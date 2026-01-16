Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Thane News Mahayuti Achieves Big Success In Thane Bjps Entire Panel Wins In Ward 2

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २ मध्ये भाजपच्या संपूर्ण पॅनलला घवघवीत यश मिळाले आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 06:29 PM

Follow Us:

ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २ मध्ये भाजपच्या संपूर्ण पॅनलला घवघवीत यश मिळाले आहे. महायुतीच्या उमेदवारांनी चारही जागांवर विजय मिळवत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. कमल चौधरी, मनोहर डुंबरे, विकास पाटील आणि अर्चना मणेरा हे उमेदवार विजयी झाले आहेत. अनेक वर्षांनंतर झालेल्या या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या ठरल्या. विजयानंतर उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष केला.

Follow Us:

ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक २ मध्ये भाजपच्या संपूर्ण पॅनलला घवघवीत यश मिळाले आहे. महायुतीच्या उमेदवारांनी चारही जागांवर विजय मिळवत आपले वर्चस्व सिद्ध केले. कमल चौधरी, मनोहर डुंबरे, विकास पाटील आणि अर्चना मणेरा हे उमेदवार विजयी झाले आहेत. अनेक वर्षांनंतर झालेल्या या निवडणुका अत्यंत चुरशीच्या ठरल्या. विजयानंतर उमेदवार व कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष केला.

Web Title: Thane news mahayuti achieves big success in thane bjps entire panel wins in ward 2

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 06:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी
1

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

‘आत्मसन्मान मिळाला तर निश्चितच महायुती म्हणून विचार होईल’; शिवसेनेच्या ‘या’ बड्या नेत्याचं विधान
2

‘आत्मसन्मान मिळाला तर निश्चितच महायुती म्हणून विचार होईल’; शिवसेनेच्या ‘या’ बड्या नेत्याचं विधान

Maharashtra Politics : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी प्रशासन सज्ज; 27 जानेवारीला उमेदवारांची अंतिम यादी होणार प्रसिद्ध
3

Maharashtra Politics : जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी प्रशासन सज्ज; 27 जानेवारीला उमेदवारांची अंतिम यादी होणार प्रसिद्ध

विदर्भात मतदारांमध्ये दिसून आला निरुत्साह; सरासरी ५७.६२% झाले मतदान, आता प्रतिक्षा निकालाची…
4

विदर्भात मतदारांमध्ये दिसून आला निरुत्साह; सरासरी ५७.६२% झाले मतदान, आता प्रतिक्षा निकालाची…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
काँग्रेसचे पाच शहरात महापौर, राज्यातील नगरसेवकांची संख्या…; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली माहिती

काँग्रेसचे पाच शहरात महापौर, राज्यातील नगरसेवकांची संख्या…; हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली माहिती

Jan 16, 2026 | 06:27 PM
नागरिकांच्या जीवाशी खेळ! धाराशिव सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस, ब्लॉक फुटपाथच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार

नागरिकांच्या जीवाशी खेळ! धाराशिव सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस, ब्लॉक फुटपाथच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार

Jan 16, 2026 | 06:20 PM
IND vs NZ, 3rd ODI: इंदूर ODI सामन्यात ‘किंग’ कोहलीला विश्वविक्रमाची संधी! ‘ही’ कामगिरी करताच ‘या’ दिग्गजांचा मोडणार विक्रम 

IND vs NZ, 3rd ODI: इंदूर ODI सामन्यात ‘किंग’ कोहलीला विश्वविक्रमाची संधी! ‘ही’ कामगिरी करताच ‘या’ दिग्गजांचा मोडणार विक्रम 

Jan 16, 2026 | 06:05 PM
महाराष्ट्रात भाजप अन् महायुतीचा महाविजय! CM Devendra Fadnavis म्हणाले, “जिंकल्यावर उन्माद…”

महाराष्ट्रात भाजप अन् महायुतीचा महाविजय! CM Devendra Fadnavis म्हणाले, “जिंकल्यावर उन्माद…”

Jan 16, 2026 | 06:03 PM
Dharashiv Crime : व्याजाने रक्कम देणाऱ्या मित्राच्या घरी चोरी; तीन मित्र गजाआड, ७९,७८०चा मुद्देमाल जप्त

Dharashiv Crime : व्याजाने रक्कम देणाऱ्या मित्राच्या घरी चोरी; तीन मित्र गजाआड, ७९,७८०चा मुद्देमाल जप्त

Jan 16, 2026 | 06:00 PM
सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद; मंदिर सुरक्षा धोक्यात! अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिरातील प्रकार; भाविकांमधून रोष

सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद; मंदिर सुरक्षा धोक्यात! अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिरातील प्रकार; भाविकांमधून रोष

Jan 16, 2026 | 05:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM
VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

VASAI : वसई विरार महापालिकेच्या निवडणुकीत बहुजन विकास आघाडीचे वर्चस्व

Jan 16, 2026 | 03:15 PM
Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Sangli Corporation Elections : शिवसेनेचे उमेदवार सागर वनखंडे यांना घरात घुसून झाली होती मारहाण

Jan 15, 2026 | 07:48 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये मतदानासाठी बनावट आधार आणि मतदान कार्ड, दोन जण ताब्यात

Jan 15, 2026 | 07:38 PM
Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Sangli Election : काही ठिकाणी मशीन बंद पडण्याच्या घटना मतदारांची तारांबळ, वेळ वाढवून देण्याची मागणी

Jan 15, 2026 | 07:33 PM
Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane Election : निवडणूक यंत्रणेवर सत्ताधाऱ्यांचा दबाव; जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Jan 15, 2026 | 03:01 PM
Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Maharashtra Election : “निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांकडून चांगलं काम करून घेणे ही माझी जबाबदारी”- संजय शिरसाट

Jan 15, 2026 | 02:25 PM