Chhatrapati Sambhajinagar: नागरिकांच्या जमिनी अन् गोपनीय डेटा धोक्यात? छत्रपती संभाजीनगरातील ‘या’ शासकीय कार्यालयात एजंटांचे राज्य

बीड बायपास येथील मुद्रांक व दस्त नोंदणी कार्यालय क्रमांक ३ मध्ये खाजगी एजंट शासकीय संगणक हाताळत असल्याचे चित्र वारंवार समोर येत असल्याने कार्यालयाच्या डिजिटल सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या संगणकांवर अधिकृत कर्मचाऱ्यांऐवजी खाजगी व्यक्तींना प्रवेश कसा दिला जातो, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मागील महिनाभरात कथित बोगस दस्त नोंदणीप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल झाल्यानंतरही कार्यालयातील कामकाजात कोणताही बदल झालेला नसल्याची चर्चा आहे.
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अशा परिस्थितीत शासकीय संगणक आणि दस्त नोंदणी प्रणालीवर अनधिकृत व्यक्तींना काम करण्याची मुभा का दिली जाते, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महसूल विभागाच्या अत्यंत संवेदनशील नोंदी, दस्तऐवज आणि नागरिकांची वैयक्तिक माहिती असलेल्या संगणकांवर केवळ अधिकृत अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाच प्रवेश असणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही एजंट संगणक हाताळताना दिसत असल्याने सायबर सुरक्षितता आणि दस्त नोंदणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
जर शासकीय संगणकांवर अनधिकृत व्यक्तींकडून काम होत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित कोणाची, तसेच अशा प्रकारामुळे दस्त नोंदणी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर किंवा फेरफार होण्याची शक्यता प्रशासनाने तपासावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयातील संगणकांच्या वापराचे ऑडिट, लॉगची तपासणी आणि अनधिकृत व्यक्तींच्या प्रवेशाची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.
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