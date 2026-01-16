Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Bmc Election Result 2026 Who Is The Wealthiest Candidate In The Bmc Election His Wealth Increased By 1900 Percent In 14 Years

BMC Election Result 2026: BMC निवडणुकीतील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार कोण? 14 वर्षात 1900 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती

अलिबागच्या जमिनींसोबतच त्यांनी मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित भाग असलेल्या कुलाबा येथे ₹७.९९ कोटींचा फ्लॅट ऑक्टोबर २०२१ मध्ये खरेदी केला आहे. दक्षिण मुंबईतील रिअल इस्टेटमधील ही एक मोठी गुंतवणूक मानली जाते.

Updated On: Jan 16, 2026 | 05:12 PM
BMC Election 2026, BMC Election Result 2026, BMC Election Result 2026 Live Updates,

BMC Election Result 2026: BMC निवडणुकीतील सर्वाधिक श्रीमंत उमेदवार कोण? 14 वर्षात 1900 टक्क्यांनी वाढली संपत्ती

Follow Us:
Follow Us:
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट हजारो कोटी रुपयांचे
मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीतील उमेदवारांची कोट्यवधींची संपत्ती
मकरंद नार्वेकरांची निवडणूक प्रतिज्ञापत्रानुसार १२४.४ कोटी रुपयांची एकूण मालमत्ता
BMC Election Result 2026:  बीएमसी निवडणूक 2026 ही मुंबईच्या राजकारणातील सर्वात महत्त्वाची निवडणूक आहे. या निवडणुकीचे निकाल  आज १६ जानेवारी २०२६ या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट हजारो कोटी रुपयांचे आहे. जे मुंबईच्या विकासाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी वापरले जाते.  राज्यातील कोणत्याही  निवडणुकीत उमेदवारांची संपत्ती हा एक प्रमुख मुद्दा पुढे येत असतो.
निवडणूक आयोगाला दिलेल्या त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात अनेक उमेदवारांनी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली आहे. यामुळे पैसा आणि राजकारण यांच्यातील संबंधांवर वाद निर्माण झाला आहे. सर्वात प्रमुख नाव म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे नेते मकरंद नार्वेकर. ते वॉर्ड क्रमांक २२६ मधून निवडणूक लढवत आहेत आणि ही त्यांची सलग तिसरी बीएमसी निवडणूक आहे. ते महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे धाकटे भाऊ आहेत. ते ४७ वर्षांचे आहेत. Municipal Elections  
मकरंद नार्वेकर यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात १२४.४ कोटी रुपयांची एकूण मालमत्ता जाहीर केली आहे. या आकडेवारीवरून, त्यांना २०२६ च्या बीएमसी निवडणुकीसाठी सर्वात श्रीमंत उमेदवारांपैकी एक मानले जाते. त्यांच्या संपत्तीबद्दल राजकीय आणि सार्वजनिक चर्चा सतत वाढत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, २०१२ मध्ये मकरंद नार्वेकर यांची मालमत्ता ₹३.६७ कोटी होती. २०१७ मध्ये ती ₹६.३२ कोटी होती. २०२६ मध्ये हीच संख्या ₹१२४ कोटी झाली. अशाप्रकारे, केवळ १४ वर्षांत त्यांची संपत्ती १९००% वाढली आहे. (Municipal Election Result 2026)

मकरंद नार्वेकर यांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता

१. एकूण संपत्तीचे स्वरूप

मकरंद नार्वेकर यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत भक्कम असल्याचे त्यांच्या जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येते:
स्थावर मालमत्ता: ₹९२.३२ कोटी (जमीन, फ्लॅट्स इत्यादी)
जंगम मालमत्ता: ₹३२.१४ कोटी (रोख रक्कम, दागिने, शेअर्स, गाड्या इत्यादी)
वार्षिक उत्पन्न (२०२५-२६): ₹२.७७ कोटी
देणी (कर्ज): ₹१६.६८ कोटी

२. अलिबाग मधील गुंतवणुकीचा कल

नार्वेकर यांनी आपल्या गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा अलिबाग परिसरात केंद्रित केल्याचे दिसते.
मोठ्या प्रमाणात खरेदी: ऑक्टोबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२५ या केवळ तीन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी २७ शेतजमिनींची खरेदी केली आहे.
धोरणात्मक गुंतवणूक: अलिबाग हे मुंबईजवळचे एक ‘लक्झरी डेस्टिनेशन’ म्हणून विकसित होत आहे. वाढती कनेक्टिव्हिटी (उदा. रो-रो फेरी, ट्रान्स-हार्बर लिंक) यामुळे येथील जमिनीच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे, ज्याचा फायदा नार्वेकर यांच्या पोर्टफोलिओला झाला असावा.

३. मुंबईतील मालमत्ता

अलिबागच्या जमिनींसोबतच त्यांनी मुंबईतील सर्वात प्रतिष्ठित भाग असलेल्या कुलाबा येथे ₹७.९९ कोटींचा फ्लॅट ऑक्टोबर २०२१ मध्ये खरेदी केला आहे. दक्षिण मुंबईतील रिअल इस्टेटमधील ही एक मोठी गुंतवणूक मानली जाते.

४. राजकीय पडसाद आणि वाद

नार्वेकर कुटुंबाच्या संपत्तीत २०१७ पासून झालेली मोठी वाढ चर्चेचा विषय ठरली आहे

Web Title: Bmc election result 2026 who is the wealthiest candidate in the bmc election his wealth increased by 1900 percent in 14 years

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 05:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा
1

Maharashtra Politics : स्वीकृत नगरसेवक म्हणून गोपाळ भगत यांच्या नावाची चर्चा

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’
2

Maharashtra Mayor Reservation : महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर ‘महिला राज’

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी
3

Mayor Reservation Maharashtra: २९ महानगरपालिकासांठी महापौर आरक्षण सोडत जाहीर, तुमच्या शहराचा महापौर कोण? वाचा संपूर्ण यादी

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा
4

KDMC Election Results: कल्याण-डोंबिवलीच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट; मनसेचा शिंदे गटाला पाठिंबा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM