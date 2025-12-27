BMC Elections 2026: महायुतीचा ‘जागा फॉर्म्युला’ तयार, ९९% जागांवर एकमत; आज रात्रीपर्यंत अंतिम शिक्कामोर्तब

AUS vs ENG : “आम्ही जगात कुठेही गेलो तरी…” मेलबर्नमध्ये चौथा अॅशेस कसोटी सामना जिंकल्यावर बेन
उमेदवारांबाबत राम कदम म्हणाले की, निवडणुकीबाबत तळागाळातील कार्यकर्त्यांसोबत अनेक बैठका झाल्या आहेत. कोण कुठून निवडणूक लढवत आहे किंवा नाही हे महत्त्वाचे नाही. महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोणता उमेदवार निवडणूक लढवेल आणि कोणाला जनतेचा पाठिंबा असेल आणि कोण जिंकेल, अशा उमेदवारांची आम्ही निवड करत आहोत. आज रात्रीपर्यंत यावर चर्चा अंतिम होईल. महायुती लवकरच उमेदवारांची घोषणा करेल.
महायुती बीएमसी निवडणुकीसाठी जागावाटपाबाबत बैठका सुरू ठेवत आहे. सलग दुसऱ्या दिवशी महायुतीच्या समन्वय समितीची वांद्रे येथील रंग शारदा हॉटेलमध्ये बैठक झाली. मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम, मंत्री आशिष शेलार आणि आमदार प्रसाद लाड आणि प्रवीण दरेकर हे देखील उपस्थित होते.
महायुतीचा भाग असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेस महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढवणार असल्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, पक्षाने बीएमसी निवडणुकीबाबत स्वतःची बैठक बोलावली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे म्हणाले, “गेल्या तीन दिवसांपासून विविध नेत्यांसोबत बैठका झाल्या आहेत. या बैठकांचे निकाल अजित पवार यांना आधीच कळवण्यात आले आहेत आणि ३० डिसेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत राष्ट्रवादी किती जागा लढवणार हे स्पष्ट होईल. ३० डिसेंबर रोजी दुपारी ३ वाजता अंतिम यादी जाहीर केली जाईल.”