Sunil Gaikwad : ‘आई-वडिलांची सेवा हीच खरी पूजा’; माजी खासदार सुनील गायकवाड यांचा बालसंस्कार शिबिरात संदेश

धाराशिव, जिल्हा प्रतिनिधी : “आई-वडिलांची सेवा हीच खरी पूजा असून मुलांनी शिक्षणासोबत कृतज्ञता, आदर आणि सेवा करण्याची भावना जोपासली पाहिजे. संस्कारातूनच सुदृढ समाजाची निर्मिती होते,” असे प्रतिपादन लातूरचे माजी खासदार आणि संसदरत्न प्रा. डॉ. एडवोकेट सुनील बळीराम गायकवाड यांनी केले. बीड जिल्ह्यातील देवळा येथे आयोजित बालसंस्कार शिबिरात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी बदलत्या जीवनशैलीच्या पार्श्वभूमीवर कुटुंबातील संस्कार, जिव्हाळा आणि वडीलधाऱ्यांचा सन्मान जपण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.
बालक, युवक आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधताना डॉ. गायकवाड म्हणाले की, आजच्या धावपळीच्या युगात मुलांनी शिक्षणाबरोबरच मानवी मूल्ये आणि कुटुंबप्रती असलेली जबाबदारी समजून घेणे आवश्यक आहे. समाजाच्या सुदृढ जडणघडणीसाठी संस्कार ही अत्यंत महत्त्वाची बाब असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
Warli Art Design : पुणे SNDT च्या विद्यार्थीनीची कमाल! सई राऊतच्या वारली पेंटिगला भारत सरकारकडून पेटंट
या कार्यक्रमास ह.भ.प. छगन महाराज खडके (प्रती इंदुरीकर), लालासाहेब पवार, राजेसाहेब पवार, प्रा. बालकनाथ यादव तसेच संयोजक अमोल शेळके शास्त्री महाराज यांची उपस्थिती होती. उपस्थितांनी डॉ. गायकवाड यांच्या विचारांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या शिबिरात उपस्थित बालक, युवक आणि ग्रामस्थांनी त्यांच्या मार्गदर्शनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. कार्यक्रमात संस्कार, कुटुंब मूल्ये आणि सामाजिक जबाबदारी यावर विशेष भर देण्यात आला.
सुनील बळीराम गायकवाड हे महाराष्ट्रातील लातूर लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार, शिक्षणतज्ज्ञ, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत लातूर मतदारसंघातून विजय मिळवत संसदेत प्रवेश केला. ते भारतीय जनता पक्षाशी (भाजप) संबंधित असून ग्रामीण विकास, शिक्षण, सामाजिक प्रश्न आणि वंचित घटकांसाठी काम करण्यावर त्यांचा भर राहिला आहे. तसेच राजकारणासोबतच ते संस्कार, शिक्षण, युवक मार्गदर्शन, सामाजिक जनजागृती आणि ग्रामीण विकास यांसारख्या विषयांवर सक्रियपणे मार्गदर्शन करत असतात. विविध शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये ते नियमितपणे सहभागी होत असतात. विशेषतः आई-वडिलांचा सन्मान, कुटुंबव्यवस्था, नैतिक मूल्ये आणि बालसंस्कार यांसारख्या विषयांवर ते सातत्याने भाष्य करतात.
लातूरसह मराठवाडा भागातील विविध सामाजिक उपक्रम, शिबिरे आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांतून त्यांनी जनसंपर्क टिकवून ठेवला असून सामाजिक बांधिलकी जपणारे नेतृत्व म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे.
Mira Bhayandar: ई-फार्मसीच्या वाढत्या विक्रीविरोधात मीरा-भाईंदरमध्ये औषध विक्रेत्यांचे आंदोलन; एक दिवसाचा बंद ठेवून निषेध