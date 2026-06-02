Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Celebrities Now In Tukaram Mundhes Crosshairs Strict Action To Be Taken Against Misleading Advertisements

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे यांच्या निशाण्यावर आता सेलिब्रिटी! भ्रामक जाहिरातींवर होणार कडक कारवाई

Updated On: Jun 02, 2026 | 09:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बनावट किंवा दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांची जाहिरात करणाऱ्या प्रसिद्ध व्यक्तींना (सेलिब्रिटींना) देखील यापुढे दंडात्मक कारवाईतून सुटका मिळणार नाही.

तुकाराम मुंढे यांच्या निशाण्यावर आता सेलिब्रिटी! (Photo Credit- X)

तुकाराम मुंढे यांच्या निशाण्यावर आता सेलिब्रिटी! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • तुकाराम मुंढे यांच्या निशाण्यावर आता सेलिब्रिटी!
  • भ्रामक जाहिरातींवर होणार कडक कारवाई
  • ग्राहकांच्या फसवणुकीला बसणार लगाम
मुंबई: अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) ग्राहकांचे दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींपासून आणि उत्पादनांबाबतच्या खोट्या दाव्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, बनावट किंवा दिशाभूल करणाऱ्या उत्पादनांची जाहिरात करणाऱ्या प्रसिद्ध व्यक्तींना (सेलिब्रिटींना) देखील यापुढे दंडात्मक कारवाईतून सुटका मिळणार नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ सह विविध कायद्यांतर्गत, अशा प्रकरणांमध्ये दंड, कारावास, जाहिरातींवर बंदी आणि बाजारातून उत्पादने परत मागवणे यांसारख्या कारवाया सुरू केल्या जाऊ शकतात. त्यांनी यावर भर दिला की, ग्राहकांचे आरोग्य आणि हितसंबंधांच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारची तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. शिवाय, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि बेकायदेशीर उत्पादनांविरुद्धची मोहीम आता अधिकच कठोरपणे राबवली जाईल.

खोट्या दाव्यांसह उत्पादनांची जाहिरात करणे महागात पडेल

FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मते, जर एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीने (सेलिब्रिटीने) अशा उत्पादनाची जाहिरात केली, ज्याचे दावे दिशाभूल करणारे, खोटे किंवा वैज्ञानिकदृष्ट्या अप्रमाणित आहेत, तर त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. विभाग प्रत्येक जाहिरातीची बारकाईने तपासणी करेल; जर नियमांचे उल्लंघन आढळले, तर संबंधित कंपन्या आणि उत्पादनांची जाहिरात करणाऱ्या व्यक्ती या दोघांवरही कारवाई केली जाईल. मुंढे यांनी नमूद केले की, ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ मध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींना विशेषत्वाने हाताळण्यासाठी कठोर तरतुदी समाविष्ट आहेत.

दंड आणि जाहिरातींवर बंदीचा इशारा

जर एखादी जाहिरात ग्राहकांची दिशाभूल करत असेल किंवा खोटी माहिती देऊन एखादे उत्पादन विकण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर यात सहभागी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था – या दोघांनाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. ग्राहकांना झालेल्या कोणत्याही नुकसानीसाठी ते नुकसानभरपाईची मागणी देखील करू शकतात. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबतचे अनेक कायदे सध्या भारतात अंमलात आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा, भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाचे (FSSAI) नियम आणि औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायद्यांतर्गत (Drugs and Cosmetics Act) कारवाई केली जाऊ शकते. खोटे दावे, विशेषतः अन्न उत्पादने आणि औषधांशी संबंधित दावे, अत्यंत गांभीर्याने हाताळले जातील.

भिवंडीत ‘मिथेनॉल’चा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीएची धडक कारवाई

औषधे आणि जादुई उपायांविरुद्ध विशेष मोहीम सुरू

FDA आयुक्तांनी सांगितले की, ‘औषधे आणि जादुई उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) कायदा, १९५४’ (Drugs and Magic Remedies Objectionable Advertisements) Act, 1954) अंतर्गत संपूर्ण राज्यात एक विशेष मोहीम राबवली जात आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती, बेकायदेशीर औषधांचे उत्पादन व विक्री आणि जनतेची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने केल्या जाणाऱ्या जाहिरातबाजीविरुद्ध धाडी आणि तपासण्या केल्या जात आहेत. सार्वजनिक आरोग्याशी तडजोड करताना आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा आस्थापनेला कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही. कायदा मोडणाऱ्यांवर केली जाणारी कारवाई

श्री. मुंडे यांनी पुढे स्पष्ट केले की, ‘औषधे आणि सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४०’ (Drugs and Cosmetics Act, 1940) आणि इतर संबंधित कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आता थेट कायदेशीर आणि न्यायालयीन कारवाई सुरू केली जाईल. त्यांनी यावर भर दिला की, सुरक्षित अन्न आणि दर्जेदार औषधे मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे आणि याची खात्री करणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे.

सेलिब्रिटींनी दाव्यांची सत्यता आधी तपासून पाहिली पाहिजे

एफडीएचा (FDA) असा विश्वास आहे की, या उपक्रमामुळे खोटे दावे करणाऱ्या उत्पादनांमुळे होणाऱ्या हानीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यास मदत होईल. शिवाय, यामुळे जाहिरात क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येईल आणि यात सहभागी असलेल्या कंपन्या तसेच त्यांचे ‘ब्रँड ॲम्बेसेडर्स’ (प्रतिनिधी) या दोघांचीही उत्तरदायित्व निश्चित होईल. विभागाने सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि जाहिरात संस्थांना देखील असे आवाहन केले आहे की, कोणत्याही उत्पादनाचे समर्थन करण्यापूर्वी, त्या उत्पादनाबाबत केल्या जाणाऱ्या दाव्यांची सत्यता त्यांनी कसून तपासून घ्यावी.

राज्यात ‘मुंढे’ ब्रँड धडाका, सोलापुरात मात्र शांतता! आषाढी यात्रेच्या तोंडावर पंढरपुरात भेसळखोरांना अभय; एफडीए अधिकारी रजेवर

Web Title: Celebrities now in tukaram mundhes crosshairs strict action to be taken against misleading advertisements

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 02, 2026 | 09:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भिवंडीत ‘मिथेनॉल’चा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीएची धडक कारवाई
1

भिवंडीत ‘मिथेनॉल’चा मोठा साठा जप्त; आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार एफडीएची धडक कारवाई

राज्यात ‘मुंढे’ ब्रँड धडाका, सोलापुरात मात्र शांतता! आषाढी यात्रेच्या तोंडावर पंढरपुरात भेसळखोरांना अभय; एफडीए अधिकारी रजेवर
2

राज्यात ‘मुंढे’ ब्रँड धडाका, सोलापुरात मात्र शांतता! आषाढी यात्रेच्या तोंडावर पंढरपुरात भेसळखोरांना अभय; एफडीए अधिकारी रजेवर

पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! एफडीएची राज्यभर धडक मोहीम; ३ दिवसांत ३३ जणांना अटक, २७ आस्थापने सील
3

पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! एफडीएची राज्यभर धडक मोहीम; ३ दिवसांत ३३ जणांना अटक, २७ आस्थापने सील

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का! आदित्य फत्तेपूरकरांचा उमेदवारी अर्ज बाद

विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का! आदित्य फत्तेपूरकरांचा उमेदवारी अर्ज बाद

Jun 02, 2026 | 09:43 PM
Gift of Life: ‘गिफ्ट ऑफ लाईफ’ मोहिमेअंतर्गत ८५० गरीब मुलांवर मोफत हृदय शस्त्रक्रिया; सुनील गावस्कर झाले भावुक

Gift of Life: ‘गिफ्ट ऑफ लाईफ’ मोहिमेअंतर्गत ८५० गरीब मुलांवर मोफत हृदय शस्त्रक्रिया; सुनील गावस्कर झाले भावुक

Jun 02, 2026 | 09:41 PM
Suryakumar Yadav च्या फॉर्मला लागले ‘ग्रहण’; IPL पाठोपाठ ‘या’ स्पर्धेतही केली निराशा

Suryakumar Yadav च्या फॉर्मला लागले ‘ग्रहण’; IPL पाठोपाठ ‘या’ स्पर्धेतही केली निराशा

Jun 02, 2026 | 09:33 PM
‘लाडक्या बहिणींचे भाऊ’ आज कुठे आहेत? लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला अपात्र, शशिकांत शिंदे सरकारवर भडकले…

‘लाडक्या बहिणींचे भाऊ’ आज कुठे आहेत? लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिला अपात्र, शशिकांत शिंदे सरकारवर भडकले…

Jun 02, 2026 | 09:29 PM
Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे यांच्या निशाण्यावर आता सेलिब्रिटी! भ्रामक जाहिरातींवर होणार कडक कारवाई

Tukaram Mundhe: तुकाराम मुंढे यांच्या निशाण्यावर आता सेलिब्रिटी! भ्रामक जाहिरातींवर होणार कडक कारवाई

Jun 02, 2026 | 09:27 PM
‘काला हिरण’ चित्रपटावरून सलमान खान आक्रमक; निर्मात्यांना पाठवली कायदेशीर नोटीस

‘काला हिरण’ चित्रपटावरून सलमान खान आक्रमक; निर्मात्यांना पाठवली कायदेशीर नोटीस

Jun 02, 2026 | 09:23 PM
कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा की आणखी एक जुमला? हर्षवर्धन सकपाळ यांचे मोठे वक्तव्य

कर्जमाफी ही शेतकऱ्यांसाठी दिलासा की आणखी एक जुमला? हर्षवर्धन सकपाळ यांचे मोठे वक्तव्य

Jun 02, 2026 | 08:46 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM