  • Hind Kesari Wrestling Championship 2026 Satara Schedule Prizes News

साताऱ्यात रंगणार कुस्तीचा महासंग्राम! २२ वर्षांनंतर ‘हिंदकेसरी’चे यजमानपद; विजेत्या मल्लावर होणार बक्षिसांचा वर्षाव

Hind Kesari Kushti 2026:

Updated On: May 11, 2026 | 06:47 PM
साताऱ्यात रंगणार कुस्तीचा महासंग्राम!

सातारा दि. ११ (प्रतिनिधी): साताऱ्याच्या क्रीडा इतिहासात मानाचा ठरणारा ५२ वा हिंदकेसरी पुरुष व महिला अजिंक्यपद कुस्ती स्पर्धांचा महासोहळा यंदा साताऱ्यात रंगणार असून, १४ ते १७ मे दरम्यान छत्रपती शाहू स्टेडियम येथे देशभरातील अव्वल मल्लांच्या झुंजी पाहायला मिळणार आहेत. भारतीय शैली कुस्ती महासंघ, महाराष्ट्र राज्य भारतीय शैली कुस्ती महासंघ, राजेश्वर प्रतिष्ठान सातारा आणि तालीम संघ सातारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तब्बल २२ वर्षांनंतर साताऱ्याला पुन्हा हिंदकेसरी स्पर्धेचे यजमानपद मिळाल्याने जिल्ह्यातील कुस्ती रसिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. या स्पर्धेबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत संयोजन समितीचे निमंत्रक दीपक पवार, राजेश्वर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुधीर पवार, महाराष्ट्र राज्य भारतीय शैली कुस्ती संघाचे सचिव मोहन खोपडे तसेच राष्ट्रीय महासचिव गौरव रोशनलालजी उपस्थित होते.

साहेबराव पवार यांच्या स्मरणार्थ आयोजन

साताऱ्याचे ज्येष्ठ पैलवान आणि क्रीडामहर्षी साहेबराव पवार (भाऊ) यांच्या शताब्दी वर्षानिमित्त या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती दीपक पवार यांनी दिली. साताऱ्याला लाभलेल्या समृद्ध कुस्ती परंपरेची आठवण करून देताना त्यांनी खाशाबा जाधव, श्रीरंग अप्पा जाधव, बाबुराव चव्हाण, मारुती वडार, शामराव मुळीक, निजाम पैलवान आणि बळीराम चौकवले यांसारख्या दिग्गज मल्लांचा उल्लेख केला.

२८ राज्यांतील मल्लांचा सहभाग

या स्पर्धेत देशातील २८ राज्यांमधून सुमारे ६०० पुरुष आणि २५० हून अधिक महिला कुस्तीपटू सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील पंच आणि अधिकारीही स्पर्धेसाठी उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे महिला हिंदकेसरी स्पर्धांनाही यंदा विशेष महत्त्व देण्यात आले असून, तब्बल ३०० महिला कुस्तीपटू साताऱ्यात दाखल होणार आहेत. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था यशोदा शिक्षण संस्थेमध्ये करण्यात आली आहे.

लाखो रुपयांची बक्षिसे जाहीर

स्पर्धेतील विजेत्यांसाठी आयोजकांनी आकर्षक बक्षिसांची घोषणा केली आहे. पुरुष हिंदकेसरी गटातील विजेत्यास थार गाडी आणि एक किलो चांदीची गदा देण्यात येणार असून उपविजेत्यास ट्रॅक्टर, तृतीय क्रमांकाला बुलेट आणि चतुर्थ क्रमांकाला दुचाकी वाहन दिले जाणार आहे.
महिला हिंदकेसरी गटातील प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्यास दुचाकी वाहन, द्वितीय क्रमांकाला ५० हजार रुपये, तर तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. इतर वजनी गटांतील विजेत्यांनाही चारचाकी वाहन, अ‍ॅक्टिव्हा आणि रोख पारितोषिके दिली जाणार आहेत.

पाच कोटींच्या खर्चातून भव्य आयोजन

या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, साताऱ्याच्या क्रीडा इतिहासातील हा सर्वात मोठा कुस्ती सोहळा ठरणार असल्याचा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला. “हिंदकेसरी”सारखी प्रतिष्ठेची स्पर्धा साताऱ्यात होत असल्याने नागरिकांनी आणि क्रीडाप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन दीपक पवार आणि सुधीर पवार यांनी केले.

Published On: May 11, 2026 | 06:47 PM

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

