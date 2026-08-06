Jalgaon News: माळी कुटुंबावर शोककळा! वळवलेल्या वाहतूकीने घेतला जीव मायलेकराचा जीव

मंगला माळी या रोजप्रमाणे सकाळी आपल्या मुलासोबत भाजीपाला विकण्यासाठी बाजाराकडे निघाल्या होत्या. संसाराचा गाडा चालवण्यासाठी दोघेही मेहनत करत होते. मात्र शहरातील रस्त्यावरून जात असताना मागून आलेल्या भरधाव टँकरने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात मंगला माळी यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्यांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला. एका क्षणात एका कुटुंबाचा आधार हिरावला गेला. (Jalgaon News:)
या घटनेनंतर संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांचा आरोप आहे की, उड्डाणपूल वेळेत सुरक्षित ठेवण्यात आणि पर्यायी वाहतुकीचे नियोजन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवर मोठ्या वाहनांची गर्दी वाढली आणि त्यातून हा जीवघेणा अपघात घडला.
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घटना घडल्यानंतर अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी घटनास्थळी भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली. मदतीची आश्वासनेही देण्यात आली. मात्र नागरिकांचा प्रश्न वेगळाच आहे. प्रत्येक मोठ्या दुर्घटनेनंतर पाहणी आणि घोषणा होतात, पण प्रत्यक्षात जबाबदारांवर कठोर कारवाई का होत नाही? केवळ शोक व्यक्त करून किंवा मदतीची घोषणा करून समस्या सुटत नसल्याची भावना आता सर्वसामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.
बायपास मार्गासाठी मोठा निधी खर्च करण्यात आला होता. शहरातील वाहतूक सुरळीत व्हावी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे, हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश होता. पण उड्डाणपूल निकृष्ट दर्जामुळे बंद पडल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर संपूर्ण प्रकल्पावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या मते, जर काम दर्जेदार झाले असते तर आज जड वाहतूक शहरात आली नसती आणि कदाचित हा अपघातही टळला असता.
आता या प्रकरणात अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उड्डाणपूलाच्या कामाची गुणवत्ता तपासली का गेली? दोष आढळल्यानंतर संबंधित ठेकेदार किंवा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का झाली नाही? शहरात जड वाहने वळवण्यापूर्वी सुरक्षिततेचा विचार का करण्यात आला नाही? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळावीत, अशी मागणी होत आहे.
जळगावकरांचा रोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. केवळ अपघातासाठी वाहनचालकाला दोषी ठरवून हा विषय संपणार नाही, असे नागरिकांचे मत आहे. या संपूर्ण प्रकरणामागील निष्काळजीपणा समोर यावा आणि जे कोणी जबाबदार असतील त्यांच्यावरही कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शहरातील सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय किंवा न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच उड्डाणपूलाची तातडीने दुरुस्ती करून तो सुरक्षित करावा आणि शहरातील वाहतुकीचे योग्य नियोजन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
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एका गरीब भाजीपाला विक्रेत्या महिलेचा मृत्यू हा फक्त अपघात म्हणून विसरून चालणार नाही. विकासाच्या नावाखाली उभारल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांची गुणवत्ता, प्रशासनाची जबाबदारी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न यावर आता गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा आज मंगला माळी यांच्या कुटुंबावर आलेले दुःख उद्या आणखी एखाद्या कुटुंबाच्या वाट्याला येणार नाही, याची खात्री कोण देणार?