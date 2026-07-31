शुक्रवार, 31 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Chhatrapati Sambhajinagar: नागरिकांच्या जमिनी अन् गोपनीय डेटा धोक्यात? छत्रपती संभाजीनगरातील ‘या’ शासकीय कार्यालयात एजंटांचे राज्य

Updated On: Jul 31, 2026 | 04:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती संभाजीनगर येथील बीड बायपास दस्त नोंदणी कार्यालयात शासकीय संगणकांवर खाजगी एजंटांनी ताबा मिळवल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. सविस्तर बातमी वाचा.

Chhatrapati Sambhajinagar: नागरिकांच्या जमिनी अन् गोपनीय डेटा धोक्यात?

Chhatrapati Sambhajinagar: नागरिकांच्या जमिनी अन् गोपनीय डेटा धोक्यात?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नागरिकांच्या जमिनी अन् गोपनीय डेटा धोक्यात?
  • छत्रपती संभाजीनगरातील ‘या’ शासकीय कार्यालयात एजंटांचे राज्य!
Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरातील मुद्रांक व दस्त नोंदणी विभाग आधीपासूनच चर्चेत आहे. त्यात नव्याने विस्तारित होणाऱ्या बीडबायपास रोडवरील वसाहतींना लगेच सहकार्य करण्याच्या नावाखाली सरकारी संगणकावर खासगी एजंटांनी ताबा मिळवला असल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात जागेचा मालक नसतानाही अशा जागेचे रजिस्ट्रेशन केले जात असल्याचे बोलले जात आहे. बनावट कागदपत्र आधारे दस्त नोंदणी केल्याप्रकरणी कालच गुन्हा दाखल झालेला असतानाही कार्यालयात एजंटाची चलती आहे.

डिजिटल सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

बीड बायपास येथील मुद्रांक व दस्त नोंदणी कार्यालय क्रमांक ३ मध्ये खाजगी एजंट शासकीय संगणक हाताळत असल्याचे चित्र वारंवार समोर येत असल्याने कार्यालयाच्या डिजिटल सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कार्यालयात दस्त नोंदणीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या संगणकांवर अधिकृत कर्मचाऱ्यांऐवजी खाजगी व्यक्तींना प्रवेश कसा दिला जातो, असा सवाल उपस्थित होत आहे. मागील महिनाभरात कथित बोगस दस्त नोंदणीप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल झाल्यानंतरही कार्यालयातील कामकाजात कोणताही बदल झालेला नसल्याची चर्चा आहे.

Karj Mafi e-KYC: कर्जमुक्तीच्या ई-केवायसीला अल्प प्रतिसाद! १.०५ लाख शेतकरी पात्र, मात्र केवायसी ३९ हजार शेतकऱ्यांचीच

बनावट कागदपत्र आधारे दस्त नोंदणींची दखल

अशा परिस्थितीत शासकीय संगणक आणि दस्त नोंदणी प्रणालीवर अनधिकृत व्यक्तींना काम करण्याची मुभा का दिली जाते, याबाबत नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

महसूल विभागाच्या अत्यंत संवेदनशील नोंदी, दस्तऐवज आणि नागरिकांची वैयक्तिक माहिती असलेल्या संगणकांवर केवळ अधिकृत अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाच प्रवेश असणे अपेक्षित आहे. मात्र प्रत्यक्षात काही एजंट संगणक हाताळताना दिसत असल्याने सायबर सुरक्षितता आणि दस्त नोंदणी प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.

जर शासकीय संगणकांवर अनधिकृत व्यक्तींकडून काम होत असेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित कोणाची, तसेच अशा प्रकारामुळे दस्त नोंदणी प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरवापर किंवा फेरफार होण्याची शक्यता प्रशासनाने तपासावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कार्यालयातील संगणकांच्या वापराचे ऑडिट, लॉगची तपासणी आणि अनधिकृत व्यक्तींच्या प्रवेशाची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.

Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल! अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका

Web Title: Chhatrapati sambhajinagar sub registrar office beed bypass private agents scam marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 31, 2026 | 04:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण
1

Abhijeet Dipke on Amit Shah: ‘अमित शाह यांच्या आदेशावरूनच…’, अभिजीत दीपके यांचा खळबळजनक आरोप, तर केंद्र सरकारवरही टीकेचे बाण

Karj Mafi e-KYC: कर्जमुक्तीच्या ई-केवायसीला अल्प प्रतिसाद! १.०५ लाख शेतकरी पात्र, मात्र केवायसी ३९ हजार शेतकऱ्यांचीच
2

Karj Mafi e-KYC: कर्जमुक्तीच्या ई-केवायसीला अल्प प्रतिसाद! १.०५ लाख शेतकरी पात्र, मात्र केवायसी ३९ हजार शेतकऱ्यांचीच

तरुणासह त्याच्या आई-वडिलांना बेदम मारहाण; धक्कादायक कारणही आलं समोर
3

तरुणासह त्याच्या आई-वडिलांना बेदम मारहाण; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल! अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका
4

Rapido RTO Action: रॅपिडो कंपनीच्या संचालकांवर संभाजीनगरात थेट गुन्हा दाखल! अनधिकृत प्रवासी वाहतूक प्रकरणी आरटीओचा मोठा दणका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Abhjeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टीची काय असेल पुढची रणनीती? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्टच सांगितले

Abhjeet Dipke News: कॉकरोच जनता पार्टीची काय असेल पुढची रणनीती? अभिजीत दिपकेंनी स्पष्टच सांगितले

Jul 31, 2026 | 05:21 PM
Mirzapur The Movie : ट्रेलरनंतर देशभर घुमणार ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा जलवा; 7–8 शहरांमध्ये होणार मेगा प्रमोशन

Mirzapur The Movie : ट्रेलरनंतर देशभर घुमणार ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा जलवा; 7–8 शहरांमध्ये होणार मेगा प्रमोशन

Jul 31, 2026 | 05:21 PM
Raghav Chaddha: ‘विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे…’, नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन; सांगितले ‘हे’ मोठे कारण

Raghav Chaddha: ‘विरोधी पक्षातून सत्ताधाऱ्यांकडे…’, नीट पेपरफुटीवर अखेर खासदार राघव चड्ढांनी सोडलं मौन; सांगितले ‘हे’ मोठे कारण

Jul 31, 2026 | 05:15 PM
US Iran War :अमेरिकेच्या हिमार्स मिसाईलने केला कहर , इराणची शहरं उध्वस्त ?

US Iran War :अमेरिकेच्या हिमार्स मिसाईलने केला कहर , इराणची शहरं उध्वस्त ?

Jul 31, 2026 | 05:14 PM
Pune Rain: सावधान बाहेर संकट उभं आहे! खडकवासल्यातून 43 हजार क्यूसेकने विसर्ग; पुढील काही तास…

Pune Rain: सावधान बाहेर संकट उभं आहे! खडकवासल्यातून 43 हजार क्यूसेकने विसर्ग; पुढील काही तास…

Jul 31, 2026 | 05:04 PM
Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प; डिझेल जनरेटर निर्मितीला वेग

Sterling Green Power: तळेगावात स्टर्लिंग ग्रीन पॉवर सोल्यूशन्सचा अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्प; डिझेल जनरेटर निर्मितीला वेग

Jul 31, 2026 | 05:03 PM
RBI Rules Change: बँकांची मनमानी नाही चालणार! रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय; आता 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार

RBI Rules Change: बँकांची मनमानी नाही चालणार! रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय; आता 1 ऑक्टोबरपासून FD चे नियम बदलणार

Jul 31, 2026 | 04:58 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Rahul Gandhi Vs Kiren Rijiju : गृहमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांवर गोळ्या चालवण्याचे आदेश दिले। Amit Shah

Jul 29, 2026 | 02:44 PM
Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Mumbai : मिरा-भाईंदर महापालिकेत वेतनाचा घोळ! औषध फवारणी विभागातील १५० कामगारांचे मानधन थकीत

Jul 28, 2026 | 02:40 PM
Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Kolhapur Madhuri Elephant : लाडक्या ‘माधुरी’ हत्तीणीला आणण्यासाठी कोल्हापुरात ग्रामस्थ आक्रमक!

Jul 28, 2026 | 02:36 PM
Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Paper Leak Case : औषध परीक्षक भरतीच्या परीक्षेमध्ये १०० पैकी ९० प्रश्न आधीच लीक

Jul 27, 2026 | 03:45 PM
Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Sangli : आमदार Sudhir Gadgil यांच्यावर Deepak Mane यांचा गंभीर आरोप

Jul 27, 2026 | 03:40 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा