Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Dharashiv News : मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या संपाचा धाराशिवमध्ये परिणाम; शासकीय कामकाज ठप्प

मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या संपामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम झाला असून अनेक कामे ठप्प झाली आहेत. नागरिकांना विविध सेवांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 06:33 PM
मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या संपाचा धाराशिवमध्ये परिणाम; शासकीय कामकाज ठप्प

मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या संपाचा धाराशिवमध्ये परिणाम; शासकीय कामकाज ठप्प

Follow Us:
Follow Us:

धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे राज्यातील सरकारी कार्यालये, रुग्णालये आणि शाळांचे कामकाज ठप्प झाले आहे. प्रमुख मागण्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदे भरणे आणि निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे यांचा समावेश आहे. या संपामुळे पहिल्याच दिवशी मंत्रालयातील सुमारे निम्मे कर्मचारी अनुपस्थित होते, ज्यामुळे कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला. तसेच शासकीय रुग्णालयातील परिचारिका आणि कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतल्याने बाह्यरुग्ण विभाग (OPD) आणि शस्त्रक्रियांवर परिणाम झाला आहे. जिल्हा परिषद, महसूल कार्यालय आणि निमसरकारी कार्यालयांमधील काम बंद असल्याने सामान्य नागरिकांची गैरसोय झाली आहे.

राज्यभरातील जवळपास १७ लाख कर्मचाऱ्यांनी या बेमुदत संपात भाग घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शासनाने ‘काम नाही, वेतन नाही’ (No Work, No Pay) धोरण अवलंबण्याचा इशारा दिला असून, शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. कर्मचारी आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्याने आणि शासनाकडून ठोस निर्णय न आल्याने कामाचा खोळंबा वाढण्याची शक्यता आहे.

Neelam Gorhe : “दोघींना घराण्याचा वारसा मिळाला…”, महिला आरक्षणावरून नीलम गोऱ्हेंची सुळे-शिंदेंवर टीका

दरम्यान, मध्यवर्ती कर्मचारी संघटनेच्या पुकारलेल्या संपाचा परिणाम जिल्ह्यातील शासकीय कार्यालयांवर मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. विविध शासकीय विभागांतील कर्मचारी संपात सहभागी झाल्यामुळे अनेक कार्यालयांतील दैनंदिन कामकाज ठप्प झाले असून नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत आहे. संपामुळे महसूल, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद तसेच इतर महत्त्वाच्या विभागांतील कामे प्रलंबित राहिली आहेत. दाखले, प्रमाणपत्रे, नोंदी तसेच विविध अर्जांची प्रक्रिया मंदावली असून नागरिकांना वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या माराव्या लागत आहेत.

दरम्यान, आरोग्य सेवेतील कर्मचारीही संपात सहभागी झाल्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा विस्कळीत झाली आहे. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना आवश्यक सेवा वेळेवर मिळण्यात अडचणी निर्माण होत असून, काही ठिकाणी उपचार प्रक्रियेवरही परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे. तसेच, जिल्हा कोषागार कार्यालयातील कर्मचारी संपावर गेल्याने आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. शासकीय देयके, बिलांची पूर्तता तसेच निधीवाटपाच्या प्रक्रियेलाही याचा फटका बसला आहे.

कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी हा संप पुकारला असून, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेऊन प्रश्न मार्गी लावावेत, अशी मागणीही करण्यात येत आहे.
दुसरीकडे, प्रशासनाकडून अत्यावश्यक सेवा सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असून, नागरिकांनी संयम बाळगावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. एकूणच, या संपाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत असून, शासकीय कामकाज पूर्ववत होण्यासाठी लवकर तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

Mumbai-Pune Expressway Megablock : मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर दोन दिवस मेगाब्लॉक; पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन

Web Title: Central government employees strike dharashiv office work affected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 06:33 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन
1

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल
2

Pune : पुण्यात संग्रहालयांविषयी वाढतेय जागरूकता; वारसा जपण्याकडे नव्या पिढीचा कल

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
3

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला
4

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM