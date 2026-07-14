Pandharpur: आषाढी एकादशीला पंढरपुरात धनगर समाजाचा एल्गार! शेळ्या-मेंढ्यांसह विठ्ठल मंदिराला प्रदक्षिणा घालणार; अन्…

समाजाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षण तात्काळ लागू करणे, पंढरपूर कॉरिडॉर प्रकल्पात उज्जैन व वाराणसीच्या धर्तीवर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे भव्य स्मारक उभारून त्याचा प्रकल्पात समावेश करणे, नगरपरिषद हद्दीतील अहिल्यादेवी होळकर सांस्कृतिक भवनासाठी आरक्षित जागेवरील अतिक्रमणे हटविणे, सांस्कृतिक भवनाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी उर्वरित निधी मंजूर करणे तसेच धनगर समाजातील सुशिक्षित युवकांना राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांमार्फत बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
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बैठकीस संतोष बंडगर, सोमनाथ ढोणे, माऊली हळणवर, विष्णू सुळे, प्रशांत घोडके, पंकज देवकते, सचिन कोळेकर, अरुण चौगुले, महेश येडगे, संजय लवटे, बालाजी एडगे, दत्तात्रय चौगुले, दादा लवटे, सूरज सलगर, समाधान चौगुले, अक्षय बोरकर यांच्यासह समाजाचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. आषाढी एकादशीच्या दिवशी होणाऱ्या या अनोख्या आंदोलनातून धनगर समाज शासनाचे लक्ष आपल्या प्रलंबित प्रश्नांकडे वेधणार असून, सरकार यावर कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे पंढरपूर नगरपरिषद शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहीम राबवत असताना, दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते भूमिपूजन झालेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सांस्कृतिक भवनासाठी आरक्षित जागेवरच नव्याने अतिक्रमण करून घरे उभारण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे हि जागा शासनाच्या नोंदीत आरक्षित असून संबंधित अतिक्रमणाकडे नगरपरिषद प्रशासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करत, सामान्य नागरिकांवर कारवाई आणि आरक्षित शासकीय जागेवर अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष हा प्रशासनाचा दुहेरी निकष असल्याचे टिका करण्यात आली.महापूजेसाठी पंढरपुरात येणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांसमोर हा विषय मांडून भुमिपुजन झाले मग भवन कुठाय? आणि अतिक्रमणावर कारवाई का नाही? असा जाब विचारला जाणार असल्याचा इशारा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे.
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