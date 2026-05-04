Satara News: कोरेगावच्या राजकारणात खळबळ! शिवसेना जिल्हा उपप्रमुख हरिदास जगदाळे यांचा आमदार महेश शिंदेंवर निशाणा

शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख हरिदास जगदाळे यांनी आमदार महेश शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. पदाधिकाऱ्यांना डावलण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे कोरेगावमध्ये राजकीय वाद उफाळून आला आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 09:03 PM
सातारा / प्रतिनिधी: शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख हरिदास जगदाळे यांनी आमदार महेश शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कोरेगाव मतदारसंघातील राजकारणात नवी खळबळ उडवली आहे. “वरिष्ठ नेते आणि पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन काम करण्याऐवजी त्यांना डावलण्याची पद्धत सुरू आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.

जगदाळे यांनी स्पष्ट केले की, २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत कोरेगाव मतदारसंघ शिवसेनेला मिळावा, यासाठी पक्षांतर्गत जोरदार पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्या प्रयत्नांमुळेच हा मतदारसंघ शिवसेनेकडे आला आणि त्यातूनच महेश शिंदे यांना निवडणूक लढवण्याची संधी मिळाली.

ते पुढे म्हणाले की, “खटाव, कोरेगाव आणि सातारा या भागात फिरताना आम्ही वास्तव परिस्थिती वरिष्ठांपर्यंत पोहोचवली होती. मात्र सध्या सुरू असलेली चर्चा ही त्या वास्तवाशी सुसंगत नाही.” २०२९ च्या निवडणुकीबाबत बोलताना त्यांनी सूचक इशारा दिला की, “पक्षाने जो निर्णय घेईल त्यानुसार काम करावे लागेल,” असे सांगितले जात असले तरी सध्याच्या घडीला आमदार महेश शिंदे यांचे राजकीय पारडे जड असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

गावागावात शिंदे यांचा संपर्क मजबूत असल्याचे नमूद करत जगदाळे म्हणाले, “१२ हजार मतदार असलेल्या गावातही ते कौटुंबिक जिव्हाळा टिकवून ठेवतात.” मात्र याचवेळी त्यांनी वरिष्ठांकडून स्थानिक पातळीवरील वास्तवाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची खंत व्यक्त केली. जिल्हा परिषद निवडणुकांचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले की, “निवडणुका झाल्या, पण त्यामधील वास्तव वेगळेच होते.”

आपली भूमिका स्पष्ट करत जगदाळे म्हणाले, “माझा कोणावरही वैयक्तिक आरोप नाही आणि मला कोणत्याही पदाची अपेक्षाही नाही. मात्र लोकांसमोर खरी परिस्थिती मांडणे हे आमचे कर्तव्य आहे.” या वक्तव्यानंतर कोरेगाव मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांवर पुन्हा एकदा चर्चा रंगण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

