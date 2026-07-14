FDA Action on Blood Banks: राज्यातील ३८ ब्लड बँकांवर एफडीएची मोठी कारवाई! ३४ चे परवाने निलंबित, ४ रक्तपेढ्यांचे परवाने कायमचे रद्द

सध्या राज्यात ४१३ परवानाधारक रक्तपेढ्या आणि ४६८ परवानाधारक रक्त साठवण केंद्रे कार्यरत आहेत. त्यामुळे, एफडीए राज्यभरातील या केंद्रांवर कडक देखरेख ठेवते. एप्रिल ते जून दरम्यान केलेल्या तपासणीत गंभीर अनियमितता आढळून आल्या. परिणामी, २१ रक्तपेढ्या आणि १३ रक्त साठवण केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर दोन रक्तपेढ्या आणि दोन रक्त साठवण केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले. या तपासणीत परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन, गुणवत्ता व्यवस्थापनातील त्रुटी, नोंदी ठेवण्यातील विसंगती आणि तापमान नियंत्रण, रक्त चाचणी, जैव-वैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन व इतर कायदेशीर आवश्यकतांबाबतच्या मानकांचे पालन न करणे यांसारख्या गंभीर उणिवा निदर्शनास आल्या.
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एफडीएने पुणे, सांगली, सातारा, अमरावती, ठाणे, मुंबई, कल्याण आणि वाशिम यांसारख्या जिल्ह्यांमधील अनेक रक्तपेढ्या आणि रक्त साठवण केंद्रांविरुद्ध कारवाई केली. पाटील हॉस्पिटल ब्लड स्टोरेज सेंटर (बोरी पारधी, पुणे) आणि आधार ब्लड स्टोरेज सेंटर (भिवंडी) यांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले. जून महिन्यात प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे केलेल्या चौकशीनंतर, माया ब्लड सेंटर आणि सर जे.जे. महानगर ब्लड सेंटर यांचे परवानेही रद्द करण्यात आले.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी स्पष्ट केले की, रक्त हे केवळ एक सामान्य औषध नसून जीवनरक्षक साधन आहे. नागरिकांसाठी सुरक्षित आणि उच्च दर्जाचे रक्त उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही रक्तपेढीला किंवा रक्त साठवण केंद्राला सोडले जाणार नाही. भविष्यात नियमित आणि अचानक (सरप्राईज) तपासणी सुरू ठेवून सार्वजनिक आरोग्याची सुरक्षा सुनिश्चित केली जाईल.
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