Chhatrapati Sambhajinagar: रॉकेलचे दर ठरले, पण ग्राहकांमध्ये संताप! ६३ रुपयांच्या दरामुळे रेशनकार्डधारकांचा खिसा रिकामा होणार

त्यामुळे रॉकेल वाटप करणारी परवानाधारकांनी सगळी यंत्रणा दुसऱ्या व्यवसायात लावली आहे. फक्त एक ते दीड महिन्यासाठी परवानाधारक रॉकेल वाटपास तयार होत नसल्यामुळे सरकारने राज्यातील किरकोळ परवानाधारकांच्या कमिशनमध्ये दुप्पट वाढ केली. प्रति किलो लिटरसाठीचे हे कमिशन ६७५ रुपयांवरून १३५० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारने राज्यास ३७४४ किलो लिटर रॉकेल (केएल) एवढे नियतन मंजूर केले आहे. तर मार्च-एप्रिलसाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला १ लाख ४४ हजार लिटरचा कोटा मंजूर झाला आहे.
पुण्यातील लोणी काळभोर येथील डेपोतून जिल्ह्याला रॉकेलाचा पुरवठा होणार असून डेपो ते रेशनदुकानापर्यंतचे अंतर, वाहतुकीचा खर्च यावरून रॉकेलचे दर निश्चित झाले आहेत. ६२ ते ६३ रुपये लिटर प्रमाणे रॅकेल वितरित केले जाणार आहे. यासाठी प्रत्येक तालुक्यात घाऊक, अर्धघाऊक यांना नियतन मंजूर करण्यात आले आहे. याबाबतची ऑर्डर आयओसी कंपनीला दिली असून पुढील आठवड्यात या रॉकेलचे वितरण होण्याची शक्यता असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रवीण फुलारी यांनी सांगितले.