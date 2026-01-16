अहो आश्चर्य! 200 वर्षांपूर्वीच ‘या’ व्यक्तीने बनवली होती Electric Car, जाणून घ्या वैशिष्ट्य

भारतासह जगभरात वाहन प्रदूषण ही एक मोठी चिंता आहे. सरकार आणि वाहन उत्पादक हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत फक्त पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी इंजिन असलेल्या कार वापरात होत्या, परंतु आता इलेक्ट्रिक कार देखील प्रदूषण कमी करण्यात हातभार लावत आहेत.
20 पेक्षा जास्त सेफ्टी फीचर्स अन् किंमत 10 लाखांपेक्षा कमी! Kia Syros चा ‘हा’ नवीन व्हेरिएंट झाला लाँच
तुम्हाला माहिती आहे का की जवळजवळ 200 वर्षांपूर्वी जगभरात इलेक्ट्रिक कार वापरल्या जात होत्या?. चला जाणून घेऊयात, पहिली इलेक्ट्रिक कार कुठे बनवली गेली? त्यावेळी या कारची मागणी का कमी झाली? आणि पुढे काय झालं?
माहितीनुसार, इलेक्ट्रिक कार सुमारे 200 वर्षांपूर्वी सुरू झाल्या. या तंत्रज्ञानाचा पहिला नमुना 1830 च्या दशकात स्कॉटलंडमध्ये तयार करण्यात आला होता. ही कार रॉबर्ट अँडरसन यांनी बनवली होती. या प्रकारची कार रिचार्जेबल बॅटरीशिवाय बनवली जात होती आणि त्याचा वापर खूपच मर्यादित होता.
1830 च्या दशकात इलेक्ट्रिक कारची सुरुवात झाली असली तरी, 1888 मध्ये जर्मनीमध्ये पहिली इलेक्ट्रिक वॅगन तयार करण्यात आली. ही कार जर्मन इंजिनिअर अँड्रियास फ्लॉकेन यांनी बनवली होती.
Suzuki e-Access आणि Ather 450 आमने सामने! कोणता इलेक्ट्रिक स्कूटर जास्त दिमाखदार? जाणून घ्या
युरोप व्यतिरिक्त, अमेरिकेत इलेक्ट्रिक कारचा इतिहास मोठा आहे. अहवालांनुसार, 1890 च्या दशकात टॅक्सी देखील इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाने चालवल्या जात होत्या.
युरोप आणि अमेरिकेत समान तंत्रज्ञान असलेल्या कार विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, पेट्रोल इंजिनच्या सतत विकास आणि सुधारणांसह, पेट्रोल आणि डिझेल कारची मागणी कमी कालावधीत वेगाने वाढली. यामुळे कमी तंत्रज्ञानाच्या आणि कमी कार्यक्षम इलेक्ट्रिक कार बंद झाल्या.
माहितीनुसार, 1830 ते 1890 दरम्यान अमेरिका आणि युरोपमध्ये या तंत्रज्ञानाच्या गाड्या आणल्या गेल्या. मात्र, 1990 च्या दशकात या तंत्रज्ञानाच्या गाड्या भारतात आणल्या गेल्या. चेतन मैनी आणि त्यांच्या टीमने लव्हबर्ड नावाची इलेक्ट्रिक कार विकसित केली, परंतु ती कधीही बाजारात आली नाही. जरी ही कार भारतात कधीच आली नाही, तरी भविष्यात इलेक्ट्रिक कारच्या शक्यता त्यामुळे वाढल्या.
.