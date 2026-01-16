Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Sangli ZP Election 2026: सांगलीत भाजपने फुंकलं रणशिंग! जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखतींचा धडाका; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

सांगली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी भाजप सज्ज झाली आहे. १७ आणि १८ जानेवारी रोजी सांगलीत इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती पार पडतील. ५ फेब्रुवारीला मतदान होणार असून ७ फेब्रुवारीला निकाल लागेल.

Updated On: Jan 16, 2026 | 06:46 PM
सांगलीत भाजपने फुंकलं रणशिंग! जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखतींचा धडाका; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक (photo credit- X)

सांगलीत भाजपने फुंकलं रणशिंग! जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखतींचा धडाका; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक (photo credit- X)

  • सांगलीत भाजपने फुंकलं रणशिंग!
  • जिल्हा परिषदेसाठी इच्छुकांच्या मुलाखतींचा धडाका
  • पाहा संपूर्ण वेळापत्रक
सांगली : जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका नुकत्याच निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्या आहेत.येत्या ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान होऊन, ७ फेब्रुवारी रोजी त्याचा निकाल लागेल. अजून इतर पक्ष महापालिका निवडणुकीत असताना, नेहमी इलेक्शन मोड मध्ये असणाऱ्या भाजपने मात्र ; जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी रणशिंग फुंकले आहे. उद्या शनिवार आणि रविवारी जिल्ह्यातील सर्व इच्छुकांच्या मुलाखती सांगलीत होत आहेत.

जिल्ह्यात २०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषदच्या निवडणुकीत मिरज, जत, कडेगाव, पलूस, आङपाडी तालुक्यात भाजपाने चांगले यश मिळवले होते, एकूण २३ जागा जिंकल्या याच यशाच्या जोरावर इतिहासात पहिल्यांदाच भाजपाने मिनी मंत्रालयावर विजयचा झेंडा फडकवला होता, आता सात वर्षांनी होणाऱ्या या निवडणुकीत देखील पुन्हा बाजी मारायच्या तयारीने भाजपने रणशिंग फुंकले आहे.

सांगली जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी तालुका निहाय भारतीय जनता पार्टीच्या इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती शनिवार दि. १७ आणि रविवार दि. १८ रोजी खरे सांस्कृतिक भवन, विश्रामबाग सांगली येथे होत आहेत, असल्याची माहिती भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांनी दिली.

महाराष्ट्रात भाजप अन् महायुतीचा महाविजय! CM Devendra Fadnavis म्हणाले, “जिंकल्यावर उन्माद…”

असे आहे मूलाखतीचे नियोजन

शनिवार दिनांक १७ जानेवारी २०२६
ता. तासगांव – सकाळी ०९:३० ते ११:००
ता. कवठेमहांकाळ – सकाळी ११:०० ते १२:००
ता. आटपाडी – दुपारी १२:०० ते ०१:००
ता. खानापूर – दुपारी ०१:०० ते ०२:००
ता.शिराळा – दुपारी २.३० ते ३.३०
ता. कडेगाव – दुपारी ३.३० ते ४.३०
ता. पलूस – दुपारी ४.३० ते ५.३०

रविवार दिनांक १८ जानेवारी २०२६
ता. मिरज – सकाळी ०९:०० ते ११:००
ता. वाळवा – सकाळी ११:०० ते ०१:००
ता.जत – दुपारी ०१:३० ते ०३:३०

भाजप जिल्हाध्यक्ष, सम्राट महाडिक यांनी सांगितले आहे मुलाखतीस उपस्थित राहताना कोणतेही शक्तिप्रदर्शन न करता इच्छुक उमेदवाराने स्वतः एकट्यानेच उपस्थित रहावे, सदर मुलाखत ही भारतीय जनता पार्टीचे आमदार, प्रमुख नेते तसेच कोअर कमिटीच्या टीमकडून घेतली जाईल, इच्छुक उमेदवारांनी आपला संपूर्ण बायोडेटा व अर्जासह दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.”

मतदारांनी घराणेशाही नाकारली! दिगज्जांच्या नातेवाईकांना पराभवाचा फटका, मुंबईत कुणाकुणाचे नातेवाईक पडले? वाचा सविस्तर

Published On: Jan 16, 2026 | 06:46 PM

