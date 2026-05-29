पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! एफडीएची राज्यभर धडक मोहीम; ३ दिवसांत ३३ जणांना अटक, २७ आस्थापने सील

२५ मे रोजी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश दिला की, जे नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करतील त्यांच्याशी कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. त्यांच्या निर्देशांनुसार, एफडीएच्या पथकाने तात्काळ कारवाई सुरू केली. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक, कोकण आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांमध्ये एकाच वेळी विशेष छापे टाकण्यात आले. तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवलंबलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या कठोर कारवाईमुळे भेसळ करणाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे, तसेच सामान्य जनतेमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या मोहिमेदरम्यान, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी संशयास्पद आस्थापनांवर अचानक छापे टाकले. गुटखा, पान मसाला आणि इतर प्रतिबंधित पदार्थ उघडपणे विकणारी अनेक दुकाने उघडकीस आणली गेली. अवघ्या तीन दिवसांत ५३ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि २७ आस्थापना तात्काळ सील करण्यात आल्या. यापैकी ३४ आस्थापनांमधून प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी पंचवीस एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. या कारवाईदरम्यान, पोलिसांनी ३३ जणांना अटक केली आणि गुटखा वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी पाच वाहने जप्त केली.
सर्वात मोठी कारवाई मुंबई विभागात करण्यात आली. १९ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि त्यानंतर ती सर्व सील करण्यात आली. प्रशासनाने प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधी तंबाखू आणि दिशाभूल करणाऱ्या पॅकेजिंग असलेल्या उत्पादनांवर कठोर कारवाई केली. संपूर्ण कारवाईदरम्यान २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. २८ लाख रुपयांचा माल जप्त. एफडीएचे लक्ष केवळ गुटख्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या इतर खाद्यपदार्थांवरही होते. दूध, चीज, तूप, मसाले, खवा, बेसन, पॅकबंद पाणी, खारट पदार्थ (फरसाण), आईस्क्रीम आणि बेकरी उत्पादनांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान २८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा संशयास्पद साठा जप्त करण्यात आला.
