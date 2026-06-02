  • Solapur Vidhan Parishad Election Candidate From Congress Aaditya Fattepurkars Application Got Rejected

विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला मोठा धक्का! आदित्य फत्तेपूरकरांचा उमेदवारी अर्ज बाद

Updated On: Jun 02, 2026 | 09:43 PM IST
सारांश

काँग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांच्या उमेदवारी अर्जावरील सूचकानेच ऐनवेळी सही नाकारल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला असून, काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे.

विस्तार

सोलापूर शहर प्रतिनिधी : सोलापूर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मंगळवारी मोठी राजकीय उलथापालथ घडली. काँग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर यांच्या उमेदवारी अर्जावरील सूचकानेच ऐनवेळी सही नाकारल्याने त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद झाला असून, काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात उमेदवारी अर्जांवरील हरकतींच्या सुनावणीदरम्यान ही नाट्यमय घटना घडली. फत्तेपूरकर यांच्या अर्जावर सूचक म्हणून सही करणारे पंढरपूर नगरपरिषदेचे सदस्य नागेश भोसले यांनी आपल्या समर्थकांसह जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद कार्तिकेयन यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी लेखी निवेदन देत, उमेदवारी अर्जावरील सूचकाची सही माझी नसल्याचा दावा केला.

निवडणूक नियमांनुसार सूचकाने सही नाकारल्यास अथवा माघार घेतल्यास संबंधित उमेदवाराचा अर्ज अवैध ठरतो. त्यामुळे छाननीनंतर आदित्य फत्तेपूरकर यांचा अर्ज बाद करण्यात आला.

दिवसभर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तणावपूर्ण वातावरण

सकाळपासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात राजकीय हालचालींना वेग आला होता. भाजपचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्यासह आमदार सचिन कल्याणशेट्टी आणि आमदार देवेंद्र कोठे यांनी स्वतः उपस्थित राहून काँग्रेसच्या उमेदवारी अर्जावर हरकत नोंदविली. त्यामुळे कार्यालय परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.

खासदार प्रणिती शिंदे यांचा संताप

सूचकाने सही नाकारल्याची माहिती मिळताच काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाल्या. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत भाजपवर जोरदार टीका केली. “हा लोकशाहीला ठार करण्याचा प्रयत्न आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली.

भाजपचा मार्ग सुकर?

काँग्रेसचे उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकर हे भाजपचे उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्यासमोर सक्षम आणि तगडे आव्हान मानले जात होते. मात्र उमेदवारी अर्ज बाद झाल्याने निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे बदलली असून भाजपचा विजयाचा मार्ग अधिक सुकर झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.

Published On: Jun 02, 2026 | 09:43 PM

