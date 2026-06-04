Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Farm Loan Waiver Farmers Anger Kisan Sabha Protest Akola Government Conditions News Marathi

Farmer Protest : कर्जमाफीत शेतकऱ्यांची फसवणूक? अकोल्यात कर्जमाफीच्या ‘फसव्या’ अध्यादेशाची होळी; राज्यभर आंदोलनाचा इशारा

Updated On: Jun 04, 2026 | 12:29 PM IST
जाहिरात
सारांश

कर्जमाफीसंदर्भातील शासन आदेशातील जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असल्याचा आरोप करत किसान सभेने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. अकोल्यात कर्जमाफीच्या कथित फसव्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली असून राज्यभर आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शेतकरी हिताच्या मुद्द्यावरून राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.

कर्जमाफीत शेतकऱ्यांची फसवणूक? अकोल्यात कर्जमाफीच्या ‘फसव्या’ अध्यादेशाची होळी; राज्यभर आंदोलनाचा इशारा

कर्जमाफीत शेतकऱ्यांची फसवणूक? अकोल्यात कर्जमाफीच्या ‘फसव्या’ अध्यादेशाची होळी; राज्यभर आंदोलनाचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • शासन आदेशाविरोधात किसान सभा आक्रमक
  • कर्जमाफीतील अटींवर संताप
  • राज्यभर आंदोलनाचा इशारा
पोपट पिटेकर,अहिल्यानगर : सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या शासन आदेशामध्ये अत्यंत जाचक अटी आणि शर्ती लागू करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे. “ही कर्जमाफी आजवरच्या सर्व कर्जमाफ्यांमध्ये सर्वात कडक अटी असलेली आणि खूप कमी शेतकऱ्यांना लाभ देणारी ठरणार आहे. निवडणुकीपूर्वी सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि आता प्रत्यक्षात बहुसंख्य शेतकऱ्यांची केवळ ५० हजारांवर बोळवणूक करायची, ही शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आहे,” असा घणाघाती आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन? अनधिकृत बांधकामावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा बडगा; बेबी डिसुझा रस्त्यावरील कामावर कारवाईचे आदेश

या फसव्या निर्णयाच्या निषेधार्थ किसान सभेने राज्यभर शासन आदेशाची होळी करण्याची हाक दिली होती. यानुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले येथील महात्मा फुले चौकात शेतकऱ्यांनी एकत्र येत कर्जमाफी अध्यादेशाचे दहन केले. उद्या आणि परवा सलग दोन दिवस राज्यभर हे होळी आंदोलन सुरू राहणार आहे.

किसान सभेने आक्षेप घेतलेल्या जाचक अटी

२०१९ च्या कर्जदारांवर अन्याय:- २०१९ मध्ये कर्जमाफी घेतलेले तब्बल ३२ लाख २९ हजार शेतकरी जर यावेळी थकीत असतील, तरी त्यांना केवळ ५० हजार रुपयांच्या मर्यादेतच कर्जमाफी दिली जाणार आहे.

नियमित कर्जदारांची बोळवणूक: नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही केवळ ५० हजार रुपयेच मिळणार असून, त्यांना किमान दोन वर्षे नियमित कर्जदार असण्याची कडक अट घालण्यात आली आहे.

सहकार क्षेत्रातील कर्मचारी वंचित: अत्यंत अल्प पगारावर काम करणाऱ्या सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना या कर्जमाफीतून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे.

Sanjay Raut PC: विधान परिषद आता सभागृह नाही तर ‘डम्पिंग ग्राउंड’ झालेय! संजय राऊतांचा थेट घणाघात

“निवडणुकीपूर्वी २ लाखांची कर्जमाफी जाहीर करून आता मात्र अटींचा खोळंबा घालत बहुतांश शेतकऱ्यांना ५० हजारांत गुंडाळण्याचा सरकारचा हा डाव संतापजनक आहे.” अशी प्रतिक्रिया डॉ. अजित नवले (राज्य सरचिटणीस, किसान सभा) यांनी दिली.

आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या

१. कर्जमाफीसाठी घालण्यात आलेल्या सर्व जाचक अटी तातडीने रद्द कराव्यात.
२. सर्व शेतकऱ्यांना कोणतीही अट न ठेवता संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी.
३. नियमित कर्जदार शेतकरी, शेडनेट, पॉलीहाऊस आणि कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसह सर्व प्रकारची पीक व शेती सुधारणा कर्जे माफ करावीत.

अकोले येथील आंदोलनात शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या या फसवणुकीविरोधात संपूर्ण राज्यात तीव्र संताप व्यक्त होत असून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे.

Web Title: Farm loan waiver farmers anger kisan sabha protest akola government conditions news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन? अनधिकृत बांधकामावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा बडगा; बेबी डिसुझा रस्त्यावरील कामावर कारवाईचे आदेश
1

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन? अनधिकृत बांधकामावर जिल्हाधिकाऱ्यांचा बडगा; बेबी डिसुझा रस्त्यावरील कामावर कारवाईचे आदेश

Inspiring Story: दीड वर्षाच्या मुलीला सोडून मसुरीत कडक प्रशिक्षण; पुण्याच्या डॉ. युगंधरा भोंडे बनल्या क्लास वन ऑफिसर..
2

Inspiring Story: दीड वर्षाच्या मुलीला सोडून मसुरीत कडक प्रशिक्षण; पुण्याच्या डॉ. युगंधरा भोंडे बनल्या क्लास वन ऑफिसर..

हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद; पोलिसांनी ‘थिंकटेक’च्या मालकाला नाशिकमधून पकडले
3

हिंजवडी येथील आयटी कंपनी रातोरात बंद; पोलिसांनी ‘थिंकटेक’च्या मालकाला नाशिकमधून पकडले

‘विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला…’, पंढरीच्या वारीची तयारी सुरू; संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर
4

‘विठूचा गजर हरिनामाचा झेंडा रोविला…’, पंढरीच्या वारीची तयारी सुरू; संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्याचे वेळापत्रक जाहीर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Rain Alert: पावसाची जोरदार हजेरी! 24 राज्यांत वादळी पाऊसाचा इशारा, हवामान विभागाचा मोठा अंदाज

India Rain Alert: पावसाची जोरदार हजेरी! 24 राज्यांत वादळी पाऊसाचा इशारा, हवामान विभागाचा मोठा अंदाज

Jun 04, 2026 | 12:52 PM
Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO

Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO

Jun 04, 2026 | 12:47 PM
JEE Advanced 2026: ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’मध्ये मुलींचा ऐतिहासिक विक्रम; पहिल्यांदाच १० हजारांहून अधिक विद्यार्थिनी पात्र!

JEE Advanced 2026: ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’मध्ये मुलींचा ऐतिहासिक विक्रम; पहिल्यांदाच १० हजारांहून अधिक विद्यार्थिनी पात्र!

Jun 04, 2026 | 12:45 PM
Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

Jun 04, 2026 | 12:45 PM
Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?

Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?

Jun 04, 2026 | 12:41 PM
Beed Crime: दारू पार्टीत वाद अन् 36 वर्षीय तरुणाची हत्या; मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकून आत्महत्येचा बनाव, मात्र…

Beed Crime: दारू पार्टीत वाद अन् 36 वर्षीय तरुणाची हत्या; मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकून आत्महत्येचा बनाव, मात्र…

Jun 04, 2026 | 12:36 PM
Pahlaj Nihalani Dies: ज्येष्ठ निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचे निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

Pahlaj Nihalani Dies: ज्येष्ठ निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचे निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

Jun 04, 2026 | 12:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM