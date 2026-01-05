Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Dharashiv News: महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळातील ४६८ प्रकरणे प्रलंबित; भीम पँथरचा उपोषणाचा इशारा

गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून महामंडळाकडे सादर करण्यात आलेली तब्बल ४६८ लाभार्थ्यांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, यामुळे आर्थिक सहाय्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गरजू घटकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 07:02 PM
महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळातील ४६८ प्रकरणे प्रलंबित; भीम पँथरचा उपोषणाचा इशारा

महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळातील ४६८ प्रकरणे प्रलंबित; भीम पँथरचा उपोषणाचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
  • महात्मा फुले मागासवर्गीय महामंडळातील ४६८ प्रकरणे प्रलंबित
  • भीम पँथरचा उपोषणाचा इशारा
  • आर्थिक सहाय्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गरजू घटकांमध्ये तीव्र असंतोष
धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कार्यरत असलेले महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ धाराशिव जिल्ह्यात निष्क्रिय अवस्थेत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून महामंडळाकडे सादर करण्यात आलेली तब्बल ४६८ लाभार्थ्यांची प्रकरणे अद्याप प्रलंबित असून, यामुळे आर्थिक सहाय्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गरजू घटकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

दुग्धव्यवसायातून हजारो शेतकरी सक्षम; वाशिष्ठी कृषी व पशुधन प्रदर्शनातून कोकणातील शेतीला मिळतेय नवी दिशा

महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात आवश्यक साधनसामुग्रीचा अभाव असून कार्यालयीन यंत्रणा कुचकामी झाल्याचे सांगण्यात येते. कार्यालयातील स्कॅनर बंद असल्यासारखी कारणे पुढे करत प्रस्तावांवर कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्रुटींची पूर्तता करूनही वर्षानुवर्षे प्रस्ताव मंजूर न होणे ही बाब सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांवर अन्याय करणारी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली कार्य करणाऱ्या शासनाकडून या महामंडळाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना समाजातील विविध घटकांतून व्यक्त होत आहे. इतर मागासवर्गीय महामंडळांना मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजासाठी असलेल्या महामंडळाला मात्र पुरेसा निधी व प्रशासकीय पाठबळ दिले जात नसल्याचा आरोप आहे.

या पार्श्वभूमीवर भीम पँथर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. प्रतीक गायकवाड यांनी प्रलंबित सर्व प्रकरणांचा दहा दिवसांत तातडीने निपटारा करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा उपोषण आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्याच्या प्रती सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय सिरसाट, छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रादेशिक व्यवस्थापक तसेच महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक यांना पाठविण्यात आल्या आहेत. प्रलंबित प्रकरणांबाबत तात्काळ निर्णय न घेतल्यास अन्य कार्यकर्त्यांच्या वतीने तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा संघटनेने दिल्याने या विषयाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे.

दरम्यान, महात्मा फुले मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ (M.P.B.C.D.C.) हे महाराष्ट्र शासनाचे एक उपक्रम असून, अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना स्वयंरोजगारासाठी आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी कर्ज व अनुदान देऊन मदत करते, ज्याची स्थापना १० जुलै १९७८ रोजी झाली, आणि हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्य करते. हे महामंडळ उद्योग, व्यवसाय आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी विविध कर्ज योजना राबवते, जसे की थेट कर्ज योजना (Direct Loan Scheme) आणि वीज भांडवल योजना आहे.

Tata Hospital Bomb Threat : बॉम्ब धमक्यांची मालिका सुरूच, टाटा कॅन्सर मेमोरिअल हॉस्पिटलला धमकीचा मेल; पोलिसांचा हायअलर्ट

Web Title: Mahatma phule 468 cases pending in the backward classes commission bhim panther gives hunger strike warning

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 07:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून
1

Dharashiv Crime: सावत्र आईला मूल झाल्यास संपत्तीत वाटेकरी वाढतील… रागातून १७ वर्षीय मुलाने बापाचा खून

नागरिकांच्या जीवाशी खेळ! धाराशिव सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस, ब्लॉक फुटपाथच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार
2

नागरिकांच्या जीवाशी खेळ! धाराशिव सार्वजनिक बांधकाम विभागात भ्रष्टाचाराचा कळस, ब्लॉक फुटपाथच्या नावाखाली कोट्यवधींचा अपहार

Dharashiv Crime : व्याजाने रक्कम देणाऱ्या मित्राच्या घरी चोरी; तीन मित्र गजाआड, ७९,७८०चा मुद्देमाल जप्त
3

Dharashiv Crime : व्याजाने रक्कम देणाऱ्या मित्राच्या घरी चोरी; तीन मित्र गजाआड, ७९,७८०चा मुद्देमाल जप्त

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM