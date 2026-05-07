Eknath Shinde: एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरला अपघात होता होता राहिला! पायलटच्या धाडसामुळे उपमुख्यमंत्र्यांचा जीव वाचला

Eknath Shinde News: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरला भीषण अपघाताचा धोका निर्माण झाला होता. ऐरोलीवर आलेल्या वादळामुळे वैमानिकाने हेलिकॉप्टर परत फिरवले. वाचा या थराराबद्दल सविस्तर माहिती.

Updated On: May 07, 2026 | 06:32 PM
एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरला अपघात होता होता राहिला! (Photo Credit- X)

  • एकनाथ शिंदे यांच्या हेलिकॉप्टरला अपघात होता होता राहिला!
  • पायलटच्या धाडसामुळे उपमुख्यमंत्र्यांचा जीव वाचला
  • पवन हंस हेलिपॅडवर सुरक्षित लँडिंग
Eknath Shinde Helicopter Accident Averted: राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दुपारी एका भीषण हवाई अपघातातून थोडक्यात बचावले आहेत. खराब हवामान आणि अचानक आलेल्या वादळामुळे त्यांच्या हेलिकॉप्टरला हवेतच मोठा धोका निर्माण झाला होता. मात्र, वैमानिकाने दाखवलेल्या कमालीच्या प्रसंगावधानतेमुळे संभाव्य अनर्थ टळला असून, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. या घटनेमुळे व्हीआयपी (VIP) सुरक्षा आणि हवाई प्रवासातील जोखमीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

मुरबाडकडे जाताना ऐरोलीवर दाटले संकटाचे ढग

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दुपारी आपल्या पक्षाच्या एका पदाधिकाऱ्याच्या कौटुंबिक विवाह सोहळ्यासाठी मुंबईहून मुरबाडकडे रवाना झाले होते. दुपारी साधारण 3:30 वाजता त्यांचे हेलिकॉप्टर महालक्ष्मी रेसकोर्सवरून हवेत झेपावले. मात्र, उड्डाण केल्यानंतर अवघ्या काही वेळातच, जेव्हा हेलिकॉप्टर ऐरोली परिसराच्या वर पोहोचले, तेव्हा अचानक हवामानात बदल झाला आणि वादळी वाऱ्यासह पावसाची लक्षणे दिसू लागली.

वैमानिकाची सतर्कता आणि ‘लाईफ-सेव्हिंग’ निर्णय

हेलिकॉप्टर ऐरोलीच्या आकाशात असताना समोरून वेगाने येणाऱ्या चक्रीवादळाचा अंदाज वैमानिकाला आला. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वैमानिकाने त्वरित उपमुख्यमंत्र्यांना संभाव्य संकटाची कल्पना दिली. पुढे जाणे जीवघेणे ठरू शकते, असा सल्ला देत वैमानिकाने पुढे जाण्याऐवजी माघारी फिरण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. वैमानिकाने विनाविलंब हेलिकॉप्टरचा मार्ग बदलला आणि ते सुरक्षित दिशेला वळवले.

पवन हंस हेलिपॅडवर सुरक्षित लँडिंग

वैमानिकाने घेतलेल्या या तातडीच्या निर्णयामुळे काही मिनिटांतच हेलिकॉप्टर जुहू येथील ‘पवन हंस’ हेलिपॅडवर सुखरूप उतरले. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने (DCM Office) या घटनेला दुजोरा दिला असून, या घटनेत कोणालाही इजा झाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वैमानिकाने दाखवलेल्या तत्परतेचे आणि कौशल्याचे सध्या सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.

वादळाचा मोठा फटका बसण्याची होती शक्यता

उपमुख्यमंत्री कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, समोर हवामानाची स्थिती अत्यंत बिघडलेली असल्याने हेलिकॉप्टरने आपला निर्धारित मार्ग बदलला होता. ऐरोलीच्या आकाशात वाऱ्याचा वेग आणि हवेचा दाब इतका वाढला होता की, जर प्रवास सुरू ठेवला असता तर हेलिकॉप्टरचे संतुलन बिघडून मोठा अपघात झाला असता. सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत विमान मुंबईच्या दिशेने परत वळवण्यात आले. या थरारानंतर आता एकनाथ शिंदे रस्तेमार्गाने पुढील प्रवासासाठी रवाना झाल्याचे समजते.

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली 'फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स' मोहीम

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

