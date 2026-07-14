मंगळवार, 14 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Maharashtra News : धान उत्पादकांवर पुन्हा संकट; नेमकं कारण घडलं?

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

पचखेडी परिसरातील अनेक शेतकरी मोटार पंपाच्या मदतीने शेताला पाणी देतात. मात्र, दिवसा वीज उपलब्ध असली तरी ती वारंवार खंडित होत असल्याने सिंचनाचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे.

Maharashtra News : धान उत्पादकांवर पुन्हा संकट; नेमकं कारण घडलं?
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पावसाने अचानक विश्रांती घेतल्याने शेतकऱ्यांची अडचण वाढली आहे. हवामान विभागाने पावसाची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज दिल्यामुळे अनेक शेतकरी चिंतेत आहेत. ज्यांच्याकडे विहीर किंवा बोअरवेलची सुविधा आहे, त्यांनी धानाची रोपे वेळेत तयार केली. आता ही रोपे शेतात लावण्याची वेळ आली असतानाच विजेच्या अडथळ्यामुळे शेतीची कामे रखडत आहेत.

पचखेडी परिसरातील अनेक शेतकरी मोटार पंपाच्या मदतीने शेताला पाणी देतात. मात्र, दिवसा वीज उपलब्ध असली तरी ती वारंवार खंडित होत असल्याने सिंचनाचे नियोजन विस्कळीत झाले आहे. काही वेळा वीज गेल्यानंतर अर्धा तास ते एक तास पुरवठाच होत नाही. त्यामुळे मोटार बंद पडते आणि शेतातील काम थांबते. धानाची रोपे जास्त दिवस पाण्याविना ठेवली तर त्यांची गुणवत्ता कमी होते. त्यामुळे वेळेत रोवणी न झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत. आधीच पावसाने साथ सोडली आहे, त्यात विजेची समस्या वाढल्याने शेतकऱ्यांवर दुहेरी संकट ओढवले आहे.

Mira Bhayandar News : कोट्यवधींच्या निविदा, तरी उघडी चेंबर्स कायम! म्हशीच्या घटनेनंतर मिरा-भाईंदर मनपा पुन्हा वादात

शासनाकडून शेतीसाठी नियमित वीज पुरवठ्याची घोषणा केली जाते. मात्र, प्रत्यक्षात वारंवार होणाऱ्या वीज खंडितमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा अपेक्षित फायदा मिळत नाही. दिवसभर विजेचा असा लपंडाव सुरू राहणार असेल, तर रात्रीच्या लोडशेडिंगमध्ये काही प्रमाणात सवलत देऊन अतिरिक्त वीज उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, पाणी असूनही वीज नसल्यामुळे पिके वाचवणे कठीण होत आहे. रोवणीचा हंगाम हातातून गेला तर संपूर्ण वर्षाचे गणित बिघडू शकते. त्यामुळे महावितरणने तातडीने या समस्येची दखल घेऊन अखंडित वीज पुरवठा सुरू करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सध्या शेतीतील प्रत्येक दिवस महत्त्वाचा आहे. अशा वेळी पाऊस आणि वीज या दोन्ही गोष्टींची साथ मिळाली तरच शेतकऱ्यांचे कष्ट फळाला येतील. अन्यथा यंदाचा हंगाम अनेकांसाठी आर्थिक अडचणी वाढवणारा ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा, दापचरीत आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारासह अनेक महत्त्वाच्या घोषणांना मंजुरी

 

Web Title: Erratic power supply delays paddy transplantation amid dry spell

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 14, 2026 | 05:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pratap Sarnaik : महिला ई-रिक्षा योजनेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर
1

Pratap Sarnaik : महिला ई-रिक्षा योजनेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर

FDA Action on Blood Banks: राज्यातील ३८ ब्लड बँकांवर एफडीएची मोठी कारवाई! ३४ चे परवाने निलंबित, ४ रक्तपेढ्यांचे परवाने कायमचे रद्द
2

FDA Action on Blood Banks: राज्यातील ३८ ब्लड बँकांवर एफडीएची मोठी कारवाई! ३४ चे परवाने निलंबित, ४ रक्तपेढ्यांचे परवाने कायमचे रद्द

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा, दापचरीत आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारासह अनेक महत्त्वाच्या घोषणांना मंजुरी
3

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाचे मोठे निर्णय; शेतकऱ्यांना दिलासा, दापचरीत आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजारासह अनेक महत्त्वाच्या घोषणांना मंजुरी

‘ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना दुय्यम वागणूक, आत्मसन्मानासाठी संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल’, एसटी कर्मचारी काँग्रेसचा बीड विभागाला इशारा
4

‘ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना दुय्यम वागणूक, आत्मसन्मानासाठी संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल’, एसटी कर्मचारी काँग्रेसचा बीड विभागाला इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nitin Gadkari: ‘आता हवेत उडणारी बस आणणार’, नितीन गडकरींची मोठी घोषणा; वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणातून सुटका होणार

Nitin Gadkari: ‘आता हवेत उडणारी बस आणणार’, नितीन गडकरींची मोठी घोषणा; वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषणातून सुटका होणार

Jul 14, 2026 | 06:13 PM
Petrol-Diesel Price: होर्मुझ संकटामुळे सरकार दबावात? पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवणार की टॅक्स कमी करणार?

Petrol-Diesel Price: होर्मुझ संकटामुळे सरकार दबावात? पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढवणार की टॅक्स कमी करणार?

Jul 14, 2026 | 06:10 PM
lifestyle News : पावसाळा फक्त पाऊस आणत नाही: वेळीच सावध व्हा, लहान बाळांना ‘आरएसव्ही न्यूमोनिया’पासून वाचवा!

lifestyle News : पावसाळा फक्त पाऊस आणत नाही: वेळीच सावध व्हा, लहान बाळांना ‘आरएसव्ही न्यूमोनिया’पासून वाचवा!

Jul 14, 2026 | 06:05 PM
प्रगत एआय तंत्रज्ञानासह सॅमसंगचे नवीन ‘गॅलेक्सी वॉच’ लवकरच होणार लॉन्च; जाणून घ्या काय असेल खास!

प्रगत एआय तंत्रज्ञानासह सॅमसंगचे नवीन ‘गॅलेक्सी वॉच’ लवकरच होणार लॉन्च; जाणून घ्या काय असेल खास!

Jul 14, 2026 | 06:04 PM
‘लाडकी बहिण योजनेबाबत काँग्रेस-उबाठाचे दावे दिशाभूल करणारे,’ शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांची टीका

‘लाडकी बहिण योजनेबाबत काँग्रेस-उबाठाचे दावे दिशाभूल करणारे,’ शिवसेना प्रवक्ते संजय निरुपम यांची टीका

Jul 14, 2026 | 06:02 PM
TET Paper Leak: राज्यातील टीईटी पेपर लीकवरून राहुल गांधी आक्रमक! मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर ठेवल्या ‘या’ ३ मागण्या

TET Paper Leak: राज्यातील टीईटी पेपर लीकवरून राहुल गांधी आक्रमक! मुख्यमंत्री फडणवीसांसमोर ठेवल्या ‘या’ ३ मागण्या

Jul 14, 2026 | 05:59 PM
Mira Bhayandar News : विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षाचा आरोप; मनसे विद्यार्थी सेनेचे अर्धनग्न आंदोलन, प्रशासनाला अल्टिमेटम

Mira Bhayandar News : विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्षाचा आरोप; मनसे विद्यार्थी सेनेचे अर्धनग्न आंदोलन, प्रशासनाला अल्टिमेटम

Jul 14, 2026 | 05:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Dombivli : डोंबिवली शासकीय रुग्णालयाला भाजपची भेट; डॉक्टर-नर्सच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर

Jul 11, 2026 | 03:53 PM
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा