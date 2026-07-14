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Pratap Sarnaik : महिला ई-रिक्षा योजनेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर

Updated On: Jul 14, 2026 | 05:44 PM IST
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सारांश

मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) महिला ई-रिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग निश्चित करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले. तसेच ई-रिक्षांच्या बॅटरी तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यासाठी संबंधित कंपन्यांसोबत चर्चा करण्याचे आदेश देण्यात आले.

महिला ई-रिक्षा योजनेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर

महिला ई-रिक्षा योजनेसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर

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विस्तार
  • एमएमआर भागात पिंक ई-रिक्षांसाठी मार्ग निश्चित करून
  • इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना द्या
  • अनुदान 40% पर्यंत, बॅटरी तंत्रज्ञान सुधारण्यावर भर
मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) परिसरात महिला ई-रिक्षा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहतुकीस अडथळा निर्माण होणार नाही अशा विशिष्ट मार्गांची आखणी करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना दिले आहेत. तसेच ई-रिक्षांची कार्यक्षमता आणि वेग वाढविण्यासाठी बॅटरी तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्याबाबत उत्पादक कंपन्यांशी तातडीने चर्चा करण्यास सांगितले आहे. मंत्रालयात महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या उपस्थितीत महिला ई-रिक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीला परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, महिला व बालविकास विभागाचे अधिकारी तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

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प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, कमी वेगाच्या ई-रिक्षा मुख्य रस्ते किंवा महामार्गांवर चालविण्याऐवजी अंतर्गत रस्त्यांवर चालवल्यास वाहतुकीवर कोणताही विपरीत परिणाम होणार नाही. यासाठी वाहतूक पोलीस आणि परिवहन विभागाने संयुक्तपणे योग्य मार्ग निश्चित करावेत. ई-रिक्षांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जीपीएस प्रणालीच्या माध्यमातून वाहनांचे प्रभावी नियंत्रण आणि देखरेख ठेवता येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ई-रिक्षांच्या वेग आणि क्षमतेबाबत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी परिवहन विभाग, वाहतूक पोलीस आणि संबंधित उत्पादक कंपन्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करून बॅटरी तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि आवश्यक तांत्रिक बदलांवर चर्चा करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

यावेळी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, महिला ई-रिक्षा योजनेअंतर्गत शासनाचे अनुदान 20 टक्क्यांवरून 40 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. या नव्या स्वरूपात लाभार्थ्यांना 40 टक्के शासकीय अनुदान, 50 टक्के बँक कर्ज आणि 10 टक्के स्वतःचा हिस्सा भरावा लागणार आहे.

तटकरे यांनी पुढे सांगितले की, एमएमआर परिसरातील विद्यमान तांत्रिक निकषांमुळे एल-3 प्रवर्गातील ई-रिक्षा सुरू करता आलेल्या नाहीत. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ मजबूत करण्यासाठी निवडक मार्गांवर महिला ई-रिक्षा योजना सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्यानुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे.

महिला सक्षमीकरणासोबतच पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करणे आणि महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

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Web Title: Mmr women e rickshaw scheme pratap sarnaik aaditi tatkare subsidy route plan

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Published On: Jul 14, 2026 | 05:44 PM

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