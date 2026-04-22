छत्रपती संभाजीनगरमध्ये अवतरले ‘बर्लिन’! ज्योतीनगरमध्ये शहरातल्या पहिल्या अत्याधुनिक प्ले पार्कचे लोकार्पण

छत्रपती संभाजीनगरमधील ज्योतीनगर येथे बर्लिनच्या प्ले पार्क संकल्पनेवर आधारित पहिले अत्याधुनिक साहसी बालोद्यान सुरू झाले आहे. मंत्री अतुल सावे आणि विजया रहाटकर यांच्या उपस्थितीत लोकार्पण सोहळा पार पडला.

Updated On: Apr 22, 2026 | 02:58 PM
छत्रपती संभाजीनगर (शहर प्रतिनिधी): ‘आम्हाला खेळू द्या’ उपक्रमांतर्गत चिमुकल्यांसाठी सीएसएन सीए फर्स्ट आणि महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने, तसेच एआयटीजी ग्रुप यांच्या सहकार्याने ज्योतीनगर येथे अत्याधुनिक साहसी बालोद्यान सुरु करण्यात आले आहे. बर्लिन देशातील प्ले पार्क संकल्पनेवर आधारित हे शहरातील पहिले असे आधुनिक बालोद्यान ठरले आहे. सार्वजनिक जागांच्या निर्मितीकडे महत्त्वाचे हे एक पाऊल मानले जात आहे. या बालोद्यानाचे लोकार्पण सोमवारी मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले.

यावेळी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री अतुल सावे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, महापौर समीर राजूरकर, महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांच्यासह नगरसेवक शोभा बुरांडे, नवीन ओबेराय, शिल्पाराणी वाडकर, चंद्रकांत हिवराळे तसेच, सीएसएन फर्स्टचे अध्यक्ष रितेश मिश्रा, माजी अध्यक्ष राम भोगले, मुकुंद भोगले आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी सीएसएन फर्स्टचे माजी अध्यक्ष मुकुंद भोगले यांनी या बालोद्यानाची संकल्पना, त्यामागील प्रेरणा आणि प्रकल्प उभारणीतील विविध घटकांचे योगदान याविषयी सविस्तर माहिती दिली.

मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी निसर्गाशी सुसंवाद साधणाऱ्या, सर्जनशीलतेला चालना देणाऱ्या आणि सामाजिक संवाद वाढविणाऱ्या जागांची शहरात आवश्यकता आहे. तर सीएसएन फर्स्टचे अध्यक्ष रितेश मिश्रा यांनी, संस्थेकडून भविष्यात शहरात आणखी असे प्रकल्प राबवण्याचा मानस व्यक्त केला. यावेळी प्रशांत देशपांडे, ज्योती दाशरथी, विवेक देशपांडे, मिलिंद केळकर, अजित सौन्दलगेकर, मप्रसाद कोकीळ, बाळकृष्ण भाकरे, शेख हबीब, आशिष गाडेकर, नताशा झरीन, प्रभंजन महातोळे, जगदीश एरांडे, हेमंत लांडगे, ललित जाधव, अतिरिक्त आयुक्त रणजीत पाटील, नंदकिशोर भोम्बे उपस्थित होते.

आता चिमुकल्यांच्या विकासासाठी आवश्यक

शहरात अशा प्रकारचे अत्याधुनिक व बालकेंद्री उद्यान विकसित झाल्याबद्दल मंत्री सावे यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या प्रकल्पाच्या नियमित देखभालीवर भर देत, नागरिकांना दीर्घकाळ याचा लाभ मिळावा, यासाठी प्रशासनाने सातत्याने प्रयत्न करण्याची अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. तर महापौर समीर राजूरकर यांनी, या बालोद्यानामुळे परिसरातील चिमुकल्यांना सुरक्षित, आनंददायी आणि प्रेरणादायी वातावरणात खेळण्याची उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध केल्यासाठी त्यांनी सीएसएन फर्स्टचे विशेष आभार मानले. खेळाच्या माध्यमातून मुलांमध्ये सर्जनशीलता, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि सामाजिक मूल्यांची जपणूक होणार असल्याचे ते म्हणाले. राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या पुढाकारातून अधिक परिणामकारक काम करता येत असल्याचे नमूद केले.

Published On: Apr 22, 2026 | 02:58 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

