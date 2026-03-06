Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
गणपतीपुळेला पर्यटकांची पहिली पसंती; शिमगोत्सवात पर्यटकांबरोबरच चाकरमान्यांची गर्दी

गणपतीपुळे या ठिकाणी फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात दरवर्षी पर्यटकांची कमी वर्दळ असते. याच महिन्यात इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या बोर्डाच्या परीक्षांचा कालावधी सुरू आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:52 PM
रत्नागिरी : जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ व लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या गणपतीपुळे येथे दरवर्षी फेब्रुवारी व मार्च महिना हा पर्यटनाच्या दृष्टीने ‘ऑफ सीजन’ मानला जातो. या पर्यटन हंगामात पर्यटकांची अतिशय कमी प्रमाणात गर्दी गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्रात असते. मात्र, यंदाच्या या ‘ऑफ सीजन’मध्ये देखील विविध ठिकाणच्या पर्यटकांचा चांगला प्रतिसाद आणि पर्यटनाला पसंती मिळत आहे.

गणपतीपुळेला चांगली पसंती मिळत असून, सध्या कोकणात सुरू झालेल्या शिमगोत्सवानिमित्ताने चाकरमान्यांबरोबरच पर्यटकांची गर्दी गणपतीपुळे तीर्थक्षेत्रात दिसून येत आहे. गणपतीपुळे या ठिकाणी फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात दरवर्षी पर्यटकांची कमी वर्दळ असते. याच महिन्यात इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या बोर्डाच्या परीक्षांचा कालावधी सुरू असल्याने अनेक ठिकाणचे पर्यटक आपल्या मुलांच्या परीक्षा संपल्यानंतरच पर्यटनाला बाहेर पडतात. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सर्वच पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी कमी प्रमाणात पर्यटकांची वर्दळ सुरू असते. याचाच परिणाम गणपतीपुळे या ठिकाणी ही दिसून येतो.

व्यवसायाला सुगीचे दिवस

यंदाच्या ‘ऑफ सीझन’मध्ये गणपतीपुळेला पर्यटकांची चांगली पसंती मिळत असून, दररोज चांगल्याप्रकारे पर्यटकांची गर्दी सुरू असते. त्यामुळे येथील पर्यटन व्यवसायाला चांगले सुगीचे दिवस आले असून, व्यवसायिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. पुढील एप्रिल मे पर्यटनाचा हंगाम पर्यटकांच्या मोठ्या गर्दीने निश्चितपणे गजबजून जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

चाकरमान्यांची ‘श्रीं’च्या दर्शनासाठी गर्दी

दरम्यान, कोकणात शिमगोत्सवासाठी आलेले मुंबईकर चाकरमानी आपल्या ग्रामदैवतेच्या दर्शनाबरोबरच गणपतीपुळे येथील स्वयंभू श्रींच्या दर्शनाचा लाभ घेण्यासाठी आवर्जून भेट देत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. येथील पर्यटनाचा आनंद लुटताना समुद्रस्नानासाठी चाकरमान्यांकडून विशेष पसंती दर्शविली जात आहे.

माथेरानमध्ये यापूर्वी पर्यटकांना झाला होता मन:स्ताप

दुसरीकडे, माथेरानमध्ये पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा यांचा संप सुरू होता. तेव्हा एकही ई-रिक्षा रस्त्यावर आली नाही आणि त्यामुळे प्रामुख्याने शालेय विद्यार्थ्यांचे हाल झाले. याचदरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने सर्व 94 हात रिक्षाचालक यांना पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा मिळावी यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटना यांचे पदाधिकारी मंत्रालयात पोहचले आहेत.

हेदेखील वाचा : St Employees Salary : एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! वेतन वाढीचा थकीत हप्ता बँक खात्यात जमा

