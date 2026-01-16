PCMC Election Results 2026: पिंपरी-चिंचवडचा रणसंग्राम; ‘खाकी’चा कडा पहारा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा कस!

‘खाकी’चा कडा पहारा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा कस
मतमोजणी केंद्राबाहेर तणावाचे सावट
पोलिसांच्या कडक भूमिकेमुळे कार्यकर्त्यांची झाली कोंडी
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) सत्तेच्या चाव्या कोणाकडे जाणार, याचा फैसला होणाऱ्या मतमोजणीच्या दिवशी शहरात कमालीची उत्कंठा आणि तितकाच तणाव पाहायला मिळाला. एकीकडे ईव्हीएममधून बाहेर पडणाऱ्या निकालांची धाकधूक आणि दुसरीकडे केंद्राबाहेर प्रशासनाने उभारलेली अभेद्य तटबंदी, अशा वातावरणात आजचे सकाळचे सत्र पार पडले. विशेषतः सकाळी १० ते ११ च्या सुमारास मतमोजणी केंद्राबाहेर पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमधील संघर्षाने वातावरणात अधिकच भर घातली.
प्रवेशद्वारावरच ‘फिल्डिंग’; नियमांची कठोर अंमलबजावणी
मतमोजणी केंद्राच्या परिसरात प्रशासनाने त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात केली होती. सकाळी १० वाजल्यापासूनच उमेदवारांचे प्रतिनिधी, त्यांचे समर्थक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी केंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर गर्दी करण्यास सुरुवात केली. मात्र, यावेळी पोलीस प्रशासनाने ‘अतिशय कडक’ भूमिका घेतली होती. निवडणूक आयोगाचे अधिकृत ओळखपत्र असल्याशिवाय एकाही व्यक्तीला प्रवेश दिला जात नव्हता. अनेक प्रतिनिधींकडे ओळखपत्र असूनही, सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांची पुन्हा पुन्हा तपासणी केली जात असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
शाब्दिक चकमकी आणि तणावाचे वातावरण
सकाळी ११ च्या सुमारास परिस्थिती अधिक चिघळली. आपले लाडके नेते किंवा त्यांचे मुख्य प्रतिनिधी आत गेले की नाही, याची खातरजमा करण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी पोलीस आणि कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक उडाली. “आम्ही अधिकृत प्रतिनिधी आहोत, तरीही का रोखले जातेय?” असा सवाल कार्यकर्ते विचारत होते, तर “वरिष्ठ आदेश आणि सुरक्षा प्रोटोकॉल महत्त्वाचा आहे,” असे सांगत पोलिसांनी कोणाचीही गय केली नाही. या गोंधळामुळे काही काळ मतमोजणी केंद्राच्या बाहेर तणावपूर्ण शांतता पसरली होती.
बॅरिकेड्सबाहेर ‘डिजिटल’ प्रतीक्षा
आत जाण्यास मज्जाव केल्याने शेकडो कार्यकर्त्यांनी केंद्राबाहेरील बॅरिकेड्सचाच आधार घेतला. रणरणत्या उन्हात उभे राहून कार्यकर्ते मोबाईलवरील अपडेट्स, सोशल मीडिया आणि आतून येणाऱ्या चिठ्ठ्यांकडे डोळे लावून बसले होते. प्रत्येक फेरीत आपला नेता किती मतांनी पुढे आहे, याची माहिती मिळताच बाहेर घोषणाबाजी केली जात होती. मात्र, पोलिसांनी या घोषणाबाजीवरही नियंत्रण ठेवण्यासाठी वारंवार सूचना दिल्या.
खाकी वर्दीचा संयम आणि शिस्त
दिवसभर ड्युटीवर असलेल्या पोलीस कर्मचाऱ्यांचा संयम आज खऱ्या अर्थाने पणाला लागला होता. कार्यकर्त्यांचा वाढता दबाव आणि राजकीय नेत्यांची वर्दळ हाताळताना पोलिसांनी नियमावलीत कोणतीही शिथिलता दिली नाही. विनाकारण गर्दी करणाऱ्यांना लाठीचा धाक दाखवत पांगवण्यात आले, ज्यामुळे मतमोजणी प्रक्रिया कोणत्याही अडथळ्याविना सुरळीत पार पडण्यास मदत झाली.