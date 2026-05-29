  • Fda Commissioner Tukaram Mundhe Action Statewide But Solapur Pandharpur Officials On Leave

राज्यात ‘मुंढे’ ब्रँड धडाका, सोलापुरात मात्र शांतता! आषाढी यात्रेच्या तोंडावर पंढरपुरात भेसळखोरांना अभय; एफडीए अधिकारी रजेवर

Updated On: May 29, 2026 | 06:43 PM IST
सारांश

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यात भेसळखोरांवर धडक कारवाई सुरू केली असताना, आषाढी यात्रेच्या तोंडावर सोलापूर आणि पंढरपूरमधील अन्न व औषध विभाग सुस्त आहे. अधिकारी रजेवर असल्याने विठ्ठल भक्तांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू आहे.

शिवाजी हळणवर | पंढरपूर: अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंडे यांनी राज्यभर भेसळखोरा विरोधात धडक मोहीम उघडली असून अवघ्या ३ दिवसात 53 धाडी टाकत 34 ठिकाणी कारवाई करण्यात आली तब्बल 33 जणांना बेड्या ठोकत मुंडेंनी ‘भेसळखोरांना थारा नाही’ असा स्पष्ट संदेश दिला आहे. मात्र राज्यभर कारवाईचा धडाका सुरू असताना सोलापूर जिल्ह्यातील अन्नभेसळ विभागाची भूमिका समस्यास्पद असल्याची चर्चा आता जिल्ह्यात सुरू झाली आहे. राज्यात अन्न भेसळ माफियांविरोधात आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी धडक कारवाईचा सपाटा लावला असताना, सोलापूर जिल्ह्यात मात्र अन्न भेसळ विभाग गाढ झोपेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. सोलापुर जिल्ह्यात अद्याप एकाही भेसळखोरावर ठोस कारवाई न झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

विशेष म्हणजे सोलापूर जिल्ह्यात पंढरपूर, तुळजापूर आणि अक्कलकोट ही धार्मिक स्थळे असून या ठिकाणी दररोज हजारो भाविक येत असतात त्या ठिकाणी प्रसाद म्हणून पेढा व अन्य वस्तू घेतल्या जातात. तर हॉटेल व्यवसाय ही या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात चालतो. अशा ठिकाणीच भेसळखोरांचे फावते आणि भेसळयुक्त पदार्थ विकले जातात अशा तक्रारी भाविकातून कायम होत असतात. त्यातच आता आषाढी यात्रेची चाहूल लागताच पंढरपूरात लाखो विठ्ठल भक्त दाखल होत असतात.

पेढे, मिठाई, दूध, तूप, तेलकट खाद्यपदार्थ आणि हॉटेलमधील जेवणाच्या गुणवत्तेबाबत वारंवार तक्रारी येत असतानाही अन्नभेसळ विभागाकडून केवळ कागदी घोडे नाचवले जात असल्याची चर्चा असून केवळ किरकोळ कारवाई दाखविली जाते. परंतू ठोस उपाययोजना करण्यात अन्न भेसळ विभागाचे अधिकारी अपयशी ठरले असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे “राज्यात धाडी… आणि सोलापुरात शांतता” अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे. काही अधिकारी पुण्यात ट्रेनिंगमध्ये व्यस्त, तर काही रजेवर असल्याने विभागाचा कारभार अक्षरशः वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची भावना आहे. त्यामुळे भेसळखोरांना अभय कोणाचे? हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला आहे.

दरम्यान, पंढरपूरातील पेढा कारखाने, दूध डेअऱ्या, मिठाई दुकाने आणि हॉटेलांची तातडीने तपासणी करून नमुने घेण्याची मागणी आता विठ्ठल भक्तांकडून जोर धरू लागली आहे. भाविकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्यांना वाचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत. कायद्याचे पालन करणारे अधिकारी म्हणून तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर दाखवलेली आक्रमकता पाहता, आता सोलापुर जिल्ह्यातील सुस्त अधिकाऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारणार का? याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

धाडींचे आदेश वरून… अधिकारी मात्र ट्रेनिंग आणि रजेवर!

कारवाई संदर्भात वरिष्ठांचे आदेश आहेत. मात्र पुणे येथे ट्रेनिंग असल्याने मागील दोन दिवस ट्रेनिंगसाठी गेलो होतो. त्यानंतर रजेवर असून सोमवारी कामावर रूजू होणार आहे. त्यानंतर माहिती दिली जाईल. सुनील जिंतूरकर सहाय्यक आयुक्त, पंढरपूर-मोहोळ विभाग

Published On: May 29, 2026 | 06:40 PM

