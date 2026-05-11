साताऱ्यात रंगणार कुस्तीचा महासंग्राम! २२ वर्षांनंतर ‘हिंदकेसरी’चे यजमानपद; विजेत्या मल्लावर होणार बक्षिसांचा वर्षाव

साताऱ्याचे ज्येष्ठ पैलवान आणि क्रीडामहर्षी साहेबराव पवार (भाऊ) यांच्या शताब्दी वर्षानिमित्त या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती दीपक पवार यांनी दिली. साताऱ्याला लाभलेल्या समृद्ध कुस्ती परंपरेची आठवण करून देताना त्यांनी खाशाबा जाधव, श्रीरंग अप्पा जाधव, बाबुराव चव्हाण, मारुती वडार, शामराव मुळीक, निजाम पैलवान आणि बळीराम चौकवले यांसारख्या दिग्गज मल्लांचा उल्लेख केला.
या स्पर्धेत देशातील २८ राज्यांमधून सुमारे ६०० पुरुष आणि २५० हून अधिक महिला कुस्तीपटू सहभागी होणार आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील पंच आणि अधिकारीही स्पर्धेसाठी उपस्थित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे महिला हिंदकेसरी स्पर्धांनाही यंदा विशेष महत्त्व देण्यात आले असून, तब्बल ३०० महिला कुस्तीपटू साताऱ्यात दाखल होणार आहेत. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था यशोदा शिक्षण संस्थेमध्ये करण्यात आली आहे.
स्पर्धेतील विजेत्यांसाठी आयोजकांनी आकर्षक बक्षिसांची घोषणा केली आहे. पुरुष हिंदकेसरी गटातील विजेत्यास थार गाडी आणि एक किलो चांदीची गदा देण्यात येणार असून उपविजेत्यास ट्रॅक्टर, तृतीय क्रमांकाला बुलेट आणि चतुर्थ क्रमांकाला दुचाकी वाहन दिले जाणार आहे.
महिला हिंदकेसरी गटातील प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्यास दुचाकी वाहन, द्वितीय क्रमांकाला ५० हजार रुपये, तर तृतीय आणि चतुर्थ क्रमांकासाठी प्रत्येकी २० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. इतर वजनी गटांतील विजेत्यांनाही चारचाकी वाहन, अॅक्टिव्हा आणि रोख पारितोषिके दिली जाणार आहेत.
या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, साताऱ्याच्या क्रीडा इतिहासातील हा सर्वात मोठा कुस्ती सोहळा ठरणार असल्याचा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला. “हिंदकेसरी”सारखी प्रतिष्ठेची स्पर्धा साताऱ्यात होत असल्याने नागरिकांनी आणि क्रीडाप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन दीपक पवार आणि सुधीर पवार यांनी केले.
