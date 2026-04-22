Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Mumbai Woman Confronts Minister Girish Mahajan Over Rally Traffic Jam Opposite Leader Appreciate

“नारीशक्ती भाजपचा मुखवटा टराटराsss फाडतील..! विरोधकांकडून वरळीतील महिलेचे कौतुक अन् BJPचा खरपूस समाचार

Worli Girish Mahajan Viral Video : वरळी डोममधील भाजपच्या आंदोलनामध्ये एका महिलेने वाहतूक कोंडीवरुन मंत्र्यांना धारेवर धरले. यानंतर विरोधी नेत्यांनी महिलेचे कौतुक केले.

Updated On: Apr 22, 2026 | 02:51 PM
Mumbai Woman Confronts Minister girish mahajan Over Rally Traffic Jam opposite leader Appreciate

रॅलीमुळे झालेल्या वाहतूक कोंडीवरून मुंबईतील महिलेने मंत्री गिरीश महाजन यांना जाब विचारला (फोटो - एक्स)

Follow Us:
Follow Us:
  • वरळीमध्ये महिलेने मंत्री महाजन यांना विचारला जाब
  • वरळीमधील व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने महिलेचे कौतुक
  • महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केले महिलेचे कौतुक
Worli Dome Viral Video : मुंबई : लोकसभेमध्ये महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) नामंजूर झाल्यामुळे भाजप आक्रमक झाला आहे. देशव्यापी आंदोलन करुन काँग्रेस विरोधात आंदोलन केले जात आहे. मात्र याचा सामान्यांना मोठा त्रास होत आहे. याचाच प्रत्यय काल (दि.21) वरळी डोम येथे दिसून आला. एका महिलेने मंत्री गिरीश महाजन यांना रस्त्यावर नाही तर मैदानात जाऊन आंदोलन करा असे ख़डेबोल सुनावले. रस्त्यावर वाहनांच्या लागलेल्या लांबच लांब रांगा यामुळे महिलेने पोलीस आणि राजकारण्यांना (Political News) जाब विचारला.

वरळी डोममधील मंत्री गिरीश महाजन यांना खडसावणाऱ्या महिलेचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून सर्वांनी महिलेचे समर्थन केले आहे. सोशल मीडियावर त्या महिलेच्या धाडसाचे कौतुक केले जात आहे. विरोधकांनी देखील यामुळे भाजपवर निशाणा साधला आहे. रोहित पवारांनी व्हिडिओ शेअर करुन लिहिले की, “नौटंकी करणाऱ्या भाजपाला एकट्या महिलेने भर रस्त्यात उघडं करुन खऱ्या अर्थाने ‘हजारोंसे भारी… एक नारी’ हे सिद्ध केलं..! ही नारी_शक्ती खऱ्या अर्थाने वंदनीय आहे. आता त्या भगिनीला पोलिसांकडून जाणीवपूर्वक त्रास देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, पण तसं झालं तर सत्यासाठी भिडणाऱ्या अशा शेकडो नारी_शक्ती पुढं येऊन भाजपचा मुखवटा पुन्हा टराटराsss फाडतील..! अशी टीका रोहित पवारांनी केली.

हे देखील वाचा : “भाड्याची माणसं आणून रस्ते जाम…हा जगातील निर्लज्जपणा: MP संजय राऊतांचे टीकास्त्र

ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी लिहिले आहे की, अरे राम!नारीशक्तीला सलाम! मोदीजींनी अगदी बरोबर म्हटले होते “महिला माफ करणार नाहीत”, असा टोला खासदार राऊतांनी लगावला आहे. त्याचबरोबर ठाकरे गटाच्या ऑफिशियल अकाऊंटवरुन देखील व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. भाजपचे राजकारण महिलांच्या नावावर आणि त्यासाठी वेठीस सामान्य महिला… आज वरळी येथे भाजपाच्या मोर्चामुळे वाहतूक कोंडीमध्ये अडकलेल्या संतप्त स्थानिक महिलेने थेट भाजप नेत्यांना जाब विचारला! असे शिवसेनेने लिहिले आहे.

हे देखील वाचा : ‘काँग्रेस फक्त प्रियांका गांधीच चालवू शकतात, त्या इंदिरा गांधींसारख्या’; बिहारच्या माजी मंत्र्याचं मोठं विधान

याचबरोबर महाराष्ट्र काँग्रेसकडून देखील भाजपचा खरपूस समाचार घेण्यात आला. सोशल मीडियावर लिहिले आहे की, “भाजप महायुतीच्या फेक नरेटीव मोर्चात ट्रॅफिक जाममुळे किती गाड्या अडकल्या आहेत बघा. लोकांना वेठीस धरणे हेच या सत्ताधाऱ्यांची हौस झाली आहे.भाजपला त्यांची ही नौटंकी करायची एवढीच हौस होती तर त्यांनी ती राजभवन, वर्षा बंगला, मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या घराबाहेर करायची होती. भाजपच्या फेक नरेटीव स्वार्थासाठी सर्वसामान्य लोकांना का त्रास देण्यात आला?” असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by INC Maharashtra (@incmaharashtra)

Web Title: Mumbai woman confronts minister girish mahajan over rally traffic jam opposite leader appreciate

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आरोपींना 2 दिवसात अटक करा, नाहीतर…; विकास लवांडे शाईफेक प्रकरणावरुन रोहित पवारांचा इशारा
1

आरोपींना 2 दिवसात अटक करा, नाहीतर…; विकास लवांडे शाईफेक प्रकरणावरुन रोहित पवारांचा इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

Vidhan Parishad Election 2026: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या १७ विधान परिषद जागांसाठी निवडणूक जाहीर; १८ जूनला मतदान

May 18, 2026 | 12:25 PM
ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

ST Bus Fare Hike : एसटी बसचा प्रवास महागणार की नाही? परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्टच सांगितलं…

May 18, 2026 | 12:25 PM
Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरेचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

May 18, 2026 | 12:22 PM
Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

Raigad News: उकाड्यामुळे ग्राहक घरातच; महाड बाजारपेठेतील वर्दळ घटली, व्यापारी चिंतेत

May 18, 2026 | 12:21 PM
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM