंत उमेदवारांपैकी एक मानले जाते. त्यांच्या संपत्तीबद्दल राजकीय आणि सार्वजनिक चर्चा सतत वाढत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, २०१२ मध्ये मकरंद नार्वेकर यांची मालमत्ता ₹३.६७ कोटी होती. २०१७ मध्ये ती ₹६.३२ कोटी होती. २०२६ मध्ये हीच संख्या ₹१२४ कोटी झाली. अशाप्रकारे, केवळ १४ वर्षांत त्यांची संपत्ती १९००% वाढली आहे. (Municipal Election Result 2026)
मकरंद नार्वेकर यांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता
१. एकूण संपत्तीचे स्वरूप
मकरंद नार्वेकर यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत भक्कम असल्याचे त्यांच्या जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते:
स्थावर मालमत्ता: ₹९२.३२ कोटी (जमीन, फ्लॅट्स इत्यादी)
जंगम मालमत्ता: ₹३२.१४ कोटी (रोख रक्कम, दागिने, शेअर्स, गाड्या इत्यादी)
वार्षिक उत्पन्न (२०२५-२६): ₹२.७७ कोटी
देणी (कर्ज): ₹१६.६८ कोटी
२. अलिबाग मधील गुंतवणुकीचा कल
नार्वेकर यांनी आपल्या गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा अलिबाग परिसरात केंद्रित केल्याचे दिसते.
मोठ्या प्रमाणात खरेदी: ऑक्टोबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२५ या केवळ तीन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी २७ शेतजमिनींची खरेदी केली आहे.
धोरणात्मक गुंतवणूक: अलिबाग हे मुंबईजवळचे एक ‘लक्झरी डेस्टिनेशन’ म्हणून विकसित होत आहे. वाढती कनेक्टिव्हिटी (उदा. रो-रो फेरी, ट्रान्स-हार्बर लिंक) यामुळे येथील जमिनीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, ज्याचा फायदा नार्वेकर यांच्या पोर्टफोलिओला झाला असावा.
३. मुंबईतील मालमत्ता
अलिबागच्या जमिनींसोबतच त्यांनी मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित भाग असलेल्या कुलाबा येथे ₹७.९९ कोटींचा फ्लॅट ऑक्टोबर २०२१ मध्ये खरेदी केला आहे. दक्षिण मुंबईतील रिअल इस्टेटमधील ही एक मोठी गुंतवणूक मानली जाते.
४. राजकीय पडसाद आणि वाद
नार्वेकर कुटुंबाच्या संपत्तीत २०१७ पासून झालेली मोठी वाढ चर्चेचा विषय ठरली आहे
Web Title: Bmc election result 2026 who is the wealthiest candidate in the bmc election his wealth increased by 1900 percent in 14 years