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‘थोडीशीही लाज उरली असेल तर अमित शाहांचा राजीनामा घ्या’; मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोदींवर हल्लाबोल

Updated On: Jul 31, 2026 | 04:23 PM IST
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सारांश

विद्यार्थ्यांवरील कथित पोलिस कारवाई आणि आंदोलनकर्त्यांवर दाखल होत असलेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमित शाह यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी केली आहे.

'थोडीशीही लाज उरली असेल तर अमित शाहांचा राजीनामा घ्या'; मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोदींवर हल्लाबोल

'थोडीशीही लाज उरली असेल तर अमित शाहांचा राजीनामा घ्या'; मल्लिकार्जुन खरगेंचा मोदींवर हल्लाबोल Photo credit - X

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विस्तार
  • विद्यार्थी आंदोलनावरून अमित शाहांच्या राजीनाम्याची काँग्रेसची मागणी
  • सरकारने आंदोलनकर्त्यांना दिलेला शब्द पाळला नसल्याचा आरोप
  • सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे खरगेंचा मोदी सरकारवर निशाणा
 

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनानंतर आंदोलनकर्त्यांवर झालेल्या कथित पोलिस कारवाईच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारविरोधातील आक्रमक भूमिका कायम ठेवली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. आता काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनीही त्याच मागणीची पुनरावृत्ती करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट निशाणा साधला आहे.

मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर पोस्ट करत २० जुलै रोजी दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कथित लाठीचार्ज आणि पॅलेट गनच्या वापराचा उल्लेख केला. सरकारने विद्यार्थ्यांवर बळाचा वापर करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

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नेमकं काय म्हणाले मल्लिकार्जुन खरगे ?

खरगे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “दहा दिवसांपूर्वी, तुमच्या सरकारने काठ्या, दंडुके आणि पेलेट गनच्या साहाय्याने तरुणांचा आवाज दाबला. जेव्हा विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले, तेव्हा तुम्ही आता सूड म्हणून त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करत आहात आणि त्यांना जबरदस्तीने ताब्यात घेत आहात. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही या अटीवर तरुणांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते. आता, तुमचे सरकार आपल्याच शब्दावरून फिरले आहे,” असे ते म्हणाले.

महिला आंदोलनकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केल्याचा दावा

याशिवाय काही आंदोलनकर्त्यांची सोशल मीडिया खाती बंद केली जात असल्याचा तसेच काही महिला आंदोलनकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक केल्याचा दावाही खरगे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये केला. या घडामोडींमुळे सरकार सूडाच्या भावनेने कारवाई करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

ते म्हणाले, “त्यांची सोशल मीडिया खाती ब्लॉक केली जात आहेत आणि मुलींची वैयक्तिक माहिती उघड केली जात आहे. तुमचा अहंकार इतका वाढला आहे की, गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसद भवनात पाऊलही ठेवले नाही आणि उत्तरदायित्वावर विधान करण्यास ते घाबरले. आता, तुमची इज्जत वाचवण्याचे आणि प्रतिमा जपण्याचे हे सर्व डावपेच चालणार नाहीत; तरुणांनी तुमचे खरे रूप पाहिले आहे.”

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अमित शहा यांच्या राजीनाम्याची मागणी

गृहमंत्री अमित शाह यांनी या प्रकरणावर संसदेत निवेदन दिले नसल्याचाही मुद्दा उपस्थित करत खरगे म्हणाले की, आता प्रतिमा वाचवण्याचे प्रयत्न उपयोगाचे ठरणार नाहीत. देशातील तरुणांना वास्तव समजले असून त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

पोस्टच्या शेवटी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून, “थोडीशीही लाज उरली असेल तर अमित शाह यांचा राजीनामा घ्या,” अशी मागणी केली. या वक्तव्यानंतर विद्यार्थी आंदोलन, आंदोलनकर्त्यांवरील कारवाई आणि केंद्र सरकारची भूमिका या मुद्द्यांवर पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.

Web Title: Mallikarjun kharge demands amit shah resignation over student action

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Published On: Jul 31, 2026 | 04:18 PM

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