अहो आश्चर्य! 200 वर्षांपूर्वीच ‘या’ व्यक्तीने बनवली होती Electric Car, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

भारतासह जगभरात इलेक्ट्रिक वाहनांना चांगली मागणी मिळत आहे. मात्र, तुम्हाला ठाऊक आहे का इलेक्ट्रिक कार बनवण्याचा प्रयत्न अंदाजे 200 वर्षांपूर्वी करण्यात आला होता. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 16, 2026 | 06:33 PM
फोटो सौजन्य: iStock

  • इलेक्ट्रिक कारचा इतिहास जवळजवळ 200 वर्षांपूर्वीचा आहे
  • रॉबर्ट अँडरसनने 1830 च्या दशकात पहिला प्रोटोटाइप बनवला
  • पेट्रोल इंजिनच्या विकासामुळे इलेक्ट्रिक कारची मागणी कमी झाली
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक ऑटो कंपन्या आहेत, ज्या Electric Car च्या वाढत्या मागणीकडे पाहून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनावर विशेष लक्षकेंद्रित करत आहेत. इलेक्ट्रिक कारच्या विक्रीत देखील झपाट्याने वाढ होत आहे.

इलेक्ट्रिक कार म्हणजे एक इकोफ्रेंडली ऑप्शन

भारतासह जगभरात वाहन प्रदूषण ही एक मोठी चिंता आहे. सरकार आणि वाहन उत्पादक हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत फक्त पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी इंजिन असलेल्या कार वापरात होत्या, परंतु आता इलेक्ट्रिक कार देखील प्रदूषण कमी करण्यात हातभार लावत आहेत.

तुम्हाला माहिती आहे का की जवळजवळ 200 वर्षांपूर्वी जगभरात इलेक्ट्रिक कार वापरल्या जात होत्या?. चला जाणून घेऊयात, पहिली इलेक्ट्रिक कार कुठे बनवली गेली? त्यावेळी या कारची मागणी का कमी झाली? आणि पुढे काय झालं?

पहिली इलेक्ट्रिक कार कधी बनवली गेली?

माहितीनुसार, इलेक्ट्रिक कार सुमारे 200 वर्षांपूर्वी सुरू झाल्या. या तंत्रज्ञानाचा पहिला नमुना 1830 च्या दशकात स्कॉटलंडमध्ये तयार करण्यात आला होता. ही कार रॉबर्ट अँडरसन यांनी बनवली होती. या प्रकारची कार रिचार्जेबल बॅटरीशिवाय बनवली जात होती आणि त्याचा वापर खूपच मर्यादित होता.

1888 मध्ये एक इलेक्ट्रिक कार बनवण्यात आली

1830 च्या दशकात इलेक्ट्रिक कारची सुरुवात झाली असली तरी, 1888 मध्ये जर्मनीमध्ये पहिली इलेक्ट्रिक वॅगन तयार करण्यात आली. ही कार जर्मन इंजिनिअर अँड्रियास फ्लॉकेन यांनी बनवली होती.

अमेरिकेतही इलेक्ट्रिक कार धावत होत्या

युरोप व्यतिरिक्त, अमेरिकेत इलेक्ट्रिक कारचा इतिहास मोठा आहे. अहवालांनुसार, 1890 च्या दशकात टॅक्सी देखील इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाने चालवल्या जात होत्या.

या कार का बंद करण्यात आल्या?

युरोप आणि अमेरिकेत समान तंत्रज्ञान असलेल्या कार विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, पेट्रोल इंजिनच्या सतत विकास आणि सुधारणांसह, पेट्रोल आणि डिझेल कारची मागणी कमी कालावधीत वेगाने वाढली. यामुळे कमी तंत्रज्ञानाच्या आणि कमी कार्यक्षम इलेक्ट्रिक कार बंद झाल्या.

भारतात हे तंत्रज्ञान कधी आले?

माहितीनुसार, 1830 ते 1890 दरम्यान अमेरिका आणि युरोपमध्ये या तंत्रज्ञानाच्या गाड्या आणल्या गेल्या. मात्र, 1990 च्या दशकात या तंत्रज्ञानाच्या गाड्या भारतात आणल्या गेल्या. चेतन मैनी आणि त्यांच्या टीमने लव्हबर्ड नावाची इलेक्ट्रिक कार विकसित केली, परंतु ती कधीही बाजारात आली नाही. जरी ही कार भारतात कधीच आली नाही, तरी भविष्यात इलेक्ट्रिक कारच्या शक्यता त्यामुळे वाढल्या.

