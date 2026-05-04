Smart City Mission Handover: स्मार्ट सिटीचे सर्व प्रकल्प आता महापालिकेच्या ताब्यात; ३० हून अधिक अधिकाऱ्यांकडे सोपवली जबाबदारी

शहर बस सेवा, बस डेपोचे संचालन व देखभाल यासाठी कार्यकारी अभियंता अमोल कुलकर्णी, विजय गोरे आणि मोहिनी वारभुवन यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली आहे. आरोग्य व शिक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांमध्ये एन-११ येथील मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल आणि स्मार्ट स्कूल इमारतींचे व्यवस्थापन विजय गोरे पाहणार आहेत, तर शाळांतील आयटी सुविधा आणि फर्निचरची जबाबदारी उपायुक्त लखीचंद चव्हाण यांच्याकडे देण्यात आली आहे. कमांड कंट्रोल सेंटर (आयसीसीसी), ई-गव्हर्नन्स प्रणाली आणि आयटीशी संबंधित सर्व प्रकल्पांचे नियंत्रणही चव्हाण यांच्याकडेच सोपवण्यात आले आहे. रस्ते विकास, हेरिटेज संवर्धन आणि स्मार्ट पार्किंगसारख्या पायाभूत सुविधांची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता बाळासाहेब शिरसाट यांच्याकडे राहणार आहे.
सफारी पार्कमधील सिव्हिल कामे वसंत भोये पाहणार असून वृक्षारोपणाची जबाबदारी मुख्य उद्यान अधिकारी विजय पाटील यांच्याकडे देण्यात आली आहे. क्रांती चौक परिसरातील सुशोभीकरण, विद्युत व्यवस्था, ऐतिहासिक प्रवेशद्वारांवरील रोषणाईची जबाबदारी विद्युत विभागाकडे देण्यात आली आहे. याशिवाय, मेट्रो प्रकल्पाचा डीपीआर आणि ‘स्वच्छ रस्ते’ उपक्रमासाठी अमोल कुलकर्णी व नंदकिशोर भोंबे यांची नियुक्ती केली आहे.
स्मार्ट सिटी कार्यालयाकडील सर्व प्रकल्पाच्या संचिका, कागदपत्रे, अभिलेखे आणि संबंधित साहित्य तातडीने महापालिकेकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी हे हस्तांतरण पूर्ण करून अनुपालन अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता संबंधित अधिकरी काय भूमिका घेतात हे पाहणे औचित्याचे ठरणार आहे.
स्मार्ट सिटीअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या सुविधांची गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी नियमित देखभाल आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी आवश्यक असत्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. नागरिकांना अखंड सेवा मिळावी, यासाठी विभागनिहाय जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
