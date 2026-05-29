Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Tukaram Mundhe Shifts Into Action Mode Fda Launches A Statewide Crackdown Campaign

पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! एफडीएची राज्यभर धडक मोहीम; ३ दिवसांत ३३ जणांना अटक, २७ आस्थापने सील

Updated On: May 29, 2026 | 05:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंडे यांनी आपली कठोर आणि स्पष्टवक्ता शैली दाखवली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांतच, त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रतिबंधित गुटख्यातील भेसळ करणारे आणि विक्रेत्यांविरुद्ध एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे.

पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! (Photo Credit- X)

पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये! (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • पदभार स्वीकारताच तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये!
  • एफडीएची राज्यभर धडक मोहीम
  • ३ दिवसांत ३३ जणांना अटक, २७ आस्थापने सील
मुंबई: महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात ‘सिंघम’ म्हणून ओळखले जाणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे (Tukaram Mundhe) यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे की, ते जिथे जातात तिथे कायद्याचे राज्य आपोआप लागू होते. अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर मुंडे यांनी आपली कठोर आणि स्पष्टवक्ता शैली दाखवली आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांतच, त्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रतिबंधित गुटख्यातील भेसळ करणारे आणि विक्रेत्यांविरुद्ध एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे, ज्यामुळे अवैध व्यापारात गुंतलेल्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

एफडीए आयुक्तपदी पदभार स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंडे यांची कार्यवाही

२५ मे रोजी आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी सर्व विभागीय अधिकाऱ्यांना स्पष्ट संदेश दिला की, जे नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड करतील त्यांच्याशी कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. त्यांच्या निर्देशांनुसार, एफडीएच्या पथकाने तात्काळ कारवाई सुरू केली. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नाशिक, कोकण आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागांमध्ये एकाच वेळी विशेष छापे टाकण्यात आले. तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवलंबलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यात पुन्हा एकदा चर्चेला सुरुवात झाली आहे. या कठोर कारवाईमुळे भेसळ करणाऱ्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे, तसेच सामान्य जनतेमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

IAS Tukaram Mundhe : 20 वर्षात तब्बल 24 वेळा बदली; आता तर थेट राजीनाम्याची मागणी, ‘हे’ कारण ठरतंय चर्चेचं

२७ आस्थापना सील

या मोहिमेदरम्यान, अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी संशयास्पद आस्थापनांवर अचानक छापे टाकले. गुटखा, पान मसाला आणि इतर प्रतिबंधित पदार्थ उघडपणे विकणारी अनेक दुकाने उघडकीस आणली गेली. अवघ्या तीन दिवसांत ५३ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि २७ आस्थापना तात्काळ सील करण्यात आल्या. यापैकी ३४ आस्थापनांमधून प्रतिबंधित माल जप्त करण्यात आला. या प्रकरणी पंचवीस एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत. या कारवाईदरम्यान, पोलिसांनी ३३ जणांना अटक केली आणि गुटखा वाहतुकीसाठी वापरली जाणारी पाच वाहने जप्त केली.

मुंबईतील सर्वात मोठी कारवाई

सर्वात मोठी कारवाई मुंबई विभागात करण्यात आली. १९ ठिकाणी छापे टाकण्यात आले आणि त्यानंतर ती सर्व सील करण्यात आली. प्रशासनाने प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधी तंबाखू आणि दिशाभूल करणाऱ्या पॅकेजिंग असलेल्या उत्पादनांवर कठोर कारवाई केली. संपूर्ण कारवाईदरम्यान २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा माल जप्त करण्यात आला. २८ लाख रुपयांचा माल जप्त. एफडीएचे लक्ष केवळ गुटख्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर दैनंदिन जीवनात वापरल्या जाणाऱ्या इतर खाद्यपदार्थांवरही होते. दूध, चीज, तूप, मसाले, खवा, बेसन, पॅकबंद पाणी, खारट पदार्थ (फरसाण), आईस्क्रीम आणि बेकरी उत्पादनांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान २८ लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा संशयास्पद साठा जप्त करण्यात आला.

IAS Transfer: महाराष्ट्रात मोठा प्रशासकीय फेरबदल! अनेक वरिष्ठ IAS अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; जाणून घ्या कोणाला कुठे बदली मिळाली?

Web Title: Tukaram mundhe shifts into action mode fda launches a statewide crackdown campaign

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 29, 2026 | 05:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाठदुखी, मणक्याचे विकार वाढले! ‘क्रॉनिक पेन’कडे दुर्लक्ष धोकादायक! मुंबईतील MIPSICON परिषदेत तज्ज्ञांचा इशारा
1

पाठदुखी, मणक्याचे विकार वाढले! ‘क्रॉनिक पेन’कडे दुर्लक्ष धोकादायक! मुंबईतील MIPSICON परिषदेत तज्ज्ञांचा इशारा

राज्यात ‘मुंढे’ ब्रँड धडाका, सोलापुरात मात्र शांतता! आषाढी यात्रेच्या तोंडावर पंढरपुरात भेसळखोरांना अभय; एफडीए अधिकारी रजेवर
2

राज्यात ‘मुंढे’ ब्रँड धडाका, सोलापुरात मात्र शांतता! आषाढी यात्रेच्या तोंडावर पंढरपुरात भेसळखोरांना अभय; एफडीए अधिकारी रजेवर

Mumbai Hospital News: सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले ‘कृष्ण’ लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव
3

Mumbai Hospital News: सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले ‘कृष्ण’ लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव

वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; भाजप युवा मोर्चा आक्रमक, स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी
4

वानखेडे स्टेडियमवरील ‘सलाम मुंबई’वरून नवा वाद; भाजप युवा मोर्चा आक्रमक, स्क्रीनवर ‘नमस्कार मुंबई’ लिहिण्याची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RR vs GT Qualifier 2 Live: पहिली लढाई राजस्थानने जिंकली; रियान परागचा फलंदाजीचा निर्णय

RR vs GT Qualifier 2 Live: पहिली लढाई राजस्थानने जिंकली; रियान परागचा फलंदाजीचा निर्णय

May 29, 2026 | 07:03 PM
“हा काय मूर्खपणा आहे?” NEET पेपरफुटी रोखण्यासाठी वायुसेनेची मदत; केंद्राच्या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर संतप्त

“हा काय मूर्खपणा आहे?” NEET पेपरफुटी रोखण्यासाठी वायुसेनेची मदत; केंद्राच्या निर्णयावर प्रकाश आंबेडकर संतप्त

May 29, 2026 | 06:52 PM
Transrail Lighting: ट्रान्‍सरेलची दमदार कामगिरी; नफा 28 टक्क्यांनी वाढून 421 कोटींवर

Transrail Lighting: ट्रान्‍सरेलची दमदार कामगिरी; नफा 28 टक्क्यांनी वाढून 421 कोटींवर

May 29, 2026 | 06:50 PM
इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन,घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेट वाटप

इंधन दरवाढीच्या विरोधात काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन,घोड्यावर बसून मेलोडी चॉकलेट वाटप

May 29, 2026 | 06:48 PM
Relationship Tips: नातं तुटण्याआधी दिसतात ‘हे’ रेड फ्लॅग्स! टॉक्सिक रिलेशनशिपची सुरुवात ओळखा, वेळेत वाचवा नातं

Relationship Tips: नातं तुटण्याआधी दिसतात ‘हे’ रेड फ्लॅग्स! टॉक्सिक रिलेशनशिपची सुरुवात ओळखा, वेळेत वाचवा नातं

May 29, 2026 | 06:34 PM
Pushp Brand Limited : पुष्प ब्रँड आता शेअर बाजारात येणार! IPO केला लाँच, इतर उत्पादनांसह पोर्टफोलिओ वाढवण्याची योजना

Pushp Brand Limited : पुष्प ब्रँड आता शेअर बाजारात येणार! IPO केला लाँच, इतर उत्पादनांसह पोर्टफोलिओ वाढवण्याची योजना

May 29, 2026 | 06:32 PM
इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय

इंजिन ऑईल चांगलं आहे कि खराब कसं ओळखायचं? हे आहेत तीन उपाय

May 29, 2026 | 06:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

Ahilyanagar : भीमसैनिक विठ्ठल खर्चन मृत्यू प्रकरण, ७ दिवसात चौकशी करण्याचे आश्वासन

May 28, 2026 | 04:36 PM
Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai :अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 03:30 PM
Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

Ahilyanagar: त्याग, श्रद्धा आणि समर्पणाचा सण! बकरी ईदचा खरा इतिहास काय सांगतो?

May 28, 2026 | 03:27 PM
Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

Dombivli : पिंपळेश्वर मंदिर ट्रस्टला 4 एकर 25 गुंठे जमीन मिळाल्यानंतर भाजप-शिवसेनेकडून जल्लोष

May 28, 2026 | 02:09 PM
बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

बकरी ईदपूर्वी मिरा रोडमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा, अखेर प्रशासनाच्या मध्यस्थीने तोडगा

May 28, 2026 | 01:59 PM
Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

Vasai : अफवा पसरवणाऱ्यांनो सावधान ! वसई-विरार पोलिसांचा कठोर इशारा

May 28, 2026 | 01:49 PM
Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

Mira Road : मीरा रोडच्या पूनम क्लस्टरमधून अखेर सर्व बकरे हटवले पोलिस हस्तक्षेपानंतर तणाव शांत

May 27, 2026 | 03:55 PM