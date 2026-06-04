Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Shiv Sena Ubt Mlc Election Criticism Sanjay Raut On Vidhan Parishad Dumping Ground

Sanjay Raut PC: विधान परिषद आता सभागृह नाही तर ‘डम्पिंग ग्राउंड’ झालेय! संजय राऊतांचा थेट घणाघात

Updated On: Jun 04, 2026 | 12:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

Sanjay Raut: नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, पक्षाने अद्याप कोणत्याही उमेदवाराला अधिकृत उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतलेला नव्हता. कोणी स्वतःच्या इच्छेने अर्ज घेतला असेल तर त्यात पक्षाची भूमिका नाही

Sanjay Raut, Vidhan Parishad, MLC Election 2026, ShivSena UBT,

Sanjay Raut PC: विधान परिषद आता सभागृह नाही तर 'डम्पिंग ग्राउंड' झालेय! संजय राऊतांचा थेट घणाघात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कोणत्याही निवडणुका आता सरळ आणि पारदर्शक मार्गाने होत नाहीत
  • या निवडणुकांचा मूळ उद्देशच हरवला आहे
  • ८ जून रोजी आघाडीतील प्रमुख नेते एकत्र येणार आहेत.
 

Sanjay Raut PC:“विधान परिषद निवडणुकाच नाही तर कोणत्याही निवडणुका आता सरळ आणि पारदर्शक मार्गाने होत नाहीत. मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करून उमेदवार निवडून आणण्याची स्पर्धा सुरू असून कार्यकर्त्यांच्या प्रतिनिधित्वाची संकल्पना मागे पडली आहे. पूर्वी समाजकारण, विचार आणि जनाधार असलेले लोक विधान परिषदेत जात होते. आज परिस्थिती बदलली आहे. कोण किती पैसा खर्च करू शकतो यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. त्यामुळे या निवडणुकांचा मूळ उद्देशच हरवला आहे,” अशा शब्दांत शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी घणाघात केला.

मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी विधान परिषद निवडणूक प्रक्रियेपासून ते भाजपच्या उमेदवार निवडीपर्यंत विविध मुद्द्यांवर भाष्य केले. यावेळी त्यांनी विधान परिषदेच्या इतिहासाची आठवण करून देत, एकेकाळी आचार्य अत्रे (Acharya Atre), शरद पवार (Sharad Pawar) यांसारखे दिग्गज नेते सभागृहात जात होते, असे सांगितले. “आज विधान परिषद हे सभागृह न राहता डम्पिंग ग्राउंड झाले आहे,” अशी टीकाही त्यांनी केली.

डोंबिवलीच्या राजकारणात खळबळ! शिंदेसेनेची मोठी इनकमिंग; भाजपच्या चार माजी नगरसेवकांसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश

नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाबाबत बोलताना ते म्हणाले की, पक्षाने अद्याप कोणत्याही उमेदवाराला अधिकृत उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतलेला नव्हता. कोणी स्वतःच्या इच्छेने अर्ज घेतला असेल तर त्यात पक्षाची भूमिका नाही, असे त्यांनी सांगितले. तसेच महायुतीतच संघर्ष होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

“नैतिकतेचे धडे देणाऱ्यांनी उत्तर द्यावे”

भाजपकडून काही नेत्यांना दिल्या जाणाऱ्या उमेदवारीवरही राऊत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. “ज्या लोकांवर पूर्वी गंभीर आरोप केले गेले, त्यांनाच आज उमेदवारी दिली जात आहे. दिल्लीत बसून नैतिकतेचे धडे देणाऱ्यांनी याचे उत्तर द्यावे,” असा टोला त्यांनी लगावला.

Water Shortage : पिंपरी-चिंचवडकरांनो, पाणी ठेवा साठवून; उद्या शहरातील अनेक भागांत पाणीपुरवठा राहणार बंद

शरद पवार यांची राष्ट्रवादी सोडून प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, अशा पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांच्या संभाव्य राजकीय भूमिकेवर बोलताना त्यांनी सांगितले की, अनेक नेते आयुष्यभर एका विचारधारेसाठी काम करतात. मात्र आज सत्तेच्या राजकारणामुळे विचारधारा दुय्यम ठरत चालली आहे. “आमच्यासारखे अनेक कार्यकर्ते आयुष्यभर एका विचाराशी बांधील राहिले, पण आता राजकारणात वेगळीच परिस्थिती दिसत आहे,” असे ते म्हणाले.

८ जूनला इंडिया आघाडीची बैठक

इंडिया आघाडीच्या बैठकीबाबत बोलताना राऊत यांनी सांगितले की, ८ जून रोजी आघाडीतील प्रमुख नेते एकत्र येणार आहेत. बैठकीत आगामी राजकीय रणनीती आणि विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कॉकरोच जनता पार्टीबाबत प्रतिक्रिया

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ही एक सामाजिक चळवळ असल्याचे आहे. असं सांगत त्यांनी या चळवळीला शुभेच्छा दिल्या. मात्र, या व्यासपीठाचे राजकीय पक्षात रूपांतर होऊ नये, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. तसेच ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी अशा चळवळींना पाठिंबा द्यावा, असेही ते म्हणाले.

तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपवर निशाणा

पश्चिम बंगालमधील राजकीय घडामोडींवर बोलताना राऊत यांनी भाजपवर विरोधी पक्ष फोडण्याचा आरोप केला. “महाराष्ट्रात शिवसेना फोडली, त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडली आणि आता बंगालमध्येही तेच सुरू आहे,” असा आरोप त्यांनी केला. काही आमदारांना कोट्यवधी रुपयांचे आमिष दाखवण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.

 

 

Web Title: Shiv sena ubt mlc election criticism sanjay raut on vidhan parishad dumping ground

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 12:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डोंबिवलीच्या राजकारणात खळबळ! शिंदेसेनेची मोठी इनकमिंग; भाजपच्या चार माजी नगरसेवकांसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश
1

डोंबिवलीच्या राजकारणात खळबळ! शिंदेसेनेची मोठी इनकमिंग; भाजपच्या चार माजी नगरसेवकांसह शेकडो कार्यकर्त्यांचा पक्षप्रवेश

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीगृहाची दयनीय अवस्था! मुंबई सेंट्रल आगारातील सुविधांवर प्रश्नचिन्ह, चालक-वाहक हैराण
2

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विश्रांतीगृहाची दयनीय अवस्था! मुंबई सेंट्रल आगारातील सुविधांवर प्रश्नचिन्ह, चालक-वाहक हैराण

Maharashtra Breaking News Updates Today: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी, अर्जांची पुन्हा होणार पडताळणी
3

Maharashtra Breaking News Updates Today: लाडक्या बहिणींसाठी मोठी बातमी, अर्जांची पुन्हा होणार पडताळणी

मुंबईचे माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांचे निधन; वयाच्या 86 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
4

मुंबईचे माजी महापौर हरेश्वर पाटील यांचे निधन; वयाच्या 86 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India Rain Alert: पावसाची जोरदार हजेरी! 24 राज्यांत वादळी पाऊसाचा इशारा, हवामान विभागाचा मोठा अंदाज

India Rain Alert: पावसाची जोरदार हजेरी! 24 राज्यांत वादळी पाऊसाचा इशारा, हवामान विभागाचा मोठा अंदाज

Jun 04, 2026 | 12:52 PM
Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO

Freedom Ship: मानवी इतिहासातील सर्वात मोठे आश्चर्य! समुद्राच्या लाटांवर धावणार ‘फ्रीडम शिप’ शहर; पहा VIDEO

Jun 04, 2026 | 12:47 PM
JEE Advanced 2026: ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’मध्ये मुलींचा ऐतिहासिक विक्रम; पहिल्यांदाच १० हजारांहून अधिक विद्यार्थिनी पात्र!

JEE Advanced 2026: ‘जेईई ॲडव्हान्स्ड’मध्ये मुलींचा ऐतिहासिक विक्रम; पहिल्यांदाच १० हजारांहून अधिक विद्यार्थिनी पात्र!

Jun 04, 2026 | 12:45 PM
Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

Ratnagiri Crime: चिपळूणमध्ये एसीबीची धडक कारवाई! गर्भपाताच्या गोळ्यांसाठी लाच घेताना स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर रंगेहात अटकेत

Jun 04, 2026 | 12:45 PM
Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?

Banking: RBI च्या ट्रेझरी बिल ऑक्शनमधून मोठा संकेत, MPC देणार का व्याजदर कपातीची भेट?

Jun 04, 2026 | 12:41 PM
Beed Crime: दारू पार्टीत वाद अन् 36 वर्षीय तरुणाची हत्या; मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकून आत्महत्येचा बनाव, मात्र…

Beed Crime: दारू पार्टीत वाद अन् 36 वर्षीय तरुणाची हत्या; मृतदेह रेल्वे रुळावर टाकून आत्महत्येचा बनाव, मात्र…

Jun 04, 2026 | 12:36 PM
Pahlaj Nihalani Dies: ज्येष्ठ निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचे निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

Pahlaj Nihalani Dies: ज्येष्ठ निर्माते आणि सेन्सॉर बोर्डचे माजी अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांचे निधन, चित्रपटसृष्टीवर शोककळा

Jun 04, 2026 | 12:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Sangli News : कोर्टात केस असतानाही मशिदींवर बुलडोझर कसा चालवला?

Jun 03, 2026 | 03:16 PM
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM